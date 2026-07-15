Bộ Y tế: Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh toàn quốc

Việc xây dựng và vận hành hệ thống này sẽ bảo đảm tuân thủ các quy định về chuyển đổi số, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu...

Nhân viên y tế thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh, nhằm kết nối dữ liệu từ Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở dữ liệu liên quan, tạo nền tảng phục vụ quản lý, điều hành, chuyển đổi số ngành y tế.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 38/2024/TT-BYT về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là xây dựng và đưa vào vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề y, với các tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung".

Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, thống kê, dự báo, và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng và vận hành hệ thống cần bảo đảm tuân thủ các quy định về chuyển đổi số, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, và bảo vệ dữ liệu.

Đặc biệt, hệ thống cần có khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cùng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định. Dữ liệu cũng cần được bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất, an toàn và duy trì hoạt động ổn định, liên tục.

Để triển khai hệ thống, Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì rà soát, xây dựng danh mục nội hàm thông tin của cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh và hành nghề y; đánh giá hiện trạng các nguồn dữ liệu hiện có. Đơn vị này cũng xây dựng mô hình dữ liệu, yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu của hệ thống.

Các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện trong tháng 7/2026 với sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, việc xây dựng hệ thống được chia thành hai giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 (năm 2026), Bộ Y tế sẽ nâng cấp Hệ thống Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung các chức năng công bố công khai danh sách đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, ký số và hình thành phiên bản đầu tiên của Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh. Đồng thời, cơ sở dữ liệu sẽ được tạo lập từ các nguồn dữ liệu sẵn có, và xây dựng công cụ khai thác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 (2027-2028) sẽ triển khai tổng thể hệ thống theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; hoàn thiện các chức năng quản lý, điều hành, thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu và cung cấp dịch vụ công.

Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức kết nối, liên thông với hệ thống thông tin của các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và đưa hệ thống vào khai thác thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.