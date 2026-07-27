Bộ Y tế nghiêm cấm sử dụng tài sản công sai mục đích

Bộ Y tế nhấn mạnh việc nghiêm cấm để tài sản công không sử dụng trong thời gian dài, dùng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí sử dụng không đúng quy định. Bộ sẽ kiên quyết thu hồi các diện tích nhà, đất, công trình và tài sản đang sử dụng sai mục đích hoặc không đúng đối tượng...

Trụ sở Bộ Y tế tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý, sử dụng tài sản công của một số đơn vị thuộc Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG

Việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất ở một số đơn vị còn chậm; việc điều hòa, điều chuyển tài sản chưa kịp thời; một số công trình, cơ sở hoạt động sự nghiệp và thiết bị y tế chưa được khai thác hết công suất.

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng hiện trạng; công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu là người đứng đầu một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý tài sản công; việc tổ chức thực hiện pháp luật chưa nghiêm; việc phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm.

Trước bối cảnh mới đang đặt ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, cơ sở nhà, đất và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trong đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng, bảo vệ và khai thác tài sản công. Định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công; đưa nội dung quản lý, sử dụng tài sản công vào chương trình công tác hằng năm.

Việc rà soát, sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công tiếp tục được nhấn mạnh. Các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý; đối chiếu hồ sơ pháp lý, kế toán, quản lý tài sản với hiện trạng sử dụng nhằm bảo đảm quản lý đầy đủ, chính xác đối với từng tài sản.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bố trí, sắp xếp và xử lý tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng bàn giao không đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài sản hoặc làm thất thoát tài sản trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị.

Đối với tài sản dôi dư, tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, các cơ quan, đơn vị khẩn trương lập phương án xử lý theo đúng thẩm quyền; ưu tiên điều hòa, điều chuyển trong phạm vi Bộ Y tế trước khi thực hiện các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc nghiêm cấm việc để tài sản công không sử dụng trong thời gian dài, sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí sử dụng không đúng quy định; kiên quyết thu hồi các diện tích nhà, đất, công trình và tài sản đang sử dụng sai mục đích hoặc không đúng đối tượng.

BẢO ĐẢM SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH

Cũng tại Chỉ thị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất có trách nhiệm rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; hoàn thiện, cập nhật đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai. Kịp thời xử lý các trường hợp chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc còn có tranh chấp, lấn chiếm.

Tổ chức thực hiện nghiêm các phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, việc cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng hoặc đầu tư mới phải được xem xét trên cơ sở khai thác tối đa hiện trạng công trình, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng đối với toàn bộ máy móc, thiết bị, đặc biệt là các thiết bị y tế có giá trị lớn, như hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, xạ trị, hồi sức cấp cứu và các máy móc, thiết bị chuyên dùng khác; xác định rõ tỷ lệ khai thác, nguyên nhân sử dụng chưa hiệu quả và xây dựng phương án khắc phục.

Ưu tiên điều hòa, điều chuyển máy móc, thiết bị giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm khai thác tối đa công suất sử dụng, hạn chế đầu tư, mua sắm mới khi thiết bị hiện có còn khả năng khai thác.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, mọi hoạt động sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công công khai, minh bạch và bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ thông tin về tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định. Thường xuyên đối chiếu giữa dữ liệu điện tử với hồ sơ quản lý và hiện trạng sử dụng để bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ và chính xác.

“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, hoặc sử dụng tài sản công không đúng quy định, mà không kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo”, Chỉ thị nêu.