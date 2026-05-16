Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như trình diễn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, drone nghệ thuật và màn nhảy sạp quy mô lớn với 1.000 đôi sạp cùng sự tham gia của hơn 15.000 nghệ nhân, diễn viên và quần chúng nhân dân.
Phát biểu
khai mạc, ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết sự
kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh và 79 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về An toàn
khu Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là dịp để
Thái Nguyên giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương tới
du khách trong và ngoài nước.
THÁI
NGUYÊN BỪNG SÁNG MÙA DU LỊCH
Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và
cách mạng; đồng thời là trung tâm kinh tế, giáo dục của vùng trung du và miền
núi phía Bắc. Không chỉ nổi tiếng với danh xưng “Đệ nhất danh trà”, địa phương
còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa -
lịch sử và du lịch cộng đồng. Những đồi chè xanh trải dài, các làng nghề truyền
thống, sản phẩm trà nổi tiếng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc
đã tạo nên nét riêng cho du lịch xứ Trà.
Thiên
nhiên cũng ưu đãi cho Thái Nguyên nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Ba
Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, khu Ramsar thứ ba của Việt Nam được
UNESCO công nhận; Hồ Núi Cốc gắn với huyền thoại chàng Cốc - nàng Công; cùng
nhiều hang động, suối thác, rừng nguyên sinh và vùng chè đặc sản như Tân Cương,
La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc… Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Thái Nguyên là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch
sử quan trọng của dân tộc với các “địa chỉ đỏ” như ATK Định Hóa, Di tích lịch sử
Quốc gia 27/7, Khu lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại
ga Lưu Xá hay Di tích chiến thắng Đèo Giàng. Hệ thống bảo tàng, thiết chế văn
hóa, điểm du lịch cộng đồng cũng đang được địa phương quan tâm đầu tư, phát triển.
Trong
những năm gần đây, Thái Nguyên xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng và
từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án phát
triển du lịch và phát huy giá trị văn hóa giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bảo tồn di
sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao
đời sống người dân.
Theo
ông Dương Văn Lượng, Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá
hình ảnh vùng đất, con người xứ Trà mà còn thể hiện khát vọng phát triển du lịch
xanh, bền vững của địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch diễn ra trong mùa du lịch năm nay, tỉnh mong muốn tạo thêm nhiều trải
nghiệm hấp dẫn cho du khách, tăng cường liên kết tour tuyến với các địa phương,
đồng thời thu hút doanh nghiệp lữ hành và các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên
cứu, hợp tác phát triển du lịch.
Lãnh đạo
tỉnh cũng khẳng định, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thái
Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư,
đẩy mạnh quy hoạch và thu hút nguồn lực nhằm hình thành các sản phẩm du lịch chất
lượng cao, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản
sắc.
THÁI NGUYÊN
SÔI ĐỘNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG MÙA DU LỊCH 2026
Hưởng ứng
Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, diễn
ra từ ngày 9 đến 17/5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm
năng du lịch địa phương.
Điểm nhấn
của mùa du lịch năm nay là chương trình trình diễn Jet Ski mở rộng năm 2026
khai mạc sáng 15/5 tại Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Với khoảng 20 mô tô nước
cùng 20 xuồng cao su tham gia biểu diễn các tiết mục Jetski, flyboard, dù bay
và lướt ván, chương trình mang đến không khí sôi động, hiện đại trên mặt hồ thơ
mộng.
Tiếp đó, tối 16/5, chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” sẽ diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên quần chúng với nhiều tiết mục hát múa dân gian được sân khấu hóa công phu, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Việt Bắc.
Trong
khuôn khổ sự kiện, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” sẽ được tổ chức vào sáng 17/5 tại khu vực hồ Ba Bể, dự kiến thu hút hơn 700 vận động viên tham gia.
Cùng thời gian này, Gala Xiếc “Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc” diễn ra
trong hai tối 16 và 17/5 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên với
các tiết mục đặc sắc do Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn.
Bên cạnh
các hoạt động văn hóa, thể thao, cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch
“Hành trình khám phá Thái Nguyên” cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng
số. Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 325 tác phẩm dự thi,
lựa chọn 178 video tiêu biểu đăng tải trên Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Thái Nguyên. Các video thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận, gần 10 triệu lượt
xem và hàng triệu lượt tương tác, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch
và vùng chè nổi tiếng của địa phương.
Ngoài
ra, Thái Nguyên còn đăng cai nhiều giải thể thao quy mô quốc gia như Giải Bóng
đá nữ Cúp quốc gia năm 2026 diễn ra từ 13 đến 27/5 với sự tham dự của 6 đội
bóng mạnh trên cả nước; Giải Điền kinh quốc gia U18 từ ngày 5 đến 15/6 với khoảng
700 vận động viên tham dự; cùng các trận đấu sân nhà của Giải Bóng đá nữ vô địch
quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 từ tháng 6 đến tháng 8.
Trước
đó, nhiều hoạt động hưởng ứng Mùa du lịch Thái Nguyên cũng đã được tổ chức như
tọa đàm “Nông nghiệp xanh và định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”
hay Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026.
