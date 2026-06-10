Triển khai cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài…

Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị quyết đã kịp thời thể chế quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị tại các Kết luận số 182- KL/TW, Kết luận số 218-KL/TW và Kết luận số 24-KL/TW, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các chính sách đặc thù để xử lý dứt điểm những vi phạm pháp luật về đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi toàn quốc.

Để việc triển khai thi hành Nghị quyết đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai với mục đích phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động theo quan điểm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả”.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Theo Kế hoạch, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án của Nghị quyết để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Thời gian thực hiện: tháng 8/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng, xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết. Thời gian thực hiện tháng 7/2026.

Ngoài ra, trong tháng 7/2026, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết để xử lý kỷ luật đối với cá nhân là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng, xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cùng cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, để phù hợp với Nghị quyết trong trường hợp cần thiết.

Thời gian thực hiện: Tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo lộ trình, thời hạn rà soát chậm nhất ngày 30/8/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp gửi Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới về cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2026 theo quy định.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành Nghị quyết; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về Nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết.