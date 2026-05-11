Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Sau suốt một thời gian dài VN-Index trong xu hướng đi lên và vượt 1.900 điểm, hôm nay thị trường mới có một nhịp điều chỉnh đáng kể, kéo chỉ số về vùng hợp lý hơn khi không đại diện cho toàn bộ thị trường. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm gần 20 điểm đánh bật mốc 1.900 lùi về vùng giá 1.895 điểm với độ rộng rất xấu, 213 mã giảm điểm trên 104 mã tăng.

Điều đáng nói là thị trường thời gian qua được kéo bởi nhóm trụ Vingroup là chủ yếu nhưng khi nhóm này điều chỉnh thì nay cả những cổ phiếu không tăng nhiều trong thời gian qua cũng bay màu theo. VIC và VHM giảm lần lượt 1,33% và 1,83% lấy đi gần 8 điểm của chỉ số chung còn lại là nhóm ngân hàng và tiêu dùng bán lẻ.

Cổ phiếu ngân hàng hôm nay bay màu ở BID, CTG, VCB và nhóm vốn hóa nhỏ hơn như HDB, ACB, STB. Nhóm bất động sản, ngoài hai cổ phiếu trên VRE hôm nay cũng mất 6,14% thị giá, BCM, KDH, NVL, KBC cũng chìm trong màu đỏ. Với nhóm phi tài chính, tiêu dùng, bán lẻ và hàng không bay màu nặng ở các cổ phiếu như MCH, MSN, VJC, GVR, VPL, MWG.

Hay công nghệ thông tin FPT cũng mất giá 2,64%. Nhóm năng lượng hôm nay đi ngược xu hướng thị trường, BSR bật tăng kịch trần một vài mã khác cũng khá như PVD, PVS, PVC, PVB. Thanh khoản ba sàn đạt 29.500 tỷ đồng cho thấy dù giá chiết khấu nhưng chỉ số đã đạt đỉnh trong khi rủi ro bên ngoài còn nhiều nên dòng tiền vẫn thận trọng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1006 tỷ đồng tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 1.027 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu gồm nhóm công nghiệp, dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã BSR, GEE, DCM, GEX, EIB, VIC, VPI, VPB, DXG, VIX. Phía bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng top các mã VHM, FPT, DGC, ACB, TCH, PLX, TPB, VJC, NVL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 744,7 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư trong nước mua ròng khớp lệnh 607 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung vào các cổ phiếu: VHM, FPT, MSN, DGC, VIC, NVL, TCH, ACB, EIB, PLX. Phía bán ròng khớp lệnh chủ yếu gồm GEE, BSR, VPB, VIX, VJC, DCM, VPI, VCB, GEX.

Tự doanh bán ròng 408 tỷ đồng, tính riêng giá trị khớp lệnh tự doanh bán ròng 140 tỷ đồng. Top cổ phiếu bán ròng gồm: VPB, EIB, HAH, FRT, CTD, VHM, KBC, VPX, TCB, DBC. Top bán ròng là nhóm Công nghệ thông tin. Top bán ròng gồm FPT, HPG, MWG, MSN, VRE, STB, VIC, LPB, KDH, SHB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 685 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 560 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng chủ yếu EIB, VIC, CII, DCM, SSI, KBC, GEX, VHC, MSN. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, VHM, HPG, VJC, DGC, GEE, ACB, TPB, MWG, VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.800 tỷ đồng giảm 37,7% chiếm 9,4 tổng giá trị giao dịch. Thỏa thuận nổi bật ở GEL với hơn 7,1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 247,1 tỷ đồng được tổ chức trong nước bán cho cá nhân trong nước. Bên cạnh đó, PET ghi nhận giao dịch hơn 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương 224,4 tỷ đồng được giao dịch giữa cá nhân và tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thực phẩm, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Sản xuất và Khai thác dầu khí, Vật liệu Xây dựng. Trong khi lại giảm ở nhóm Ngân hàng, Bất động sản và Vận tải thủy.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ.