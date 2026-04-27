Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo’s chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Emo’s có chứa chất cấm. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành, đặt tại xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Thị Như Hảo (sinh năm 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (sinh năm 1995), cùng cư trú tại phường Thới An, TP.HCM.

Hiện trường và tang vật thu giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trước đó, ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…

Tại các cơ sở này, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột các loại sản phẩm mang nhãn hiệu Emo’s (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan), 639 kg các loại bột nguyên liệu, 08 thiết bị máy móc sản xuất và 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại EMO’s…

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Như Hảo, Nguyễn Trọng Anh đã đầu tư thiết bị máy móc, nhân công để tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân. Thực tế các sản phẩm này không có tác dụng, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu đầu vào.

Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao… bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỷ đồng. Riêng tháng 02 và tháng 3/2026, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo, Nguyễn Trọng Anh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.