Buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành kế hoạch hành động

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), vừa ký ban hành Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 01/12/2025.

Mục đích của Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Các mặt hàng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép qua cảng hàng không quốc tế chủ yếu là rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý… trọng điểm là các tuyến hàng không giữa Việt Nam với các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Singapore, Malaysia...

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Hải quan làm tốt công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua các cảng hàng không quốc tế.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Thuế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn điện tử, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế khi có yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cảng vụ hàng không, đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng hàng không quốc tế; kịp thời thông báo khi có thông tin về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua cảng với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan hải quan để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, công an các địa phương liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, thu thập, chia sẻ thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức đấu tranh, xác lập chuyên án nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các nước có đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam để trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động thu thập, chia sẻ thông tin, làm tốt công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào hàng hoá vi phạm được vận chuyển qua đường hàng không quốc tế vào nội địa để có kế hoạch, phương án đấu tranh hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát trên các trang thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, giao nhận hàng hóa liên quan đến lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế và trong nước không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kịp thời thông báo đến các lực lượng chức năng nếu phát hiện có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các ngân hàng thương mại trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động cấp phép, quản lý chuyên ngành và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phát hiện những bất cập để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.