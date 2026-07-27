Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm tại Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Quỳnh

Điểm đến đầu tiên của đoàn trong chiều 26/7 là Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà) - địa danh gắn liền với những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Trong đó có 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 ngã xuống ngày 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc.

Đoàn dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, đoàn công tác đã đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Phan Quỳnh

Cũng trong ngày 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ, 98 tuổi, tại xã Đại Huệ.

Mẹ Tứ có 11 người con, trong đó 5 người tham gia quân đội và 2 người con trai là liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn Mẹ Hồ Thị Tứ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc.