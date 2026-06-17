Bộ Y tế: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ gây phiền hà cho người bệnh

Theo Bộ Y tế, các hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, gây phiền hà cho người bệnh và người dân cần được xử lý nghiêm. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; thu viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế...

Nội dung được Bộ Y tế nhấn mạnh trong văn bản gửi các Sở Y tế; các bệnh viện trực thuộc Bộ; và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập về tăng cường hiệu quả triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cũng cần được tăng cường; nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, sử dụng vật tư y tế bảo đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả; phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế ảnh hưởng đến người bệnh.

Việc cải cách thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cũng tiếp tục được nhấn mạnh; nhằm giảm thời gian chờ khám, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Liên quan đến công tác chuyển đổi số trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh triển khai việc lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Hoàn thành việc triển khai, áp dụng bệnh án điện tử tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trước ngày 1/1/2027.

Cùng với đó, đẩy mạnh tiến độ triển khai việc rà soát, đối chiếu, thu thập, tạo lập và cập nhật đầy đủ 100% dữ liệu của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cập nhật trên Hệ thống Quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ đúng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Tăng cường kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các hệ thống thông tin y tế; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong quản lý bệnh viện, hỗ trợ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh cũng cần được đẩy mạnh.

Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến, trả kết quả điện tử và các giải pháp tiện ích số nhằm nâng cao trải nghiệm, hài lòng người bệnh.

Song song đó, việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin y tế cũng được chú trọng.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện công khai, minh bạch các quy trình chuyên môn, thủ tục hành chính, giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc và vật tư y tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tiếp xúc trung gian, phòng ngừa tiêu cực.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; liên doanh, liên kết; quản lý tài chính, tài sản công; thu viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế...

Bộ Y tế nhấn mạnh, các hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, gây phiền hà cho người bệnh và người dân cần được xử lý nghiêm.

Để nâng cao y đức của đội ngũ nhân viên y tế, Bộ đề nghị thực hiện nghiêm quy định về quy tắc ứng xử; xây dựng môi trường khám bệnh, chữa bệnh văn minh, chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường giao tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế cũng sẽ được tăng cường; nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người bệnh và người nhà người bệnh.