Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh,
thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác
động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia, năm 2026 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm
2026 đến nay điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia
tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều
năm.
Lượng mưa từ đầu năm đến giữa
tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10% - 40% trên phạm vi cả nước; dòng chảy và
mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng
kỳ. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước sạch
cho sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người lao động.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe người
dân và phòng chống dịch, bệnh trong mùa nắng nóng, thời gian qua, Cục Phòng bệnh đã xây dựng
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động.
Theo hướng dẫn, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số
vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên
nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng
nóng, nhiệt độ cao, hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.
Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm:
Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai; những người làm việc, luyện tập với cường
độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức: người lao động
nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép…Những người
mắc các bệnh mạn tính: tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản,
đái tháo đường…
Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường
gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ
tăng thân nhiệt của cơ thể. Ở mức độ nhẹ là mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng
nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.
Mức độ nặng là đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm
giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê,
trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt, …), và có thể tử vong.
Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng
nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử
trí phù hợp.
Mức độ nhẹ, cần chuyển ngay nạn nhân
vào chỗ mát, thoáng gió. Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của
nạn nhân. Sau đó, lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát, hoặc có thể dội nước mát
vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị
trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể.
Nếu nạn nhân uống được nước, cho
uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất
như nước Oresol pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng. Nếu nạn nhân bị chuột
rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều
người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 – 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần.
Ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân
đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, thường xuyên chườm
mát cho nạn nhân.
Cục Phòng bệnh khuyến cáo
người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt
trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ.
Những người đang ở trong phòng điều hòa
nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng
thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài, bằng cách tăng nhiệt độ
điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.
Những ngày nắng nóng nên mặc quần
áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả,
nên có món canh trong bữa ăn hằng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiếu 1,5 –
2 lít nước/ngày. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều
nước trong một lần.
Việc rèn luyện thân thể cũng được lưu ý, để nâng cao sức
đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng. Những người làm việc ngoài trời, cần hạn chế
tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy.
Đối với những người phải làm việc
trong thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm
việc vào những lúc trời mát mẻ, như vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Hạn chế thời
gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc, thì
không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực
quá sức.
Định kỳ sau khoảng 45 phút đến
1 giờ làm việc, nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20
phút.
Sử dụng phương tiện bảo hộ cá
nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón,
kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại
kem chống nắng.
Cục Phòng bệnh cũng lưu ý trong
những ngày nắng nóng không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn
trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung
thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi
trong quá trình làm việc, khi uống nước cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.
Thực hiện các biện pháp làm
thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu
cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống
quạt thông gió phù hợp.
Theo bản tin dự báo phát lúc 8h ngày 27/5 của
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ
Thanh Hóa đến Thành phố Huế
có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm
tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải
Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất
phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ
45-50%.
Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay
gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi
trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có
nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ;
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Đây là nhiệt độ dự báo trong các bản tin
nắng nóng, nhiệt độ cảm
nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ
thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng
kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ
ẩm trong không khí giảm thấp,
nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng
điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây
tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ
cao.