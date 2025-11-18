Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm liên quan Công ty Mailisa

Cục Quản lý Dược đề nghị ưu tiên lấy mẫu kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em...

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM về việc lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK của công ty Skincare.

Động thái được Cục Quản lý Dược đưa ra liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty Mailisa.

Theo phản ánh, một số sản phẩm mỹ phẩm thuộc các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (ở TP.HCM) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và nhập khẩu, có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, có nội dung gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm trực thuộc lấy mẫu mỹ phẩm trên địa bàn.

Tập trung lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty MK Skincare đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và nhập khẩu. Danh mục gồm 162 sản phẩm được ban hành kèm theo công văn này.

Trong đó, ưu tiên lấy mẫu kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em.

Đối với Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị tăng cường lấy mẫu sản phẩm mỹ phẩm của các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty MK Skincare đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và nhập khẩu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các đầu mối lớn, sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật - chuyên môn cho các Trung tâm kiểm nghiệm địa phương trong các trường hợp mẫu nghi ngờ chứa các chất cấm, vượt quá giới hạn nồng độ, hàm lượng; yêu cầu đối chiếu phương pháp thử chuyên sâu.

Các đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược kết quả kiểm nghiệm, số lượng mẫu lấy, số mẫu không đạt chất lượng, kiến nghị xử lý.

Hiện nay, trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.