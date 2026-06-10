Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Thiên Di

10/06/2026, 15:33

Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng).

Theo quyết định, Hội đồng gồm 23 thành viên do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm.

Theo quyết định, Hội đồng có vai trò chủ trì, phối hợp chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng thời, Hội đồng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong việc chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ liên ngành liên quan đến phát triển, quản trị và vận hành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị thông minh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn; thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, Hội đồng sẽ tham mưu UBND Thành phố trong công tác đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh, chứng nhận khu đô thị thông minh theo quy định; đồng thời rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh các đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh phù hợp với xu hướng công nghệ, yêu cầu phát triển của Thành phố và bối cảnh phát triển trong nước, quốc tế.

Hội đồng hoạt động trên nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Mọi hoạt động của Hội đồng được gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối và tổng hợp các hoạt động của Hội đồng. Các thành viên tham gia theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, Hội đồng họp định kỳ 3 tháng một lần để rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố. 

Trong quá trình triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, TP. Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đô thị.

Thành phố đã xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh, kết nối với Kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số để phục vụ công tác giám sát, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, mở rộng ứng dụng AI, GIS và các công nghệ số trong quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố, với mục tiêu hoàn thiện Đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh, bảo đảm đồng bộ với các khung kiến trúc số quốc gia. Đồng thời, các sở, ngành liên quan được yêu cầu tăng cường công khai quy hoạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành đô thị thông minh.

Về phát huy nguồn lực doanh nghiệp, UBND Thành phố đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên đầu tư, triển khai hạ tầng mạng 5G và hạ tầng số trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 1/7

08:00, 05/06/2026

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 1/7

Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên

07:16, 07/06/2026

Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

09:29, 10/06/2026

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa:

chuyển đổi số đô thị đô thị thông minh hạ tầng đô thị Hội đồng phát triển đô thị thông minh quản trị đô thị thông minh TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Triển khai cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Triển khai cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài…

Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư…

Bất động sản ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện

Bất động sản ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện

Bất động sản xanh phát triển theo các tiêu chuẩn ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Thực tế, bên cạnh yêu cầu thực hiện các cam kết về phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng 0, các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG còn cho thấy lợi thế về giá trị, khả năng thu hút khách hàng và tiếp cận dòng vốn…

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 9/6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, 13 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký xây dựng gần 100.000 căn nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố...

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Tiện ích

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Tiện ích "độc bản" nâng tầm sống thượng lưu tại Nha Trang

Không đi theo lối mòn của những tòa tháp chọc trời hay sự xa xỉ phô trương hình thức, Anh Nguyen Oceanfront Horizon chọn một lối đi riêng: kiến tạo bộ sưu tập "Art Apartments" đầu tiên tại Nha Trang – nơi nghệ thuật hiện diện trong từng chi tiết kiến trúc, khơi gợi cảm xúc và nâng tầm trải nghiệm sống thực tế

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội xem xét đề xuất xây “chung cư nuôi lợn” nhiều tầng

Thị trường

2

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Chuyển động xanh

3

Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Thị trường

4

Từ 1/7, khám chữa bệnh đúng tuyến, dưới 379.500 đồng được Bảo hiểm thanh toán toàn bộ

Dân sinh

5

Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt nam 24/11 vào các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy