Tình trạng lừa đảo lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ cho biết tình trạng
cá nhân, tổ chức không có giấy
phép nhưng vẫn tổ chức tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
tình trạng cho mượn giấy
phép, mạo danh doanh nghiệp được cấp phép để lừa đảo người lao động vẫn còn diễn
biến phức tạp.
Hoạt động lừa đảo thông qua các nền
tảng mạng xã hội, các trang thông tin điện tử giả mạo ngày càng tinh vi, gây
khó khăn cho công tác kiểm soát.
Qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ đã phát hiện các
hành vi vi phạm pháp luật chủ
yếu như: hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
không có giấy phép; cho
mượn, cho thuê giấy
phép; không trực tiếp tuyển chọn người lao động; thu tiền của người lao động
trái quy định; không thực hiện nghĩa vụ giáo dục định hướng; tuyển chọn lao động
đi làm việc ở các quốc gia, ngành nghề không phù hợp với nội dung đã đăng ký.
Nguyên nhân của tình trạng này, theo Bộ Nội vụ
là do công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh
nghiệp dịch vụ và các đối tượng khác có hoạt động đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài chưa được thực hiện thường xuyên, đồng đều giữa các địa phương. Đặc biệt, chế tài xử phạt
vi phạm hành chính trong một số trường hợp chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe.
Bên cạnh đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật hiện hành chưa bao
quát các vi phạm phổ biến, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm. Luật chưa định
nghĩa các khái niệm cốt lõi “trực tiếp tuyển chọn”, “cho người khác sử dụng giấy
phép”, dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất.
Một số hành vi như không trực tiếp tuyển
chọn người lao động, không đăng ký địa điểm hoạt động của chi nhánh, tổ chức
tuyển chọn người lao động đi làm việc tại quốc gia, ngành, nghề chưa được phép
tiếp nhận lao động chưa được luật hóa.
Mặt khác, điều kiện cấp giấy phép và quản lý các đầu
mối hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ còn thiếu sót, chưa ngăn chặn được tình
trạng “lách luật” trong trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật, xử lý vi
phạm hành chính, nhưng
ngay sau đó vẫn thành lập doanh nghiệp mới hoặc đứng tên doanh nghiệp khác để đề
nghị cấp giấy phép.
Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian tới, Bộ
Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài, đặc biệt là các hành vi lừa đảo, mạo danh doanh nghiệp được cấp phép,
cho mượn giấy phép, tuyển
chọn trái phép.
Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp
giữa các cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và
cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của người lao động Việt Nam.
Hiện nay, theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp dịch vụ trước khi thực hiện hợp
đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài tiếp nhận lao động phải thực hiện thủ
tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với Bộ Nội vụ.
Đây là công cụ quan trọng để cơ
quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng, điều kiện làm việc, mức lương, các
chế độ đối với người lao động trước khi đưa đi, bảo đảm các hợp đồng cung ứng
lao động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp
nhận và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước tiếp nhận lao động.
Thống kê trong giai đoạn 2022 - 2025, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ
đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi
làm việc tại các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức, Romania, Saudi
Arabia, Singapore, Hungary, Ba Lan, Australia và một số thị trường mới.
Việc thẩm định hợp đồng cung ứng
lao động được thực hiện trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn về điều kiện
làm việc, tiền lương, bảo hiểm, chế độ đãi ngộ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động.
Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước
(Bộ Nội vụ), trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài là 53.159 lao động, đạt 47,5% kế hoạch năm (năm 2026, kế hoạch đưa
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 lao động).
Trong đó, đứng đầu là thị trường Nhật Bản
24.030 lao động, đứng thứ 2 là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) 21.104 lao động,
sau đó là thị trường Hàn Quốc 3.217 lao động, Trung Quốc 1.498 lao động, Singapore
704 lao động, Hy Lạp 441 lao động, Nga 344 lao động và các thị trường khác.