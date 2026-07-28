Lợi nhuận ngành sản xuất chip Trung Quốc tăng hơn 2.500%

Làn sóng đầu tư vào AI trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu bùng nổ đối với hạ tầng điện toán và chip bán dẫn, đang tạo ra cơ hội tăng trưởng chưa từng có cho các doanh nghiệp sản xuất chip của Trung Quốc...

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Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/7, lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất chip quy mô lớn trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng tới 2.579,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Yu Weining, Trưởng bộ phận Thống kê công nghiệp thuộc NBS, cho biết tăng trưởng đột biến của ngành xuất phát từ việc AI đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Quá trình tích hợp AI vào sản xuất, dịch vụ và các ngành công nghiệp đã làm gia tăng mạnh nhu cầu về hạ tầng điện toán hiệu năng cao, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các loại chip xử lý và bộ nhớ.

Không chỉ ngành bán dẫn, toàn bộ ngành công nghiệp điện tử của Trung Quốc cũng hưởng lợi từ xu hướng này. Theo NBS, lợi nhuận của lĩnh vực điện tử trong nửa đầu năm tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Ông Yu nhận định đây là một trong những động lực quan trọng giúp lợi nhuận lĩnh vực công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong năm nay.

Trong sáu tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn (những doanh nghiệp có doanh thu hằng năm từ 20 triệu nhân dân tệ ~ khoảng 2,9 triệu USD trở lên) đạt 4.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vào nửa đầu năm ngoái, khi AI chưa tạo ra làn sóng đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc giảm 1,8%, xuống còn 3.400 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận của ngành điện tử nước này thời điểm đó cũng chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Theo South China Morning Post, hiện nay sản lượng chip của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Theo số liệu NBS công bố đầu tháng này, sản lượng mạch tích hợp của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt gần 280 tỷ chip, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, các nhà máy nước nước sản xuất hơn 1,5 tỷ chip.

Đà tăng trưởng cũng được phản ánh trong kết quả kinh doanh dự kiến của nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Trung Quốc, khi các công ty đồng thời hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của AI và chiến lược đẩy mạnh tự chủ công nghệ bán dẫn mà Bắc Kinh theo đuổi.

Shenzhen Longsys Electronics, một trong những nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ lớn nhất Trung Quốc, dự báo lợi nhuận nửa đầu năm sẽ tăng hơn 600 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, GigaDevice – doanh nghiệp thiết kế chip nhớ flash – ước tính lợi nhuận ròng nửa đầu năm tăng khoảng 1.099%, nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường và giá các sản phẩm bộ nhớ tăng mạnh.

Ở phân khúc chip AI, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tuy thấp hơn nhóm chip nhớ nhưng vẫn ở mức rất cao. Hygon Information Technology, doanh nghiệp thiết kế bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý tăng tốc dành cho AI, dự báo lợi nhuận nửa đầu năm tăng khoảng 52,3%, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng chip phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo

Đáng chú ý, ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip nhớ DRAM lớn nhất tại Trung Quốc, vừa huy động được 66,6 tỷ nhân dân tệ (9,8 tỷ USD) khi chào bán công khai trên sàn chứng khoán STAR Market ở Thượng Hải.

Qua đó, đánh dấu thương vụ IPO có quy mô huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đại lục. Đồng thời, với vốn hóa thị trường đã tăng lên khoảng 490 tỷ USD, CXMT cũng đã vượt Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất tại Trung Quốc đại lục.