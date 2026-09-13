Brazil nhắm Trung Quốc làm khách mua tín chỉ carbon, hướng tới đạt thỏa thuận tại COP31

Các quan chức Brazil sẽ gặp gỡ phía Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực thị trường carbon, bao gồm một thỏa thuận tiềm năng theo Điều 6.2 của Thỏa thuận Paris...

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Brazil sẽ thực hiện một chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, do bà Cristina Reis, Đặc phái viên phụ trách Thị trường Carbon của Brazil dẫn đầu. Chuyến thăm nhằm đánh giá khả năng Bắc Kinh trở thành bên mua tín chỉ carbon của Brazil, đồng thời thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận thị trường song phương mà các quan chức kỳ vọng có thể công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới.

Các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao phụ trách khí hậu và đại diện thị trường carbon của hai nước sẽ diễn ra bên lề các cuộc họp tại Vũ Hán, Trung Quốc, từ ngày 14-18/9.

Tại đây, liên minh gồm các cơ quan quản lý thị trường carbon của Brazil, Trung Quốc và Liên minh châu Âu, bao phủ khoảng 42% lượng phát thải toàn cầu, dự kiến thông qua kế hoạch hoạt động nhằm từng bước tích hợp và hài hòa các hệ thống giao dịch.

Bà Reis cho biết chuyến đi tới Trung Quốc cũng sẽ là dịp để đánh giá khả năng quốc gia châu Á này trở thành bên mua ITMO. ITMO là các kết quả giảm nhẹ phát thải được chuyển giao quốc tế – một loại tín chỉ carbon được tính vào kết quả giảm phát thải chính thức của các quốc gia theo Thỏa thuận Paris.

Nếu điều này xảy ra, Brazil sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp các tín chỉ carbon có độ tin cậy cao.

Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất đã ký một thỏa thuận chính thức về giao dịch ITMO. Đây cũng là quốc gia sở hữu hệ thống giao dịch phát thải lớn nhất thế giới.

Tín chỉ carbon tại Brazil hiện chỉ được giao dịch trên các thị trường tự nguyện, nơi doanh nghiệp có thể mua tín chỉ để đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải của riêng mình.

Theo luật được thông qua năm 2024, Brazil đang chuẩn bị xây dựng thị trường carbon bắt buộc, cho phép các doanh nghiệp mua tín chỉ để đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải chính thức. Điều này sẽ mở đường để Brazil tham gia giao dịch quốc tế thông qua ITMO.

Bà Reis chia sẻ kế hoạch hiện nay là thiết lập hệ thống xác minh tín chỉ phục vụ giao dịch quốc tế trong giai đoạn 2031-2035. Chính phủ đang xem xét đề xuất của ngành về việc đẩy sớm thời điểm thực hiện. “Vấn đề đang được xem xét và những người đánh giá các đề xuất cho rằng khả năng này là khả thi”, bà nói.

Các nhà sản xuất tín chỉ carbon của Brazil đang theo sát vấn đề này, với kỳ vọng tiếp cận các thị trường tuân thủ quốc tế.

Các quan chức Brazil, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cũng sẽ thông qua kế hoạch hoạt động của Liên minh Thị trường Carbon, được thành lập hồi đầu tháng này nhằm tăng cường khả năng tương thích giữa các thị trường.

Theo các quan chức Brazil, liên minh hiện có 11 thành viên và đang tìm kiếm thêm sự tham gia của các quốc gia đang phát triển.

Bà Ana Paula Cavalcante, Thứ trưởng phụ trách điều tiết và phương pháp thị trường carbon của Brazil, cho biết mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Brazil, cùng với liên minh này, có thể góp phần mở rộng quy mô các thị trường carbon và khơi thông dòng vốn đầu tư vào Brazil trong quá trình tái công nghiệp hóa dựa trên các công nghệ mới.