Chỉ số “méo mó”, thị trường cần sự đồng thuận của dòng tiền

Chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.400 điểm, các thị trường lớn ở Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan cũng lần lượt lập các mức cao mới khi các thị trường này dường như bỏ qua hưởng bởi việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz – tuyến đường quan trọng cho nguồn cung dầu thô toàn cầu – và nguy cơ leo thang trở lại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Thay vào đó, các nhà đầu tư đã đón nhận sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này đang thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty liên quan, tạo ra phần lớn tăng trưởng lợi nhuận mà thị trường đã phản ánh và đẩy GDP tăng cao thông qua việc gia tăng đầu tư tư nhân.

Bên cạnh đó, giới đầu tư không ai muốn bỏ lỡ một đợt tăng giá tiềm năng nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình – mặc dù thị trường chứng khoán đã tăng rất nhiều kể từ khi tuyên bố ngừng bắn.

Đối với thị trường trong nước, thị trường quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài trong bối cảnh kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng (GDP Q1/2026 ~7,83%).

Cũng giống với các thị trường chứng khoán thế giới vừa lập các mức cao mới từ Mỹ cho đến Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Chỉ số VN-Index cũng vượt đỉnh và lập mức cao mới theo cách tương tự: VN-Index tăng mạnh nhờ nhóm vốn hóa lớn (đặc biệt Vingroup - VIC, VHM, ngân hàng lớn), nhưng độ rộng thị trường kém, thanh khoản ở mức nền thấp, đa số cổ phiếu “đỏ la liệt” hoặc sideway, danh mục nhiều nhà đầu tư lỗ dù chỉ số xanh.

Diễn biến của các thị trường này cũng theo mô hình chữ “K”: một vài cổ phiếu lớn thống trị chỉ số, còn đa số thị trường và nền kinh tế thực lệch pha.

Về dòng tiền và nhóm ngành, mặc dù chỉ số VN-Index đã lập đỉnh cao mới và phía trước là “bầu trời” nhưng rất ít nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt, ngoài nhóm Vingroup chiến thắng thị trường, đa phần các nhóm cổ phiếu vẫn đang “ở dưới mặt đất”, thậm chí cách đỉnh từ đầu năm khá sâu như: Dầu khí (-38%), Viettel (-36%), Công nghệ (-35%), …

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần này, theo BSC, dù VN-Index đã chính thức vượt mốc 1.900 điểm, bức tranh thị trường vẫn cho thấy sự thiếu đồng thuận rõ nét. Cũng giống như trên Phố Wall hoặc thị trường Hàn Quốc, đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi hoạt động giao dịch chung thiếu sức sống.

Tuần vừa qua, dù độ rộng thị trường đã cải thiện nhẹ, chỉ khoảng 50% số mã tăng giá — nghĩa là cứ một cổ phiếu xanh lại có một mã đỏ. Trong ba tuần trước đó, tỷ lệ này chỉ ở mức trung bình 37,5%, khiến nhà đầu tư khó tìm cơ hội sinh lời trên diện rộng.

Bên cạnh đó, thanh khoản trong tuần vượt đỉnh cũng chỉ đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 40.500 tỷ đồng khi chỉ số chạm vùng 1.900 điểm hồi cuối tháng 1/2026. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ của nhà đầu tư, khi dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mà vẫn tập trung vào một số ít “trụ cột”.

Tình trạng lệch pha giữa chỉ số và mặt bằng chung này đang là chủ đề được giới đầu tư theo dõi chặt. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu độ rộng và thanh khoản không sớm cải thiện, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng đỉnh sẽ tăng lên.

Về kỹ thuật, VN-Index lập đỉnh cao mới nhưng với sự lệch pha hiện có, việc tham chiếu chỉ số hầu như không có nhiều ý nghĩa. Trong kịch bản cổ phiếu trụ tiếp tục xoay vòng, VN-Index hoàn toàn có thể lên vùng đỉnh mới, tuy vậy điều quan trọng lúc này là dòng tiền có hưởng ứng, đó mới là tín hiệu nhà đầu tư mong đợi.

Diễn biến theo hiệu ứng trụ có thể vẫn là kịch bản cho thị trường trong tuần tới, trong bối cảnh thị trường trong nước vẫn đang ở vùng trũng thông tin hỗ trợ, thanh khoản khả năng giảm xuống và mặt bằng cổ phiếu chỉ có thể còn dao động ở vùng tích lũy thêm một thời gian nữa.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS cho rằng trong khi phiên bản S&P500 tính theo vốn hóa thị trường tăng khoảng 8% từ đầu năm đến nay và đạt mức cao kỷ lục mới, phiên bản tính trọng số bằng nhau lại tụt hậu (mặc dù vẫn tăng khoảng 6% từ đầu năm đến nay) và dường như đã chững lại ở mức kháng cự. Điều này cũng được phản ánh trong độ rộng thị trường, với khoảng 43% cổ phiếu đang có giá thấp hơn đường trung bình động 200 ngày.

Diễn biến giá gần đây cũng đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ ngắn giữa trọng lượng tương đương và trọng lượng vốn hóa thị trường, với các công ty công nghệ/AI lớn có trọng lượng cao dẫn đầu xu hướng. Điều này một lần nữa cho thấy đường giá tương đối giữa tỷ trọng tương đương và tỷ trọng vốn hóa thị trường đang ngày càng lệch khỏi xu hướng chung, và gợi nhớ lại giai đoạn cuối những năm 1990.

Một phát hiện khá thú vị là hình dạng giá của NASDAQ hiện tại đang đi theo pattern tương tự cuối thập niên 1990s. Nếu lịch sử lặp lại, thị trường có thể còn một đợt "blow-off top" kéo dài 3–6 tháng — tức là tăng vọt mạnh một lần cuối trước khi sụp đổ.

Tương tự như chỉ số S&P500, chỉ số VN-Index cũng chịu sự tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup. Tính từ đầu năm đến này, chỉ số VN-Index đã có mức tăng hơn 7%, còn nếu chỉ số VN-Index loại trừ 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE thì chỉ số này chỉ tăng 0,64%. Do đó, điều này cũng đang phản ánh vào mức độ phân hóa rất rõ nét ở nhóm cổ phiếu.

Trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm đến các cổ phiếu mạnh nhất, ABS lọc ra các nhóm ngành và cổ phiếu mạnh nhất so với thị trường chung gồm Bất động sản, Bán lẻ, Điện...

Nhóm ngành và các cổ phiếu mạnh nhất nhóm so với thị trường chung. Trong đó điểm cơ bản được tính toán bằng các chỉ số tài chính theo mục tiêu tăng trưởng và điểm sức mạnh giá được đo lường bằng biến động giá và khối lượng giao dịch. Các cổ phiếu mạnh nhất nhóm cũng được xếp theo thứ tự mức điểm xếp hạng cổ phiếu mạnh nhất.