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Không tiếp tục cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù cho cán bộ thuế, hải quan, kho bạc

Như Nguyệt

12/06/2026, 17:09

Bộ Tài chính đề xuất không tiếp tục áp dụng cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định. Ảnh: MOJ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định. Ảnh: MOJ.

Sáng 12/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước năm 2026. 

Theo dự thảo Tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất không tiếp tục áp dụng cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định chung của Nhà nước.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 với tiền lương từ ngày 1/7/2024 thì tiếp tục thực hiện theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

Dự thảo cũng quy định cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí trong năm ngân sách 2026 đối với một số khoản chi phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của hệ thống thuế, hải quan và kho bạc nhà nước đã phát sinh ổn định trong thực tiễn quản lý nhà nước chuyên ngành.

Quang cảnh buổi thẩm định. Ảnh: MOJ.
Quang cảnh buổi thẩm định. Ảnh: MOJ.

Các khoản chi chủ yếu gồm: Ủy nhiệm thu thuế; mua vật tư, ấn chỉ; chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan; huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; duy trì hoạt động cổng thông tin thương mại quốc gia; bảo đảm an toàn kho tiền; trực vận hành trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin; phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ và các khoản chi phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc quy định các khoản chi nêu trên nhằm bảo đảm cơ sở để tiếp tục quản lý, sử dụng kinh phí trong năm ngân sách 2026 trong thời gian hoàn thiện hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước áp dụng thống nhất từ năm 2027.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định việc sử dụng số dư Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12/2024 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc giai đoạn 2026-2030 phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hệ thống kho bạc nhà nước và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, việc sử dụng số dư quỹ phải bảo đảm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước. Đồng thời, không trùng lặp với nhiệm vụ, dự án đã được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn hoặc dự toán chi ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh dự thảo hiện quy định nhiều nội dung và khá chi tiết không phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có những nội dung không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thậm chí thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. Do đó, cần cân nhắc nghiên cứu các phương án xử lý bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

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Từ khóa:

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