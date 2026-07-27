Chăm sóc người có công bằng những việc cụ thể, thiết thực và thường xuyên

Ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, quản lý sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc, khám lưu động và phục hồi chức năng cho người có công; ưu tiên người cao tuổi, thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách…

Khám sức khỏe cho người có công với cách mạng. Ảnh: Bộ Y tế.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngành y tế triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, đặc biệt thông qua các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách là người có công.

PHẦN LỚN NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÃ CAO TUỔI, SỨC KHỎE GIẢM SÚT

Theo đại diện Bộ Y tế, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là một hoạt động kỷ niệm lớn, mà là sự kiện chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt quan trọng của đất nước.

Ban Bí thư đã yêu cầu lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của các hoạt động kỷ niệm; xác định đây là công việc thường xuyên, lâu dài, không chờ đến dịp 27/7 mới triển khai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã nhấn mạnh đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, đồng thời là cuộc chạy đua với thời gian khi phần lớn người có công tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/7/2026, tại Trường THCS Châu Khê, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

Có mặt tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ, tri ân người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ trong dịp 27/7, mà trước hết phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Theo ông, đối với ngành y tế, đó là chăm sóc sức khỏe người có công chu đáo hơn; phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý tốt các bệnh mạn tính; phục hồi chức năng và giúp các bác, các cô, các chú sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Trong khuôn khổ Chương trình, 500 người dân tỉnh Bắc Ninh được khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc và tặng quà. Các hoạt động chuyên môn gồm xét nghiệm máu, khám nội, tai mũi họng, mắt, siêu âm, điện tim và chụp X-quang.

Lực lượng chuyên môn tham gia gồm đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8, Bộ Công an; Bệnh viện K; Bệnh viện Phổi Trung ương; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị phối hợp.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm quản lý sức khỏe người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ ngay tại cơ sở.

Các hoạt động khám bệnh tình nguyện cần gắn với theo dõi, tư vấn, quản lý bệnh và chuyển viện điều trị khi cần thiết. Những trường hợp phát hiện vấn đề sức khỏe tại Chương trình cần được hướng dẫn cụ thể, kết nối với Trạm Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để tiếp tục theo dõi.

NHIỀU MÔ HÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã làm nên hòa bình hôm nay. Trách nhiệm của thế hệ hiện tại là tiếp tục xây dựng một xã hội nhân ái, trong đó người có công được trân trọng, người bệnh được quan tâm, chăm sóc và không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông nhấn mạnh, khám sức khỏe chỉ thực sự có ý nghĩa khi những vấn đề được phát hiện hôm nay tiếp tục được quan tâm và chăm sóc trong những ngày sau đó.

Thăm khám sức khỏe cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 25/7, tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế cũng phối hợp với các đơn vị triển khai Chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

Tham gia đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, mà còn là đạo lý, tình cảm và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh việc bảo đảm các chế độ, chính sách về khám bệnh, chữa bệnh, những chương trình khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc và thăm hỏi trực tiếp tại cộng đồng góp phần giúp người có công, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Tại Chương trình này, khoảng 300 người dân được các bác sĩ khám sức khỏe tổng quát, khám mắt, thực hiện xét nghiệm và một số kỹ thuật cận lâm sàng như chụp X-quang, siêu âm, điện tim; được tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và nhận các phần quà chăm sóc sức khỏe.

Đây là những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe người có công, người bệnh và nhân dân.

Theo TS.BS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công.

Đến nay, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, quản lý sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc, khám lưu động và phục hồi chức năng cho người có công; ưu tiên người cao tuổi, thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách.

Một số mô hình tiêu biểu như khám sàng lọc bệnh về mắt tại Lai Châu và hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội, với các trung tâm điều dưỡng người có công đã mang lại hiệu quả tích cực, có thể nhân rộng.

Qua triển khai bước đầu, nhiều mô hình sáng tạo gắn chăm sóc sức khỏe với hoạt động tri ân được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc người có công ngày càng lớn, nguồn nhân lực phục hồi chức năng còn chưa đồng đều.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, quản lý sức khỏe người có công; duy trì khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn bị đợt cao điểm chăm sóc sức khỏe người có công, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.