Blue-chips giảm la liệt, “tiền nóng” co cụm

Gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ blue-chips VN30 lao dốc chiều nay, bao gồm cả các trụ dẫn VIC, VHM. Điều ngày ngay lập tức tác động đến VN-Index, đẩy chỉ số này đảo chiều giảm 1,04% và đánh mất luôn mốc 1900 điểm.
VN-Index đóng cửa chỉ còn 1895,5 điểm, giảm 18,87 điểm so với
tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số vẫn còn tăng 0,31% dù chỉ có 117 mã tăng/162
mã giảm.
VHM xuất hiện lực bán dữ dội, đẩy thanh khoản tăng vọt 33%
so với phiên sáng, đạt khoảng 800 tỷ đồng nhưng giá “gục” rất nhanh và kéo dài
trọn buổi chiều. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa giảm 1,83% so với tham
chiếu, tức là riêng chiều nay “bốc hơi” 4,22% so với mức chốt buổi sáng. VIC
tuy có hồi lại một chút trong vài phút cuối nhưng tổng thể chiều nay cũng rất kém,
giá giảm 2,19% so với phiên sáng và chốt dưới tham chiếu 1,33%.
Dù vậy cũng không thể chỉ “đổ lỗi” cho riêng cặp VIC, VHM,
thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 26 cổ phiếu lao dốc chiều nay, trong khi chỉ
2 mã cải thiện. Số rất lớn cổ phiếu hạ độ cao, lại toàn là những mã vốn hóa hàng
đầu, tất yếu khiến VN-Index chịu sức ép không nhỏ. VCB chiều nay cũng trượt giảm
khoảng 0,82% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,66%. BID lao dốc thêm 0,84%
thành giảm chung cuộc 2,12%. CTG giảm 1,66%, HPG giảm 1,28%, GAS giảm 1,47%,
VPL giảm 2,73%...
VN30-Index đóng cửa giảm 1,62% với 2 mã tăng/27 mã giảm, phản
ánh đúng tính chất giao dịch của cổ phiếu trong rổ, trong đó 18 mã giảm quá 1%.
SAB tăng 2,92%, LPB tăng 1,93% là hai mã duy nhất xanh nhưng thực chất chỉ có
SAB là mạnh lên trong buổi chiều. SAB tăng rất tốt ngay từ đầu phiên chiều và đạt
đỉnh lúc 2h, sau đó có lùi xuống một chút. So với phiên sáng, cổ phiếu này tăng
2,92%. LPB tuy đóng cửa trên tham chiếu nhưng nếu nhìn riêng phiên chiều thì cũng
đã trượt giảm 1,12%. Cổ phiếu duy nhất còn lại cùng với SAB tăng giá chiều nay
là SHB, nhích lên 0,35% nhưng vẫn giảm chung cuộc 0,7%.
Diễn biến giảm diện rộng của các blue-chips tạo sức ép lên điểm
số dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng tới thị trường chung. Độ rộng VN-Index lúc đóng cửa
chỉ còn 104 mã tăng/213 mã giảm, kém hơn đáng kể so với phiên sáng. Tuy vậy nhóm
cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu chống đỡ tốt hơn. Trong 104 mã còn xanh thì
VN30 chỉ đóng góp 2 mã. 49 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% toàn bộ thuộc nhóm vừa
và nhỏ.
Giao dịch rất tốt xuất hiện ở VIX tăng 4,03%, GEX tăng
1,79%, CII tăng 6,78%, BSR tăng 6,94%, EIB tăng 2,71%, GEE tăng 3,91%, DXG tăng
1,62%, GEL tăng 6,92%, DCM tăng 6,72%, VSC tăng 2,26% và PC1 tăng 3,04% là những
cổ phiếu xuất hiện thanh khoản trêm trăm tỷ đồng mỗi mã.
Ngoài các cổ phiếu thanh khoản xuất sắc nói trên, trong nhóm
49 mã mạnh nhất cũng còn khoảng chục mã khác thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tuy số
lượng rất ít nhưng nhóm này chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Điều này cho thấy dòng tiền nóng đang co cụm rất tập trung.
Những cổ phiếu dĩ nhiên chịu tác động tâm lý mạnh hơn, sắc đỏ
loang rất rộng. Chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm giá quá 1% đã là 130 mã (phiên
sáng là 84 mã). Rất nhiều cổ phiếu chịu sức ép bán mạnh, thanh khoản rất lớn và
giá giảm sâu. Gần 30 cổ phiếu giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng, trong đó VHM
giảm 1,83%, FPT giảm 2,64%, VIC giảm 1,33% khớp vượt ngàn tỷ đồng.
Nhóm Midcap, Smallcap cũng có rất nhiều cổ phiếu “đỏ đậm” (chỉ
18/130 mã thuộc rổ VN30). VPI giảm 2,44%, NVL giảm 2,33%, TCH giảm 2,06%, KBC
giảm 3,27%, KDH giảm 2,06%, DGW giảm 4,16% đều thanh khoản rất lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua tốt 79% so với phiên
sáng nhưng bán cũng tăng. Vị thế ròng ghi nhận -299,3 tỷ, tốt hơn phiên sáng
(-720,2 tỷ). Khối này bán mạnh VHM -368,1 tỷ, FPT -217,7 tỷ, DGC -189,2 tỷ, ACB
-130,7 tỷ, TCH -118,6 tỷ, HPG -88,2 tỷ, PLX -84,7 tỷ. Phía mua ròng có BSR
+133,3 tỷ, GEE +101 tỷ, DCM +96,9 tỷ, GEX +64 tỷ.
VN-Index đóng cửa hôm nay đã rơi trở lại xuống dưới mốc 1900
điểm. Tuy nhiên điều này cũng không có ý nghĩa nhiều vì trước đó chỉ số vượt
ngưỡng này cũng không có sự đồng thuận từ đa số cổ phiếu.
Chỉ số “méo mó”, thị trường cần sự đồng thuận của dòng tiền
14:08, 11/05/2026
VN-Index vượt mốc 1920 điểm, cổ phiếu chứng khoán khởi sắc trở lại
12:10, 11/05/2026
12,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026, chủ yếu ở nhóm Bất động sản
Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn
Khi dòng tiền đầu cơ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn và vào một nhóm cổ phiếu định giá rất cao, thị trường lại bắt đầu cho chúng ta những cơ hội đầu tư các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực với định giá rẻ nhưng bị dòng tiền bỏ qua.
Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 744,7 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư trong nước mua ròng khớp lệnh 607 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng chủ yếu là ngành Bất động sản.
“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom
"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...
Australia khởi xướng điều tra đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam
Australia vừa chính thức khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Dù đối mặt với cáo buộc biên độ phá giá ở mức cao, các doanh nghiệp trong nước vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ lợi ích hợp pháp dựa trên số liệu thực tế và kinh nghiệm dày dạn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: