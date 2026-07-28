Cổ phiếu chip châu Á đồng loạt lao dốc sau tin Trung Quốc phát triển thành công máy quang khắc DUV

Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó Reuters đánh giá thị trường Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất...

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Cụ thể, cổ phiếu của hai "ông lớn" chip nhớ Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix, đã có thời điểm lần lượt giảm tới 13,4% và 14%, khiến áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, kéo chỉ số KOSPI giảm khoảng 9,4%.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu hãng sản xuất chip nhớ flash Kioxia Holdings giảm gần 18%, trong khi MediaTek, doanh nghiệp thiết kế chip hàng đầu của Đài Loan, mất hơn 9% trong phiên giao dịch buổi sáng.

Tại Mỹ, chứng chỉ lưu ký của SK Hynix kết thúc phiên trước đó với mức giảm 7,5%, xuống còn 143,02 USD/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên giá cổ phiếu này giảm xuống dưới giá chào bán ban đầu 149 USD.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, nhận định: "Thị trường dường như đang bước vào giai đoạn bán tháo vì hoảng loạn. Hiện tại, KOSPI đang dẫn dắt tâm lý của toàn thị trường châu Á và diễn biến này là rất tiêu cực".

SK Hynix là nhà cung cấp chủ lực dòng chip nhớ băng thông cao (HBM) cho Nvidia. Nhờ nhu cầu AI bùng nổ, doanh nghiệp này đã trở thành một trong những tổ chức hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư vào AI. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cổ phiếu của hãng đặc biệt nhạy cảm mỗi khi niềm tin của nhà đầu tư đối với lĩnh vực AI suy giảm.

Theo các nhà phân tích, đợt bán tháo lần này bắt nguồn từ nhiều yếu tố cộng hưởng, gồm lo ngại về khả năng duy trì tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI, những bước tiến công nghệ của Trung Quốc và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp sản xuất chip của nước này.

Ông Han Ji-young, chuyên gia phân tích tại Kiwoom Securities, cho biết các thông tin gần đây về việc doanh nghiệp Trung Quốc đang phát triển thành công thiết bị quang khắc sử dụng tia cực tím sâu (DUV) trong nước đã làm gia tăng lo ngại rằng các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc sẽ sớm mở rộng công suất sản xuất.

Nếu điều này xảy ra, cạnh tranh trên thị trường chip nhớ toàn cầu sẽ trở nên gay gắt hơn, tạo thêm áp lực đối với các nhà sản xuất truyền thống như Samsung Electronics và SK Hynix.

Mặc dù các thông tin quan trọng của dự án DUV Trung Quốc như hiệu suất của thiết bị hay thời điểm thương mại hóa vẫn chưa được công bố, nhưng ông Han cho rằng chỉ riêng những tín hiệu đột phá công nghệ bán dẫn cũng đủ khiến tâm lý nhà đầu tư với các ông lớn bán dẫn chùng xuống.

Các thông tin gần đây về việc doanh nghiệp Trung Quốc đang phát triển thành công thiết bị quang khắc sử dụng tia cực tím sâu (DUV) trong nước đã làm gia tăng lo ngại rằng các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc sẽ sớm mở rộng công suất sản xuất.

Ông cũng cho biết giới đầu tư cũng đang trong giai đoạn thận trọng khi nhiều công ty trong ngành sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

"Dù Samsung Electronics và Alphabet đều công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu bán dẫn vẫn giảm mạnh sau khi báo cáo được công bố", ông Han nhắc lại.

Trong khi đó, The Wall Street Journal mới đây đưa tin Nvidia có thể cung cấp khoản hỗ trợ tài chính lên tới khoảng 250 tỷ USD cho dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI.

Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia giảm gần 5%, khi nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu hãng sản xuất chip AI lớn nhất thế giới có thể tiếp tục tài trợ quy mô lớn cho chính các khách hàng của mình hay không.

Bên cạnh đó, sự nổi lên của các mô hình AI nguồn mở giá rẻ đến từ Trung Quốc, điển hình như Kimi K3, cũng làm dấy lên những nghi ngại về triển vọng nhu cầu hạ tầng AI trong tương lai.

Nếu các mô hình này có thể vận hành với chi phí tính toán thấp hơn, khối lượng xử lý AI có thể sẽ không còn đòi hỏi nhiều tài nguyên như các dự báo trước đây. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu đối với các dòng chip AI cao cấp và chip nhớ băng thông cao (HBM) cũng có thể thấp hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, màn chào sân ấn tượng của ChangXin Memory Technologies (CXMT) trên thị trường chứng khoán hôm thứ Hai càng làm gia tăng lo ngại về áp lực cạnh tranh trong ngành chip nhớ toàn cầu.

"CXMT sẽ sớm trở thành một trong những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trên thị trường. Khi điều đó xảy ra, các nhà đầu tư sẽ buộc phải bán bớt những cổ phiếu hiện có để tái cơ cấu danh mục", ông Hao Hong, đối tác điều hành kiêm Giám đốc đầu tư tại Lotus Asset Management (Hong Kong), nhận định.

Theo ông Ryu Young-ho, chuyên gia phân tích cấp cao tại NH Investment & Securities, việc CXMT niêm yết thành công cũng củng cố quan điểm rằng doanh nghiệp này có thể nhanh chóng vươn lên trở thành một nhà cung cấp chip nhớ đáng gờm trên thị trường quốc tế. Điều đó làm gia tăng nguy cơ dư cung, từ đó tạo áp lực khiến giá chip nhớ của hàng loạt ông lớn hiện nay suy yếu trong thời gian tới.

Đợt niêm yết của CXMT cũng diễn ra ngay sau khi xuất hiện thông tin Apple đã vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép hãng sử dụng chip do Trung Quốc sản xuất trong một số dòng sản phẩm.

Điều này càng khiến giới đầu tư thêm lo ngại tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các ông lớn đang thống lĩnh thị trường hiện nay.