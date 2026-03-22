Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"
Tuệ Lâm
22/03/2026, 21:35
"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.
Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, thị trường chứng khoán Việt Nam dù được đánh giá là hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực song nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ròng trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 26.000 tỷ đồng. Cả năm 2025 giá trị bán ròng của nhóm này là 5,2 tỷ USD.
Bình luận về diễn biến của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Hội nghị ngành chứng khoán ngày 20/3, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh: Giá trị bán ròng 5,2 tỷ USD rõ ràng là không tích cực.
Tuy nhiên, nhìn trong dài hạn 5 năm, tổng mức rút khoảng 12 tỷ USD, tương đương khoảng 15% tổng vốn hóa thị trường, chủ yếu liên quan đến yếu tố tỷ giá và bối cảnh trong khi dòng vốn trong nước vẫn phát triển rất tốt để hấp thụ được lực bán ra từ khối ngoại.
Cụ thể, theo ông Tuấn, có ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, yếu tố chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế đối ứng lên Việt Nam, điều này khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế cho rằng lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn của Việt Nam mất đi, từ đó họ giảm tỷ trọng cổ phiếu thậm chí rút vốn ra khỏi Việt Nam.
Thứ hai, là yếu tố toàn cầu. Khi đồng USD mạnh lên và lãi suất tại Mỹ cao trong khi lãi suất trong nước tương đối thấp, tạo ra sự chênh lệch lãi suất hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dòng vốn ưu tiên các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, trong khi Việt Nam vẫn mang đặc tính của nền kinh tế truyền thống nên bị rút vốn.
Thứ ba, nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn, Việt Nam đang dịch chuyển khỏi thị trường cận biên để lên nhóm mới nổi, khiến dòng vốn thuộc nhóm này có xu hướng rút ra.
Đây là các yếu tố chi phối dòng vốn ngoại trong năm 2025.
Đối với năm 2026, theo ông Tuấn giá trị rút vốn từ đầu năm khoảng 800–900 triệu USD, giảm đáng kể so với năm 2025. Xét trên ba yếu tố trước đó, câu chuyện thuế quan hiện không còn mang tính thời điểm như trước; nếu có điều chỉnh chính sách thuế đối với Việt Nam cũng sẽ cần thời gian ít nhất 18 tháng khi đó thị trường đã xem là câu chuyện cũ, trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì tích cực. Lãi suất của Việt Nam cũng sẽ tốt hơn trong thời gian tới.
Khi nâng hạng lên thị trường mới nổi (EM) dòng vốn ngoại được dự báo sẽ đạt khoảng 2–5 tỷ USD trong thời gian tới.
Với bối cảnh đó, trước đây khi còn thuộc nhóm thị trường cận biên, Việt Nam chưa thu hút được nhiều quỹ đầu tư lớn, nhưng hiện nay đã đáp ứng các tiêu chí để tiếp nhận dòng vốn theo đúng quy trình. Do đó, trong năm 2026, triển vọng dòng tiền được đánh giá tích cực hơn và thậm chí có khả năng chuyển sang trạng thái ròng dương.
"Trong đầu tư sự công bằng rất quan trọng, nhà đầu tư vào nước mình nếu thấy không được đối xử công bằng là họ cũng không muốn vào. Bên cạnh đó, chúng ta cứ mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu mở room được thì lợi thế cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Tuấn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI, cho biết đây không phải là vấn đề mới khi chúng ta đã chứng kiến xu hướng khối ngoại rút vốn từ giai đoạn 2024–2025. Tuy nhiên, cần nhìn nhận ở một số khía cạnh.
Thứ nhất, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến tích cực, năm 2024 tăng 12% và năm 2025 tăng 41%. Những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn này có thể đã bỏ lỡ cơ hội.
Trong ngắn hạn, có thể ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn từ khu vực Đông Á, chẳng hạn như xu hướng rút vốn từ Thái Lan. Tuy nhiên, việc nhìn vào hành động của một vài quốc gia để đánh giá dòng vốn toàn cầu rời khỏi Việt Nam là chưa chính xác.
"Từ nay đến tháng 6, các quỹ toàn cầu đang tập trung mở tài khoản tại Việt Nam nhằm đón đầu quá trình nâng hạng thị trường. Dự kiến từ cuối năm nay sang năm sau, dòng vốn từ các thị trường lớn sẽ gia tăng rõ rệt", bà Ngọc Anh nhấn mạnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: