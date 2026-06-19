Bước tiến quan trọng trong xây dựng môi trường thử nghiệm công nghệ mới tại Đà Nẵng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND, ngày
29/5/2026, về việc quy định tiêu chí, điều kiện lựa chọn, trình
tự, thủ tục đăng ký, thẩm định và cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát
các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố. Nghị quyết đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, không
chỉ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển
công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
và kinh tế số của thành phố Đà Nẵng.
Việc ban hành Nghị
quyết 20 được xem là một động thái chiến lược nhằm xây dựng môi trường thử
nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ mới. Trong bối cảnh công nghệ
phát triển nhanh, nhiều sản phẩm và mô hình kinh doanh mới cần có môi trường
phù hợp để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả và mức độ an toàn trước khi triển
khai trên quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép các tổ chức, doanh nghiệp, viện
nghiên cứu và cá nhân có giải pháp công nghệ mới được triển khai thử nghiệm
trong phạm vi, thời gian và điều kiện được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp
phép. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa hoạt động nghiên cứu và ứng dụng
thực tiễn, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và công nghệ tiềm năng nhanh chóng
được hoàn thiện và thương mại hóa.
Một
trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 20 là việc quy định rõ tiêu chí và điều
kiện để lựa chọn giải pháp công nghệ mới tham gia thử nghiệm có kiểm soát. Các
giải pháp được xem xét phải thể hiện tính đổi mới, khả năng ứng dụng trong thực
tiễn, có phương án triển khai, đánh giá tác động và đáp ứng các yêu cầu liên
quan theo quy định. Việc xây dựng bộ tiêu chí cụ thể giúp thành phố lựa chọn
những công nghệ có tiềm năng, ưu tiên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện năng lực cạnh tranh và phục
vụ người dân, doanh nghiệp.
Nghị
quyết 20 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mạnh dạn đổi
mới, sáng tạo mà còn là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thu hút các doanh nghiệp
công nghệ, các dự án đổi mới sáng tạo và các nguồn lực đầu tư trong và ngoài
nước. Thông qua quy trình đăng ký, thẩm định và cấp phép thử nghiệm, các chủ
thể tham gia có cơ sở pháp lý rõ ràng để triển khai giải pháp mới, đồng thời cơ
quan quản lý có điều kiện theo dõi, đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh
các vấn đề phát sinh.
Việc
ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND tiếp tục thể hiện quyết tâm của thành
phố trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo. Cùng với các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát
triển doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, cơ chế thử nghiệm có
kiểm soát sẽ mở ra nhiều cơ hội để các ý tưởng mới được kiểm chứng, hoàn thiện
và đi vào cuộc sống. Qua đó, Đà Nẵng từng bước xây dựng môi trường thuận lợi
cho sáng tạo, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
Nghị
quyết 20 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường
thử nghiệm công nghệ mới mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược
phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và các cơ quan
chức năng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm
đổi mới sáng tạo, gắn với công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng một đô thị
thông minh và bền vững.