Bức tranh thực tại đặt doanh nghiệp xây dựng vào lằn ranh “sinh tồn”

Ngày 31/3/2026, Báo Dân Việt vừa tổ chức hội
thảo “Động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số và triển vọng nông nghiệp
2026”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn
Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Toàn Cầu, nhận định để nền
kinh tế đạt được mức tăng trưởng GDP hai chữ số, ba trụ cột chính cần kích hoạt
gồm: Nông, lâm nghiệp xuất khẩu; Công nghiệp - xây dựng; Tiêu dùng. Riêng
nhóm ngành Công nghiệp và xây dựng vốn đóng góp 9 - 10% GDP cả nước, phải gánh
vác mục tiêu tăng trưởng lên tới 12% trong năm 2026. Tuy nhiên, bức tranh thực
tế lại đang đặt các doanh nghiệp của ngành vào lằn ranh “sinh tồn” hơn là sự phát
triển.
NHIỀU THÁCH THỨC MANG TÍNH SỐNG CÒN
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, bước
vào năm 2026, ngành Xây dựng đón nhận cơ hội lịch sử khi Chính phủ quyết định
giải ngân nguồn vốn đầu tư công khổng lồ, lên tới 1 triệu tỷ đồng. Khối lượng
công việc rất lớn nhưng đi kèm với đó là những thách thức mang tính sống còn.
Trong đó, tác động từ xung đột tại
Trung Đông đang thổi bùng “bão giá” nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Thực tế ghi
nhận dầu diesel đã tăng giá hơn gấp đôi, từ 17.000 đồng lên 35.000 đồng/lít, nhựa
đường asphalt tăng từ 12.000 đồng lên 19.000 đồng/kg... Áp lực chi phí
tàn khốc này khiến hàng loạt nhà thầu rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu tiếp
tục thi công sẽ lỗ nặng nhưng dừng lại thì vi phạm hợp đồng.
Mặt khác, năng lực
nội tại của ngành cũng là một dấu hỏi lớn bởi số lượng doanh nghiệp xây dựng
quy mô vốn trên 500 tỷ đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khó hấp thụ hết các
siêu dự án nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Tương tự tình hình này, thị trường
bất động sản năm 2025 đã ghi nhận nhiều điểm sáng về mặt thể chế. Hàng loạt nút
thắt pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư và cải tạo chung cư cũ được tháo gỡ
thông qua Nghị quyết 171 của Chính phủ và các bộ luật sửa đổi mới. Song, “nút
thắt” pháp lý vừa mở thì “điểm nghẽn” tín dụng lại siết chặt. Ngành bất
động sản phụ thuộc tới 70% vào vốn vay ngân hàng, nhưng hiện nay các ngân hàng
lớn (kể cả nhóm Big 4) đang có động thái từ chối cấp tín dụng cho dự án mới, hoặc
chỉ lựa chọn rất khắt khe các dự án tại khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Đáng lo ngại hơn, tình trạng lãi
suất đang tăng vọt. Kể từ đầu quý 2/2026, lãi suất cho vay doanh nghiệp tăng từ mức
7 - 7,5% lên tới 11 - 12%/năm. Trong khi lãi suất cho vay cá nhân mua nhà chạm
ngưỡng 14 - 15%/năm. Đây là mức chi phí vốn “bất khả thi” đối với cả chủ đầu tư
lẫn người mua nhà ở thực.
“Nguồn tiền tắc nghẽn, doanh nghiệp
trong ngành không thể triển khai dự án, còn hàng tồn kho đứng trước nguy cơ trở
thành nợ xấu khổng lồ do không có thanh khoản. Việc xử lý khối nợ xấu 1 triệu tỷ
đồng của nền kinh tế có thể rơi vào bế tắc khi dòng tiền không được khơi thông.
Năm 2026 được dự báo là một năm sóng gió với thị trường bất động sản. Trước biến
động khốc liệt của lãi suất và chi phí đầu vào, mục tiêu thiết thực nhất của cộng
đồng doanh nghiệp lúc này là “tồn tại", ông Hiệp bày tỏ.
MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG SẼ GẶP LỰC CẢN
Lãnh đạo Công ty cổ phần Bất động sản
Toàn Cầu cũng đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn nhiều áp lực đối với cả ngành xây dựng
và bất động sản. Vì vậy, nhằm thích ứng với bối cảnh này, các doanh nghiệp cần
ưu tiên lựa chọn đúng thị trường có khả năng hấp thụ. Đồng thời, tập trung vào
các phân khúc được Nhà nước khuyến khích như: nhà ở xã hội, nhà ở trung cấp nhằm
góp phần điều chỉnh mặt bằng giá.
Bên cạnh đó, việc cải tạo chung
cư cũ được xem như hướng đi quan trọng, không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo
đô thị, mà còn thúc đẩy sự phát triển tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, bài
toán then chốt vẫn là tìm kiếm giải pháp về vốn phù hợp để duy trì hoạt động.
Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp chủ động đổi mới, vượt qua
khó khăn về tín dụng trong năm 2026.
Song song với nỗ lực của doanh
nghiệp, vai trò điều hành từ phía Nhà nước rất quan trọng. Chủ tịch Công ty cổ phần Bất động sản Toàn Cầu nhận định để ngành bất động sản
và xây dựng đạt được mức tăng trưởng 12%, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng
chung của cả nước, điều kiện tiên quyết là phải có sự điều chỉnh linh hoạt và nới
lỏng từ chính sách tiền tệ. Nếu không có giải pháp can thiệp nhằm hạ nhiệt lãi
suất và khơi thông dòng vốn tín dụng, mục tiêu tăng trưởng vĩ mô sẽ gặp phải lực
cản vô cùng lớn.
Từ góc nhìn rộng hơn, ông Trần Mạnh
Báo, Chủ tịch HĐQT Thaibinh Seed, cho rằng hoạt động kinh tế hiện nay đang phải
đối mặt với bốn nút thắt cốt lõi là thể chế, thủ tục hành chính, nguồn vốn và
nhân lực. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra sự sâu sát, đồng hành và chia
sẻ của lãnh đạo các cấp đối với doanh nghiệp có thể giúp tháo gỡ các điểm nghẽn
một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Chia sẻ tại sự kiện, Chuyên gia
kinh tế Cấn Văn Lực lưu ý giữa bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần bình tĩnh,
không bi quan nhưng cũng không lạc quan quá. Đồng thời, với bộ máy quản lý cần vừa
quyết liệt, mạnh mẽ và nỗ lực, vừa bình tĩnh và khoa học. Như vậy, thông điệp
mà tôi muốn truyền tải cho cả chính sách và doanh nghiệp là: tâm thế vững vàng,
kết hợp hành động quyết liệt nhưng có chiến lược, chính là chìa khóa để vượt
qua những thách thức của năm 2026.
Ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng
biên tập Báo Dân Việt, cho biết những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã
đạt được nhiều kết quả tích cực: duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm
bảo các cân đối lớn, nhưng khi kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, xu hướng bảo
hộ và đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn tiềm ẩn rủi ro, các động lực truyền thống đang
dần bộc lộ giới hạn. Do đó, ông Hoài nhận định rằng yêu cầu tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát huy những động lực
tăng trưởng mới, mang tính bền vững và có khả năng lan tỏa cao là rất cấp thiết.