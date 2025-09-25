Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

BVBank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Minh Huy

25/09/2025, 15:56

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành. Theo đó, ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám Đốc (Quyền Tổng Giám Đốc) từ ngày 01/10/2025…

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc BVBank từ ngày 01/10/2025.
Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc BVBank từ ngày 01/10/2025.

Ngày 25/09/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) BVBank đã thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành. Theo đó, HĐQT BVBank quyết định bổ nhiệm ông Lý Hoài Văn đảm nhận chức danh Quyền Tổng giám đốc từ ngày 01/10/2025.

Ông Lý Hoài Văn được biết đến là một lãnh đạo cấp cao với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông là cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM và tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Được biết, ông Hoài Văn đã phát triển sự nghiệp cá nhân của mình trong lĩnh vực ngân hàng từ những ngày đầu và trải qua nhiều vị trí quan trọng; trong đó, ông từng đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc tại các ngân hàng có quy mô và thương hiệu lớn trên thị trường.

Trong các nhiệm kỳ Phó Tổng Giám Đốc tại các ngân hàng trước đây, ông Lý Hoài Văn đã đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp trong công tác điều hành, kinh doanh, góp phần tạo dựng sự thành công đối với các tổ chức này. Từ tháng 3/2025 ông Lý Hoài Văn đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy Ban chiến lược.

Chia sẻ trong cương vị lãnh đạo cao nhất Ban Điều hành tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Lý Hoài Văn cho biết BVBank là một ngân hàng có nền tảng tốt đã được tạo dựng trong thời gian qua và sẽ có những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong thời gian tới, cùng với niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của cả bộ máy ngân hàng.

"Chính vì vậy, với nhiệm vụ mới, cùng đội ngũ ban lãnh đạo hiện tại, tôi sẽ tiếp tục thực hiện và phát huy tối đa tiềm lực ngân hàng để đưa BVBank đạt được các mục tiêu đề ra và trên hết là mang đến thêm nhiều giá trị, lợi ích cho khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông, cộng đồng", ông Lý Hoài Văn cho biết.

Bên cạnh đó, ông Ngô Quang Trung, hiện đang đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc kiêm thành viên HĐQT sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. Kể từ khi đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc từ 2016 đến nay, ông Ngô Quang Trung đã cùng Ban điều hành xây dựng BVBank trở thành một ngân hàng bán lẻ được nhiều khách hàng, đối tác, cổ đông tin tưởng, nhân viên gắn bó và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

BVBank tiếp tục kiên định với chiến lược “Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trọng tâm”, đồng thời ngân hàng cũng đã nỗ lực duy trì mục tiêu kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

Theo đó, dự kiến các chỉ số kinh doanh 9 tháng đầu năm có sự khả quan: Tổng tài sản dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng; cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực.  Tổng số lượng khách hàng hiện tại BVBank đạt 2,7 triệu khách hàng, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

22:25, 24/09/2025

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

15:35, 24/09/2025

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

Bảo hiểm Vietinbank - VBI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

16:30, 23/07/2025

Bảo hiểm Vietinbank - VBI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Từ khóa:

BVBank điều hành doanh nghiệp niêm yết ngân hàng tài chính thay đổi nhân sự

Đọc thêm

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Nếu thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DTL từ 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,22% xuống còn 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 16,27%.

Mới niêm yết, TAL đã huy động được gần 1.500 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái hoặc nhờ hỗ trợ của lợi nhuận tài chính, do hoạt động bàn giao vẫn chủ yếu diễn ra tại các dự án hiện hữu.

ThuDuc House công bố thắng kiện cơ quan thuế

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trường Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

HAP cho biết giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính HAP sẽ thu về tối thiểu 423.8 tỷ đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

2

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Đầu tư

3

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

4

Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng

Thị trường

5

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy