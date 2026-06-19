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Bước tiến quan trọng trong xây dựng môi trường thử nghiệm công nghệ mới tại Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

19/06/2026, 08:16

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc Đà Nẵng ban hành nghị quyết về thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, mô hình công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi là vô cùng cần thiết…

Một kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng.
Một kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND, ngày 29/5/2026, về việc quy định tiêu chí, điều kiện lựa chọn, trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định và cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố. Nghị quyết đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, không chỉ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số của thành phố Đà Nẵng.

Việc ban hành Nghị quyết 20 được xem là một động thái chiến lược nhằm xây dựng môi trường thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ mới. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, nhiều sản phẩm và mô hình kinh doanh mới cần có môi trường phù hợp để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả và mức độ an toàn trước khi triển khai trên quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cá nhân có giải pháp công nghệ mới được triển khai thử nghiệm trong phạm vi, thời gian và điều kiện được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa hoạt động nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và công nghệ tiềm năng nhanh chóng được hoàn thiện và thương mại hóa.

Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 20 là việc quy định rõ tiêu chí và điều kiện để lựa chọn giải pháp công nghệ mới tham gia thử nghiệm có kiểm soát. Các giải pháp được xem xét phải thể hiện tính đổi mới, khả năng ứng dụng trong thực tiễn, có phương án triển khai, đánh giá tác động và đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định. Việc xây dựng bộ tiêu chí cụ thể giúp thành phố lựa chọn những công nghệ có tiềm năng, ưu tiên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết 20 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, sáng tạo mà còn là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thu hút các doanh nghiệp công nghệ, các dự án đổi mới sáng tạo và các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua quy trình đăng ký, thẩm định và cấp phép thử nghiệm, các chủ thể tham gia có cơ sở pháp lý rõ ràng để triển khai giải pháp mới, đồng thời cơ quan quản lý có điều kiện theo dõi, đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh.

Việc ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND tiếp tục thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ mở ra nhiều cơ hội để các ý tưởng mới được kiểm chứng, hoàn thiện và đi vào cuộc sống. Qua đó, Đà Nẵng từng bước xây dựng môi trường thuận lợi cho sáng tạo, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 20 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường thử nghiệm công nghệ mới mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và các cơ quan chức năng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đổi mới sáng tạo, gắn với công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng một đô thị thông minh và bền vững.

Từ khóa:

chuyển đổi số công nghệ số Nghị quyết 20 Đà Nẵng thử nghiệm công nghệ mới

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