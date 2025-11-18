Bộ Y tế: Quy định trách nhiệm về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo quy định...
Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể.
Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đặc biệt là bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở giáo dục và các bữa ăn ca cho người lao động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.
Trong bối cảnh việc cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở giáo dục khá phổ biến và đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau, như tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hoặc hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn, cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh trường học thu hút đông đảo học sinh… Đây là là thách thức không nhỏ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 17/CT-TTg, Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
Trong đó, nhấn mạnh người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo quy định.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Lưu ý bảo đảm các bếp ăn tại các trường học, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tại các cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.
Tăng cường công tác liên ngành trong thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, nhất là ngành Y tế - Giáo dục, phối hợp với các Ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, Ban giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo các cơ sở y tế trong giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm.
Bao gồm từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn trường học, bếp ăn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho khu công nghiệp/khu chế xuất, trường học, cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn.
Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Đối với các cơ sở giáo dục, ngoài các quy định nêu trên, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2008 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 13/2016 về công tác y tế trường học.
Bộ Y tế cũng đề nghị nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt là Ban quản lý các khu công nghiệp/khu chế xuất, Ban giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo các cơ sở y tế để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững, và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.
Bên cạnh đó, các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; xử lý, kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: