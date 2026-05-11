Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Bữa tiệc vắng khách

iTrader

11/05/2026, 16:28

Các cổ phiếu trụ dẫn dắt quay đầu giảm hôm nay tạo hiệu ứng tiêu cực trên diện rộng khi nhà đầu tư đã chịu đựng quá đủ tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” những phiên gần đây.

Tranh minh họa.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI hôm nay là 0,49/1, trong đó 130 mã giảm quá 1%. Điều khiến nhà đầu tư “cay đắng” là mức giảm ở đa số cổ phiếu đã có từ nhiều phiên trước, độ rộng rất hẹp trong gần như cả tuần trước, chưa kể những phiên trước kỳ nghỉ.

VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,83% cùng với gần như toàn bộ nhóm ngân hàng đã khiến VNI bốc hơi 1,04% (-19,87 điểm), rơi xuống dưới mốc 1900 điểm, còn 1895,5 điểm. Thực ra việc VNI trên hay dưới 1900 không quan trọng lắm vì chỉ số này không còn đại diện cho cả thị trường từ lâu. Tuy nhiên khi chỉ số tăng, đa số cổ phiếu không tăng, khi chỉ số giảm, đa số lại giảm theo, thậm chí giảm mạnh hơn.

Tình trạng này chỉ là lặp lại giai đoạn 3 tháng đầu năm nay, không có gì mới. Chỉ những người kỳ vọng quá cao vào sự kiện VNI vượt đỉnh mới cảm thấy thất vọng mà thôi. Độ rộng phân kỳ với chỉ số, dòng tiền nóng co cụm ở số ít cổ phiếu là những tín hiệu bất lợi cho xu hướng chung. Nói cho cùng, thói quen là phân tích xu hướng bằng chỉ số, nhưng hiệu quả danh mục lại không theo chỉ số. Đó là điều cần phải thay đổi và thích nghi.

Trong khoảng 3 tuần trở lại đây cơ hội ngắn hạn ngày càng ít đi, bất chấp kết quả kinh doanh quý 1 tích cực đã thúc đẩy quan điểm đầu cơ ngắn hạn chi phối. Khi thị trường ngày càng khó khăn, xu hướng bảo toàn lợi nhuận sẽ càng mạnh lên. Những tín hiệu thị trường suy yếu, ví dụ trụ kiệt sức, dòng tiền thu hẹp hoặc xuất hiện xả đột biến đều là những yếu tố quan trọng trong “bộ tín hiệu” bán ra của dòng tiền nóng.

Hôm nay chỉ còn một số cổ phiếu đi ngược dòng với thực lực tốt như VIX, nhóm Gelex, LPB, còn lại đa số mã tăng mạnh cũng chỉ là biến động bất chợt, ví dụ một số cổ phiếu dầu khí, phân bón… Không có hiện tượng xoay vòng dòng tiền rõ ràng nào. Nếu trong những phiên tới các trụ ổn định trở lại thì có thể hỗ trợ dòng tiền nóng hoạt động lâu hơn một chút. Ngược lại thị trường có thể rơi vào một nhịp điều chỉnh diện rộng.

Dù vậy nhịp điều chỉnh nếu xảy ra cũng không phải là yếu tố bất lợi vì yếu tố chi phối chính chỉ là cung cầu ngắn hạn. Bối cảnh cơ bản không có gì xấu hơn. Thường thì chỉ số rơi mạnh sẽ ảnh hưởng tâm lý trong một vài phiên, còn khối lượng thực sự muốn rút khỏi thị trường cần phải kiểm tra trong thời gian dài. Cầu suy yếu cũng có thể khiến giá giảm, nhưng trong xu hướng điều chỉnh, áp lực từ phía bán mới quyết định biên độ giảm nhiều hay ít.

Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên tham gia nhiều vào thị trường cơ sở, các cơ hội đầu cơ là rất ít. Chiến lược dài hạn vẫn có thể canh mua vì nhiều cổ phiếu được định giá hấp dẫn, nắm giữ dài không thành vấn đề, chỉ là sẽ “đọng vốn” theo các quan điểm khác nhau. Phái sinh là kênh đầu cơ tốt hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay có kỳ vọng khá tốt vào cơ sở với chênh lệch basis hẹp gần như trọn phiên. Đây là điều kiện tốt để giao dịch, còn lại quán tính trong phiên không phù hợp cũng là bình thường. Ví dụ buổi sáng giao dịch rất khó, rủi ro thì không lớn nhưng hiệu quả cũng rất thấp. VN30 dao động lình xình hẹp trong biên độ 2064.xx tới 2073.xx.

Đầu giờ chiều có một chút bất ngờ, basis đảo ngược với chênh lệch khá rộng, tầm hơn 5 điểm. VN30 rõ ràng đang yếu đi vì VIC, VHM chịu sức ép. Chênh lệch này bị chú ý ngay, chỉ vài phút sau lệnh Short lớn vào, kết hợp với lượng bán lớn ở các trụ khiến VN30 gãy 2064.xx. Phía dưới ngưỡng này là khoảng mở biên độ rộng và kịch bản Short là đương nhiên, với stoploss đặt theo VN30 nếu phục hồi trở lại lên trên 2064.xx.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2040.51, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 2050; 2064; 2073; 2090; 2100; 2111. Hỗ trợ 2030; 2015; 2004; 1983; 1971; 1960.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

