Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Song Hoàng

05/05/2026, 09:26

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 2/5/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0–12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0–12 months milk-based powder with iron) do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Ba lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, lưu hành tại Hoa Kỳ, gồm:

* Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026;

* Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027;

* Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên do Công ty Sữa A2 sản xuất.

Các đơn vị làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng; tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, tập trung vào sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu theo quy định tại Công văn số 1317/BYT-ATTP ngày 3/3/2026 của Bộ Y tế.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5/2026.

Cùng tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm sữa a2 Platinum Premium.

Theo đó, yêu cầu thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh phối hợp với nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu có lưu hành tại Việt Nam; gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Liên quan đến độc tố cereulide, tháng 3/2026, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các viện chuyên ngành gồm Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Viện Y tế công cộng chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm xác định độc tố này, đồng thời hỗ trợ tuyến tỉnh theo điều kiện thực tế.

Việc chuẩn hóa nhằm tăng cường năng lực giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sữa và sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm cereulide – độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ theo cảnh báo thu hồi tại một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp và Australia.

Cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính với triệu chứng nôn mửa; trường hợp nặng có thể ảnh hưởng gan, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu.

Độc tố này thường hình thành trong thực phẩm giàu tinh bột hoặc sữa. Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc liên quan đến các sản phẩm nêu trên.

Tuy nhiên, việc chủ động giám sát và nâng cao năng lực kiểm nghiệm được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm nhập khẩu, lưu thông đa dạng. 

Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố

14:08, 28/01/2026

Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố

Bộ Y tế yêu cầu ngừng tiêu thụ sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố

09:34, 26/01/2026

Bộ Y tế yêu cầu ngừng tiêu thụ sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

14:51, 15/01/2026

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

Từ khóa:

Bộ Y tế Công ty Sữa A2 Cục An toàn thực phẩm độc tố cereulide kiểm nghiệm an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm sữa a2 Platinum Premium thu hồi sản phẩm sữa thương mại điện tử trẻ nhỏ

Đọc thêm

Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người

Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột...

Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an đề xuất định danh sản phẩm, hàng hóa bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái. Đây là mã dùng truy vết sản phẩm được tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực...

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Pháp luật hiện hành không cho phép truy đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khoảng thời gian người tham gia không đóng trước đó. Vì vậy, người tham gia cần duy trì việc đóng liên tục, tránh gián đoạn để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Du lịch

2

UAE thảo luận với Mỹ về thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước

Thế giới

3

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Bất động sản

4

Đồng Tháp: Giá sầu riêng giảm sâu, khẩn trương lên phương án tháo gỡ

Thị trường

5

Ngành sản xuất châu Á chịu sức ép lớn vì xung đột Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy