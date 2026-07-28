Nhật Bản ra mắt "tủ lạnh cho người" giá 241 triệu đồng

Ước mơ có thể bước vào tủ lạnh giữa ngày hè oi bức của nhiều người nay đã thành hiện thực tại Nhật Bản.
Ước mơ có thể bước vào tủ lạnh giữa ngày hè oi bức của nhiều người nay đã thành hiện thực tại Nhật Bản.
Trong bối cảnh nước này liên tiếp ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong mùa hè này, một doanh nghiệp đã phát triển "tủ lạnh cho người" – buồng làm mát một người giúp hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng và góp phần phòng tránh các vấn đề sức khỏe do nắng nóng gây ra.
Sản phẩm mang tên Do Hiemon Box, do SDRS, doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị làm lạnh và máy bán hàng tự động, phát triển. Nhìn từ bên ngoài, thiết bị giống một cabin kim loại nhỏ gọn với cửa kính trong suốt. Tuy nhiên, thay vì bảo quản thực phẩm như tủ lạnh thông thường, Do Hiemon Box được thiết kế để làm mát cơ thể người trong thời gian ngắn.
Theo video giới thiệu của nhà sản xuất, người dùng chỉ cần bước vào buồng, ngồi lên ghế tích hợp, đóng cửa và để hệ thống làm mát hoạt động. Bên trong thiết bị luôn được duy trì mức nhiệt khoảng 15 độ C, luồng khí lạnh khoảng 5 độ C sẽ được thổi trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng, những vị trí giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng để tạo cảm giác mát gần như ngay lập tức.
Ước mơ có thể bước vào tủ lạnh giữa ngày hè oi bức của nhiều người nay đã thành hiện thực tại Nhật Bản.
Theo nhà sản xuất, chỉ sau khoảng 5 phút, người sử dụng đã có thể cảm nhận rõ sự thay đổi về nhiệt độ cơ thể. Nếu ở trong buồng khoảng 10 phút, thiết bị có thể giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi, kiệt sức do nắng nóng.
Do Hiemon Box được trang bị ba chế độ điều chỉnh luồng gió, đồng thời tự động ngắt sau 20 phút để tránh làm lạnh quá mức. Thiết bị chỉ tiêu thụ khoảng một nửa lượng điện so với máy điều hòa di động thông thường.
Theo nhà sản xuất, Do Hiemon Box được phát triển chủ yếu dành cho những người phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, như công nhân xây dựng, công nhân nhà máy...
Một ưu điểm đáng chú ý là thiết bị không cần lắp đặt cố định, có thể sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời và được tích hợp bánh xe để dễ dàng di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau.
Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh Nhật Bản đang ứng phó với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt. Quốc gia này gần đây đã liên tục ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ. Nắng nóng kéo dài đã khiến số ca say nắng gia tăng. Riêng ngày 15/7, đã có 48 người phải nhập viện tại Tokyo do say nắng.
Tuy nhiên, mức giá của buồng làm mát Do Hiemon Box không hề rẻ. Phiên bản tiêu chuẩn hiện được bán với giá khoảng 1,5 triệu yên (khoảng 241 triệu đồng) chưa bao gồm thuế.
Dù trước mắt sản phẩm hướng đến khách hàng là doanh nghiệp và tổ chức, nhà sản xuất kỳ vọng những buồng làm mát cá nhân như vậy sẽ dần trở nên phổ biến tại các không gian công cộng nếu các đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục gia tăng trong những năm tới.
Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó Reuters đánh giá thị trường Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất...
Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam có cơ hội lịch sử để trở thành điểm đến của sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang đối mặt với áp lực, thách thức lớn về khả năng giám sát hoạt động theo thời gian thực và đáp ứng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc ngày càng nghiêm ngặt từ thị trường quốc tế.
Nhu cầu bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho ngành chip nhớ toàn cầu. Hưởng lợi từ xu hướng này, hãng sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) đã tăng hơn 500% ngay trong phiên chào sàn, vượt ICBC để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc đại lục…
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), Apple vượt qua Nvidia để giành lấy vị trí công ty niêm yết đắt giá nhất thế giới...
Trên khắp Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ ngành điện tử, ô tô đến bán dẫn và công nghệ cao, các công cụ như mô phỏng, cộng tác trên nền tảng đám mây và thiết kế dựa trên dữ liệu đang trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...