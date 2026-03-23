Cá nhân và tổ chức gom ròng 9.000 tỷ tuần qua

Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 4.317,1 tỷ đồng; trong đó mua ròng 3.871,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tổ chức trong nước cũng mạnh tay gom ròng...
Chỉ số VN-Index kết thúc tuần 12/2026 tại 1.647,81 điểm, giảm -48,43 điểm tương đương -2,86%, cho thấy đà điều chỉnh tiếp tục kéo dài sang tuần thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, biên độ giảm đã thu hẹp đáng kể so với hai tuần trước, cùng với thanh khoản giảm mạnh cho thấy áp lực bán đang dần hạ nhiệt, nhưng lực cầu vẫn thận trọng và chưa sẵn sàng quay trở lại.
Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đạt 22.636 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh -25,51% so với tuần trước và thấp hơn -22,73% so với trung bình 5 tuần, phản ánh thanh khoản suy yếu rõ rệt khi dòng tiền đứng ngoài quan sát nhiều hơn.
Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 28.605 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 24.795 tỷ đồng, giảm lần lượt -26,87% so với tuần trước và -23,77% so với trung bình 5 tuần. Trong tuần 12/2026, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh diện rộng, với lực kéo giảm tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi lực đỡ chỉ mang tính cục bộ.
Ở phía giảm, VIC (-14,48 điểm) là tác nhân chính, cùng với áp lực bán lan tỏa sang DGC, MWG, FPT và nhóm Ngân hàng (STB, VPB, HDB, VCB, MBB). Nhóm Dầu khí (BSR, PVD, PLX) và Điện (GAS) cũng điều chỉnh mạnh, cho thấy hoạt động chốt lời gia tăng. Ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ VCK (+3,46 điểm), MCH (+3,04 điểm), VHM (+2,71 điểm) và một số mã bất động sản, xây dựng (NVL, TCH, VCG) cùng điện (REE), nhưng quy mô chưa đủ bù đắp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.471,6 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 6.023,6 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng tập trung ở nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính với các mã: VCK, MSN, MCH, SHB, VRE, DCM, GMD, VPL, VCI, GVR. Ngược lại, bán ròng chủ yếu ở nhóm Bất động sản với các mã: VIC, HPG, FPT, BID, STB, DGC, KBC, BSR, VHM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4.317,1 tỷ đồng; trong đó mua ròng 3.871,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Xét theo khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là Ngân hàng, với các mã: VIC, HPG, FPT, BID, STB, VIX, VSC, VCB, VHM, NVL. Ở chiều bán ròng, tập trung tại Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính với các mã: VCK, MSN, MCH, GEL, KOS, NLG, EVF, GVR, VPL.
Tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 290,3 tỷ đồng; riêng khớp lệnh bán ròng 116,4 tỷ đồng. Theo khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành, mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính và Thực phẩm và đồ uống. Các mã mua ròng gồm: MCH, SSI, FUEVFVND, GEL, MWG, OCB, VGC, HDB, PC1, BID. Ngược lại, bán ròng chủ yếu nhóm Ngân hàng với các mã: STB, ACB, FPT, DGC, VNM, HPG, VCB, VIB, VIC, DBC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2.864,1 tỷ đồng; riêng khớp lệnh mua ròng 2.268,6 tỷ đồng. Theo khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, lớn nhất ở nhóm Hàng và Dịch vụ Công nghiệp với các mã: VSC, SHB, VIX, GEE, VRE, LPB, TCB, PET, DCM, MSN. Ngược lại, mua ròng mạnh nhất ở nhóm Bất động sản với các mã: VIC, STB, DGC, HPG, VCB, BID, FPT, KBC, DPM, VND.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng và Điện; trong khi giảm ở Ngân hàng, Sản xuất Dầu khí, Thép, Thiết bị Dầu khí và Bán lẻ.
Xét theo vốn hóa, tỷ trọng dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn (VN30) giảm xuống 52,8% (từ 57,4% của tuần 11), trong khi nhóm vốn hóa vừa (VNMID) tăng nhẹ lên 36,5% và nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML) giảm còn 4,8%. Điều này cho thấy dòng tiền rời khỏi nhóm vốn hóa lớn nhưng chưa lan tỏa mạnh sang nhóm nhỏ, phản ánh trạng thái phòng thủ và thận trọng.
Về quy mô, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh ở cả ba nhóm vốn hóa: VN30 giảm -31,6% (tương ứng -5.509,7 tỷ đồng), VNMID giảm -21,6% (-2.279,2 tỷ đồng) và VNSML giảm -31,8% (-503,2 tỷ đồng). Mức suy giảm đồng pha này cho thấy dòng tiền rút ra trên diện rộng, trong đó nhóm vốn hóa lớn và nhỏ chịu áp lực co hẹp thanh khoản rõ rệt hơn.
Tổng thể, tuần 12/2026 ghi nhận sự suy yếu đồng thời của thanh khoản và mức độ lan tỏa dòng tiền, phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng và lực cầu chưa sẵn sàng quay trở lại trong bối cảnh thị trường tiếp tục điều chỉnh.
Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?
21:36, 22/03/2026
Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"
21:35, 22/03/2026
Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn
Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm
Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.
Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh
Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...
MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026
Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.
VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?
Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.
Blog chứng khoán: Vòng xoáy cắt lỗ mới
Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: