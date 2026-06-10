TP.Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035...

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng).

Theo quyết định, Hội đồng gồm 23 thành viên do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm.

Theo quyết định, Hội đồng có vai trò chủ trì, phối hợp chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng thời, Hội đồng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong việc chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ liên ngành liên quan đến phát triển, quản trị và vận hành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị thông minh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn; thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, Hội đồng sẽ tham mưu UBND Thành phố trong công tác đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh, chứng nhận khu đô thị thông minh theo quy định; đồng thời rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh các đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh phù hợp với xu hướng công nghệ, yêu cầu phát triển của Thành phố và bối cảnh phát triển trong nước, quốc tế.

Hội đồng hoạt động trên nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Mọi hoạt động của Hội đồng được gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối và tổng hợp các hoạt động của Hội đồng. Các thành viên tham gia theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, Hội đồng họp định kỳ 3 tháng một lần để rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, TP. Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đô thị.

Thành phố đã xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh, kết nối với Kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số để phục vụ công tác giám sát, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, mở rộng ứng dụng AI, GIS và các công nghệ số trong quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố, với mục tiêu hoàn thiện Đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh, bảo đảm đồng bộ với các khung kiến trúc số quốc gia. Đồng thời, các sở, ngành liên quan được yêu cầu tăng cường công khai quy hoạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành đô thị thông minh.

Về phát huy nguồn lực doanh nghiệp, UBND Thành phố đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên đầu tư, triển khai hạ tầng mạng 5G và hạ tầng số trên địa bàn.