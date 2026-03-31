Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bức tranh thực tại đặt doanh nghiệp xây dựng vào lằn ranh “sinh tồn”

Thanh Xuân

31/03/2026, 19:45

Bước vào năm 2026, ngành xây dựng và bất động sản đối mặt nhiều áp lực, chi phí đầu vào tăng mạnh, năng lực hạn chế, cùng chính sách tín dụng thắt chặt và lãi suất cao đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Trong bối cảnh này, ưu tiên trước mắt của doanh nghiệp là “tồn tại”…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 31/3/2026, Báo Dân Việt vừa tổ chức hội thảo “Động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số và triển vọng nông nghiệp 2026”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Toàn Cầu, nhận định để nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng GDP hai chữ số, ba trụ cột chính cần kích hoạt gồm: Nông, lâm nghiệp xuất khẩu; Công nghiệp - xây dựng; Tiêu dùng. Riêng nhóm ngành Công nghiệp và xây dựng vốn đóng góp 9 - 10% GDP cả nước, phải gánh vác mục tiêu tăng trưởng lên tới 12% trong năm 2026. Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại đang đặt các doanh nghiệp của ngành vào lằn ranh “sinh tồn” hơn là sự phát triển.

NHIỀU THÁCH THỨC MANG TÍNH SỐNG CÒN 

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, bước vào năm 2026, ngành Xây dựng đón nhận cơ hội lịch sử khi Chính phủ quyết định giải ngân nguồn vốn đầu tư công khổng lồ, lên tới 1 triệu tỷ đồng. Khối lượng công việc rất lớn nhưng đi kèm với đó là những thách thức mang tính sống còn.

Trong đó, tác động từ xung đột tại Trung Đông đang thổi bùng “bão giá” nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Thực tế ghi nhận dầu diesel đã tăng giá hơn gấp đôi, từ 17.000 đồng lên 35.000 đồng/lít, nhựa đường asphalt tăng từ 12.000 đồng lên 19.000 đồng/kg... Áp lực chi phí tàn khốc này khiến hàng loạt nhà thầu rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu tiếp tục thi công sẽ lỗ nặng nhưng dừng lại thì vi phạm hợp đồng.

Mặt khác, năng lực nội tại của ngành cũng là một dấu hỏi lớn bởi số lượng doanh nghiệp xây dựng quy mô vốn trên 500 tỷ đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khó hấp thụ hết các siêu dự án nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Tương tự tình hình này, thị trường bất động sản năm 2025 đã ghi nhận nhiều điểm sáng về mặt thể chế. Hàng loạt nút thắt pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư và cải tạo chung cư cũ được tháo gỡ thông qua Nghị quyết 171 của Chính phủ và các bộ luật sửa đổi mới. Song, “nút thắt” pháp lý vừa mở thì “điểm nghẽn” tín dụng lại siết chặt. Ngành bất động sản phụ thuộc tới 70% vào vốn vay ngân hàng, nhưng hiện nay các ngân hàng lớn (kể cả nhóm Big 4) đang có động thái từ chối cấp tín dụng cho dự án mới, hoặc chỉ lựa chọn rất khắt khe các dự án tại khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng lãi suất đang tăng vọt. Kể từ đầu quý 2/2026, lãi suất cho vay doanh nghiệp tăng từ mức 7 - 7,5% lên tới 11 - 12%/năm. Trong khi lãi suất cho vay cá nhân mua nhà chạm ngưỡng 14 - 15%/năm. Đây là mức chi phí vốn “bất khả thi” đối với cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà ở thực.

“Nguồn tiền tắc nghẽn, doanh nghiệp trong ngành không thể triển khai dự án, còn hàng tồn kho đứng trước nguy cơ trở thành nợ xấu khổng lồ do không có thanh khoản. Việc xử lý khối nợ xấu 1 triệu tỷ đồng của nền kinh tế có thể rơi vào bế tắc khi dòng tiền không được khơi thông. Năm 2026 được dự báo là một năm sóng gió với thị trường bất động sản. Trước biến động khốc liệt của lãi suất và chi phí đầu vào, mục tiêu thiết thực nhất của cộng đồng doanh nghiệp lúc này là “tồn tại", ông Hiệp bày tỏ.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG SẼ GẶP LỰC CẢN

Lãnh đạo Công ty cổ phần Bất động sản Toàn Cầu cũng đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn nhiều áp lực đối với cả ngành xây dựng và bất động sản. Vì vậy, nhằm thích ứng với bối cảnh này, các doanh nghiệp cần ưu tiên lựa chọn đúng thị trường có khả năng hấp thụ. Đồng thời, tập trung vào các phân khúc được Nhà nước khuyến khích như: nhà ở xã hội, nhà ở trung cấp nhằm góp phần điều chỉnh mặt bằng giá.

Bên cạnh đó, việc cải tạo chung cư cũ được xem như hướng đi quan trọng, không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, mà còn thúc đẩy sự phát triển tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, bài toán then chốt vẫn là tìm kiếm giải pháp về vốn phù hợp để duy trì hoạt động. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp chủ động đổi mới, vượt qua khó khăn về tín dụng trong năm 2026.

Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò điều hành từ phía Nhà nước rất quan trọng. Chủ tịch Công ty cổ phần Bất động sản Toàn Cầu nhận định để ngành bất động sản và xây dựng đạt được mức tăng trưởng 12%, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, điều kiện tiên quyết là phải có sự điều chỉnh linh hoạt và nới lỏng từ chính sách tiền tệ. Nếu không có giải pháp can thiệp nhằm hạ nhiệt lãi suất và khơi thông dòng vốn tín dụng, mục tiêu tăng trưởng vĩ mô sẽ gặp phải lực cản vô cùng lớn.

Từ góc nhìn rộng hơn, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Thaibinh Seed, cho rằng hoạt động kinh tế hiện nay đang phải đối mặt với bốn nút thắt cốt lõi là thể chế, thủ tục hành chính, nguồn vốn và nhân lực. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra sự sâu sát, đồng hành và chia sẻ của lãnh đạo các cấp đối với doanh nghiệp có thể giúp tháo gỡ các điểm nghẽn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chia sẻ tại sự kiện, Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực lưu ý giữa bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần bình tĩnh, không bi quan nhưng cũng không lạc quan quá. Đồng thời, với bộ máy quản lý cần vừa quyết liệt, mạnh mẽ và nỗ lực, vừa bình tĩnh và khoa học. Như vậy, thông điệp mà tôi muốn truyền tải cho cả chính sách và doanh nghiệp là: tâm thế vững vàng, kết hợp hành động quyết liệt nhưng có chiến lược, chính là chìa khóa để vượt qua những thách thức của năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Dân Việt, cho biết những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực: duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn, nhưng khi kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, xu hướng bảo hộ và đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn tiềm ẩn rủi ro, các động lực truyền thống đang dần bộc lộ giới hạn. Do đó, ông Hoài nhận định rằng yêu cầu tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát huy những động lực tăng trưởng mới, mang tính bền vững và có khả năng lan tỏa cao là rất cấp thiết.

Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm

09:40, 31/03/2026

Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

19:58, 27/03/2026

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Thị trường bất động sản Việt Nam trước biến động kinh tế toàn cầu

10:49, 26/03/2026

Thị trường bất động sản Việt Nam trước biến động kinh tế toàn cầu

Từ khóa:

doanh nghiệp ngành xây dựng thị trường bất động sản

Đọc thêm

Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2

Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2

Theo công bố của Bộ Xây dựng, với công trình chung cư đến 50 tầng, suất vốn đầu tư cao nhất năm 2025 là 19,912 triệu đồng/m2, chỉ nhỉnh hơn 406 nghìn đồng/m2 so với suất vốn đầu tư năm 2024.

Chính phủ yêu cầu tăng hiệu quả điều hành, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng

Chính phủ yêu cầu tăng hiệu quả điều hành, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định đưa ra một loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành cung - cầu, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng...

LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng

LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng

Kết thúc quý 1/2026, thị trường bất động sản không còn là sân chơi của những con số ảo hay những lời hứa hẹn “giấy”. Thay vào đó, sự lên ngôi của các giá trị thực đã định hình lại khẩu vị của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. Giữa bối cảnh đó, LICOGI 18 Riverside giai đoạn 2 nổi lên là một dự án đất nền hiếm hoi sở hữu pháp lý chuẩn, sổ đỏ sẵn sàng, trở thành "vịnh tránh bão" an toàn giữa tâm điểm phát triển Tây Hải Phòng.

Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Dự thảo cơ chế hỗ trợ cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được hoàn thiện, với mục tiêu xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nội dung chính sách tập trung vào những trường hợp đặc thù cần có cách tiếp cận linh hoạt…

Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương

Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương

Trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương. Thời gian triển khai là quý 2 và quý 3/2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Thế giới

2

Hai đơn vị chậm gửi báo cáo kiểm kê tài sản công

Tài chính

3

Thương hiệu nước hoa tái định vị trong kỷ nguyên “wellness”

Đẹp +

4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

5

Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy