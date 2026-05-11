Blue-chips giảm la liệt, “tiền nóng” co cụm

Gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ blue-chips VN30 lao dốc chiều nay, bao gồm cả các trụ dẫn VIC, VHM. Điều ngày ngay lập tức tác động đến VN-Index, đẩy chỉ số này đảo chiều giảm 1,04% và đánh mất luôn mốc 1900 điểm.

VN-Index đóng cửa chỉ còn 1895,5 điểm, giảm 18,87 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số vẫn còn tăng 0,31% dù chỉ có 117 mã tăng/162 mã giảm.

VHM xuất hiện lực bán dữ dội, đẩy thanh khoản tăng vọt 33% so với phiên sáng, đạt khoảng 800 tỷ đồng nhưng giá “gục” rất nhanh và kéo dài trọn buổi chiều. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa giảm 1,83% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay “bốc hơi” 4,22% so với mức chốt buổi sáng. VIC tuy có hồi lại một chút trong vài phút cuối nhưng tổng thể chiều nay cũng rất kém, giá giảm 2,19% so với phiên sáng và chốt dưới tham chiếu 1,33%.

Dù vậy cũng không thể chỉ “đổ lỗi” cho riêng cặp VIC, VHM, thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 26 cổ phiếu lao dốc chiều nay, trong khi chỉ 2 mã cải thiện. Số rất lớn cổ phiếu hạ độ cao, lại toàn là những mã vốn hóa hàng đầu, tất yếu khiến VN-Index chịu sức ép không nhỏ. VCB chiều nay cũng trượt giảm khoảng 0,82% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,66%. BID lao dốc thêm 0,84% thành giảm chung cuộc 2,12%. CTG giảm 1,66%, HPG giảm 1,28%, GAS giảm 1,47%, VPL giảm 2,73%...

VN30-Index đóng cửa giảm 1,62% với 2 mã tăng/27 mã giảm, phản ánh đúng tính chất giao dịch của cổ phiếu trong rổ, trong đó 18 mã giảm quá 1%. SAB tăng 2,92%, LPB tăng 1,93% là hai mã duy nhất xanh nhưng thực chất chỉ có SAB là mạnh lên trong buổi chiều. SAB tăng rất tốt ngay từ đầu phiên chiều và đạt đỉnh lúc 2h, sau đó có lùi xuống một chút. So với phiên sáng, cổ phiếu này tăng 2,92%. LPB tuy đóng cửa trên tham chiếu nhưng nếu nhìn riêng phiên chiều thì cũng đã trượt giảm 1,12%. Cổ phiếu duy nhất còn lại cùng với SAB tăng giá chiều nay là SHB, nhích lên 0,35% nhưng vẫn giảm chung cuộc 0,7%.

Diễn biến giảm diện rộng của các blue-chips tạo sức ép lên điểm số dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng tới thị trường chung. Độ rộng VN-Index lúc đóng cửa chỉ còn 104 mã tăng/213 mã giảm, kém hơn đáng kể so với phiên sáng. Tuy vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu chống đỡ tốt hơn. Trong 104 mã còn xanh thì VN30 chỉ đóng góp 2 mã. 49 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% toàn bộ thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Giao dịch rất tốt xuất hiện ở VIX tăng 4,03%, GEX tăng 1,79%, CII tăng 6,78%, BSR tăng 6,94%, EIB tăng 2,71%, GEE tăng 3,91%, DXG tăng 1,62%, GEL tăng 6,92%, DCM tăng 6,72%, VSC tăng 2,26% và PC1 tăng 3,04% là những cổ phiếu xuất hiện thanh khoản trêm trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ngoài các cổ phiếu thanh khoản xuất sắc nói trên, trong nhóm 49 mã mạnh nhất cũng còn khoảng chục mã khác thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tuy số lượng rất ít nhưng nhóm này chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Điều này cho thấy dòng tiền nóng đang co cụm rất tập trung.

Những cổ phiếu dĩ nhiên chịu tác động tâm lý mạnh hơn, sắc đỏ loang rất rộng. Chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm giá quá 1% đã là 130 mã (phiên sáng là 84 mã). Rất nhiều cổ phiếu chịu sức ép bán mạnh, thanh khoản rất lớn và giá giảm sâu. Gần 30 cổ phiếu giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng, trong đó VHM giảm 1,83%, FPT giảm 2,64%, VIC giảm 1,33% khớp vượt ngàn tỷ đồng.

Nhóm Midcap, Smallcap cũng có rất nhiều cổ phiếu “đỏ đậm” (chỉ 18/130 mã thuộc rổ VN30). VPI giảm 2,44%, NVL giảm 2,33%, TCH giảm 2,06%, KBC giảm 3,27%, KDH giảm 2,06%, DGW giảm 4,16% đều thanh khoản rất lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua tốt 79% so với phiên sáng nhưng bán cũng tăng. Vị thế ròng ghi nhận -299,3 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-720,2 tỷ). Khối này bán mạnh VHM -368,1 tỷ, FPT -217,7 tỷ, DGC -189,2 tỷ, ACB -130,7 tỷ, TCH -118,6 tỷ, HPG -88,2 tỷ, PLX -84,7 tỷ. Phía mua ròng có BSR +133,3 tỷ, GEE +101 tỷ, DCM +96,9 tỷ, GEX +64 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay đã rơi trở lại xuống dưới mốc 1900 điểm. Tuy nhiên điều này cũng không có ý nghĩa nhiều vì trước đó chỉ số vượt ngưỡng này cũng không có sự đồng thuận từ đa số cổ phiếu.