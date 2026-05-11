Blue-chips giảm la liệt, “tiền nóng” co cụm

Kim Phong

11/05/2026, 15:27

Gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ blue-chips VN30 lao dốc chiều nay, bao gồm cả các trụ dẫn VIC, VHM. Điều ngày ngay lập tức tác động đến VN-Index, đẩy chỉ số này đảo chiều giảm 1,04% và đánh mất luôn mốc 1900 điểm.

VN-Index và các đường trung bình MA10, MA20 ngày. Chỉ số đã để mất ngưỡng 1900 điểm hôm nay.

VN-Index đóng cửa chỉ còn 1895,5 điểm, giảm 18,87 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số vẫn còn tăng 0,31% dù chỉ có 117 mã tăng/162 mã giảm.

VHM xuất hiện lực bán dữ dội, đẩy thanh khoản tăng vọt 33% so với phiên sáng, đạt khoảng 800 tỷ đồng nhưng giá “gục” rất nhanh và kéo dài trọn buổi chiều. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa giảm 1,83% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay “bốc hơi” 4,22% so với mức chốt buổi sáng. VIC tuy có hồi lại một chút trong vài phút cuối nhưng tổng thể chiều nay cũng rất kém, giá giảm 2,19% so với phiên sáng và chốt dưới tham chiếu 1,33%.

Dù vậy cũng không thể chỉ “đổ lỗi” cho riêng cặp VIC, VHM, thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 26 cổ phiếu lao dốc chiều nay, trong khi chỉ 2 mã cải thiện. Số rất lớn cổ phiếu hạ độ cao, lại toàn là những mã vốn hóa hàng đầu, tất yếu khiến VN-Index chịu sức ép không nhỏ. VCB chiều nay cũng trượt giảm khoảng 0,82% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,66%. BID lao dốc thêm 0,84% thành giảm chung cuộc 2,12%. CTG giảm 1,66%, HPG giảm 1,28%, GAS giảm 1,47%, VPL giảm 2,73%...

VN30-Index đóng cửa giảm 1,62% với 2 mã tăng/27 mã giảm, phản ánh đúng tính chất giao dịch của cổ phiếu trong rổ, trong đó 18 mã giảm quá 1%. SAB tăng 2,92%, LPB tăng 1,93% là hai mã duy nhất xanh nhưng thực chất chỉ có SAB là mạnh lên trong buổi chiều. SAB tăng rất tốt ngay từ đầu phiên chiều và đạt đỉnh lúc 2h, sau đó có lùi xuống một chút. So với phiên sáng, cổ phiếu này tăng 2,92%. LPB tuy đóng cửa trên tham chiếu nhưng nếu nhìn riêng phiên chiều thì cũng đã trượt giảm 1,12%. Cổ phiếu duy nhất còn lại cùng với SAB tăng giá chiều nay là SHB, nhích lên 0,35% nhưng vẫn giảm chung cuộc 0,7%.

Diễn biến giảm diện rộng của các blue-chips tạo sức ép lên điểm số dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng tới thị trường chung. Độ rộng VN-Index lúc đóng cửa chỉ còn 104 mã tăng/213 mã giảm, kém hơn đáng kể so với phiên sáng. Tuy vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu chống đỡ tốt hơn. Trong 104 mã còn xanh thì VN30 chỉ đóng góp 2 mã. 49 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% toàn bộ thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Giao dịch rất tốt xuất hiện ở VIX tăng 4,03%, GEX tăng 1,79%, CII tăng 6,78%, BSR tăng 6,94%, EIB tăng 2,71%, GEE tăng 3,91%, DXG tăng 1,62%, GEL tăng 6,92%, DCM tăng 6,72%, VSC tăng 2,26% và PC1 tăng 3,04% là những cổ phiếu xuất hiện thanh khoản trêm trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ngoài các cổ phiếu thanh khoản xuất sắc nói trên, trong nhóm 49 mã mạnh nhất cũng còn khoảng chục mã khác thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tuy số lượng rất ít nhưng nhóm này chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Điều này cho thấy dòng tiền nóng đang co cụm rất tập trung.

Những cổ phiếu dĩ nhiên chịu tác động tâm lý mạnh hơn, sắc đỏ loang rất rộng. Chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm giá quá 1% đã là 130 mã (phiên sáng là 84 mã). Rất nhiều cổ phiếu chịu sức ép bán mạnh, thanh khoản rất lớn và giá giảm sâu. Gần 30 cổ phiếu giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng, trong đó VHM giảm 1,83%, FPT giảm 2,64%, VIC giảm 1,33% khớp vượt ngàn tỷ đồng.

Nhóm Midcap, Smallcap cũng có rất nhiều cổ phiếu “đỏ đậm” (chỉ 18/130 mã thuộc rổ VN30). VPI giảm 2,44%, NVL giảm 2,33%, TCH giảm 2,06%, KBC giảm 3,27%, KDH giảm 2,06%, DGW giảm 4,16% đều thanh khoản rất lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua tốt 79% so với phiên sáng nhưng bán cũng tăng. Vị thế ròng ghi nhận -299,3 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-720,2 tỷ). Khối này bán mạnh VHM -368,1 tỷ, FPT -217,7 tỷ, DGC -189,2 tỷ, ACB -130,7 tỷ, TCH -118,6 tỷ, HPG -88,2 tỷ, PLX -84,7 tỷ. Phía mua ròng có BSR +133,3 tỷ, GEE +101 tỷ, DCM +96,9 tỷ, GEX +64 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay đã rơi trở lại xuống dưới mốc 1900 điểm. Tuy nhiên điều này cũng không có ý nghĩa nhiều vì trước đó chỉ số vượt ngưỡng này cũng không có sự đồng thuận từ đa số cổ phiếu.

Chỉ số "méo mó", thị trường cần sự đồng thuận của dòng tiền

VN-Index vượt mốc 1920 điểm, cổ phiếu chứng khoán khởi sắc trở lại

12,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026, chủ yếu ở nhóm Bất động sản

09:31, 11/05/2026

12,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026, chủ yếu ở nhóm Bất động sản

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Khi dòng tiền đầu cơ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn và vào một nhóm cổ phiếu định giá rất cao, thị trường lại bắt đầu cho chúng ta những cơ hội đầu tư các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực với định giá rẻ nhưng bị dòng tiền bỏ qua.

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 744,7 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư trong nước mua ròng khớp lệnh 607 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng chủ yếu là ngành Bất động sản.

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Australia khởi xướng điều tra đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam

Australia khởi xướng điều tra đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam

Australia vừa chính thức khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Dù đối mặt với cáo buộc biên độ phá giá ở mức cao, các doanh nghiệp trong nước vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ lợi ích hợp pháp dựa trên số liệu thực tế và kinh nghiệm dày dạn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

