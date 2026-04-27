Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine
Đỗ Như
27/04/2026, 14:56
Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo’s chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Emo’s có chứa chất cấm. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành, đặt tại xã Bình Mỹ, TP.HCM.
Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Thị Như Hảo (sinh năm 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (sinh năm 1995), cùng cư trú tại phường Thới An, TP.HCM.
Trước đó, ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp
với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt
kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu
mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…
Tại các cơ sở này, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột các loại sản phẩm mang nhãn hiệu Emo’s (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà
chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan), 639 kg các loại bột nguyên liệu, 08
thiết bị máy móc sản xuất và 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại
EMO’s…
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Như Hảo, Nguyễn Trọng Anh đã đầu tư thiết bị máy
móc, nhân công để tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân. Thực tế các sản phẩm này không có tác dụng, các đối tượng
đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu đầu vào.
Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm
giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch,
gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao… bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh đã sản xuất,
đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính
hàng chục tỷ đồng. Riêng tháng 02 và tháng 3/2026, các đối tượng đã sản xuất,
đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.
Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM
(Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt
tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo, Nguyễn Trọng Anh về tội “Vi phạm quy định
về an toàn thực phẩm”.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị
trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 để chặn thực phẩm chức năng giả
10:19, 09/03/2026
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
14:44, 19/01/2026
Sau vụ Z Holding,cần tăng cường thanh tra thực phẩm chức năng
Kiến trúc và xây dựng tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng
Kiến trúc và xây dựng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tuyển dụng trong quý 1/2026, trong khi các ngành như công nghệ thông tin/viễn thông, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông ghi nhận mức giảm…
Lưu ý quan trọng để không bị gián đoạn nhận lương hưu
Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ. Việc này nhằm đảm bảo được nhận chế độ được liên tục, an toàn và đúng quy định...
Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới
Liên tiếp các ngày hội việc làm quy mô lớn được tổ chức với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng đã phản ánh rõ “cơn khát” lao động tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp...
Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động
Ngày hội việc làm 2026 Đà Nẵng thu hút 209 doanh nghiệp và hơn 8.000 sinh viên, người lao động tham gia. Các doanh nghiệp tìm kiếm hơn 41.000 lao động ở nhiều lĩnh vực như du lịch – khách sạn, tài chính, kỹ thuật, truyền thông, logistics...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
Sáng 26/4/2026, trước Đền Thượng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng và trước anh linh các vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: