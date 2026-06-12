Vụ án Ngân hàng Đông Á: Truy tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án Ngân hàng Đông Á (giai đoạn 2), cơ quan tố tụng xác định nhóm 4 lãnh đạo doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (viết tắt là Công ty TTC) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt (viết tắt là TTC Đà Lạt).

Các bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty TTC và thành lập, chỉ đạo, điều hành nhiều công ty khác trong đó có Công ty TTC Đà Lạt.

Năm 2007, bị can Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Vinaland Espero Limite (viết tắt là Công ty VNL) và Công ty Vietnam Intrastructure Holding Limited (viết tắt là VIHL).

Theo đó, Công ty VNL và VIHL tài trợ cho Công ty TTC 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu. Đổi lại, Công ty TTC sẽ cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp của mình tại các công ty mục tiêu cho Ngân hàng Đông Á (viết tắt là DAB).

Do đó, ngày 20/12/2007, Ngân hàng DAB (đại diện là Trần Phương Bình – Tổng giám đốc) ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản giữa Công ty VNL và Công ty TTC; hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty VIHL và Công ty TTC.

Theo thỏa thuận, ngày 28/12/2007, Công ty VNL và Công ty VIHL chuyển 100 triệu USD vào tài khoản của hai công ty này mở tại Ngân hàng DAB.

Ngày 4/1/2008, Ngân hàng DAB giải ngân 100 triệu USD (tương đương số tiền 1.602,2 tỷ đồng) để Công ty TTC mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu và sử dụng để trả tiền phí quản lý tài khoản của Ngân hàng DAB.

Các sai phạm của lãnh đạo và nhân viên ngân hàng liên quan đến 6 khoản vay trên đã bị truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vào năm 2020, 2022.

Cáo buộc thể hiện, năm 2008, Công ty TTC không có khả năng trả nợ cho Công ty VNL và VIH.

Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền cho một số công ty và cá nhân vay 11 khoản với số tiền hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77,7 tỷ đồng để mua lại tài sản của nhóm TTC.

Ông Bình sử dụng các tài sản này để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty và các cá nhân tại Ngân hàng DAB. Mục đích để Ngân hàng DAB quản lý tài sản, thu hồi tiền cho Công ty TTC vay.

Tiếp đó, ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển hơn 1.735 tỷ đồng cho Công ty TTC để trả nợ. Tuy nhiên, Công ty TTC chỉ sử dụng 719 tỷ đồng để hoàn trả cho Công ty VNL và VIHL; hơn 902 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay trong nhóm TTC tại ngân hàng DAB. Số tiền còn lại được sử dụng cho các mục đích khác.

Từ năm 2008 – 2010, ông Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên cho nhóm TTC vay hơn 904 tỷ đồng. Đến khi nhóm TTC không có khả năng trả nợ, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB tiếp tục cho vay để trả một phần gốc, lãi.

Tính đến ngày 24/12/2018 (thời điểm khởi tố vụ án giai đoạn II), nhóm TTC còn dư nợ của 6 khoản vay với số tiền hơn 3.153 tỷ đồng. Các khoản vay hiện không còn tài sản bảo đảm, các công ty đã dừng hoạt động.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm TTC bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình về việc ngân hàng cho vay tiền để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nhân, ký hồ sơ vay ngân hàng để bị can Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên.