Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Tuệ Lâm

22/03/2026, 21:35

"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital.
Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, thị trường chứng khoán Việt Nam dù được đánh giá là hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực song nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ròng trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 26.000 tỷ đồng. Cả năm 2025 giá trị bán ròng của nhóm này là 5,2 tỷ USD.

Bình luận về diễn biến của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Hội nghị ngành chứng khoán ngày 20/3, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh: Giá trị bán ròng 5,2 tỷ USD rõ ràng là không tích cực.

Tuy nhiên, nhìn trong dài hạn 5 năm, tổng mức rút khoảng 12 tỷ USD, tương đương khoảng 15% tổng vốn hóa thị trường, chủ yếu liên quan đến yếu tố tỷ giá và bối cảnh trong khi dòng vốn trong nước vẫn phát triển rất tốt để hấp thụ được lực bán ra từ khối ngoại. 

Cụ thể, theo ông Tuấn, có ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, yếu tố chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế đối ứng lên Việt Nam, điều này khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế cho rằng lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn của Việt Nam mất đi, từ đó họ giảm tỷ trọng cổ phiếu thậm chí rút vốn ra khỏi Việt Nam.

Thứ hai, là yếu tố toàn cầu. Khi đồng USD mạnh lên và lãi suất tại Mỹ cao trong khi lãi suất trong nước tương đối thấp, tạo ra sự chênh lệch lãi suất hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dòng vốn ưu tiên các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, trong khi Việt Nam vẫn mang đặc tính của nền kinh tế truyền thống nên bị rút vốn.

Thứ ba, nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn, Việt Nam đang dịch chuyển khỏi thị trường cận biên để lên nhóm mới nổi, khiến dòng vốn thuộc nhóm này có xu hướng rút ra.

Đây là các yếu tố chi phối dòng vốn ngoại trong năm 2025.

VnEconomy

Đối với năm 2026, theo ông Tuấn giá trị rút vốn từ đầu năm khoảng 800–900 triệu USD, giảm đáng kể so với năm 2025. Xét trên ba yếu tố trước đó, câu chuyện thuế quan hiện không còn mang tính thời điểm như trước; nếu có điều chỉnh chính sách thuế đối với Việt Nam cũng sẽ cần thời gian ít nhất 18 tháng khi đó thị trường đã xem là câu chuyện cũ, trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì tích cực. Lãi suất của Việt Nam cũng sẽ tốt hơn trong thời gian tới.

Khi nâng hạng lên thị trường mới nổi (EM) dòng vốn ngoại được dự báo sẽ đạt khoảng 2–5 tỷ USD trong thời gian tới. 

Với bối cảnh đó, trước đây khi còn thuộc nhóm thị trường cận biên, Việt Nam chưa thu hút được nhiều quỹ đầu tư lớn, nhưng hiện nay đã đáp ứng các tiêu chí để tiếp nhận dòng vốn theo đúng quy trình. Do đó, trong năm 2026, triển vọng dòng tiền được đánh giá tích cực hơn và thậm chí có khả năng chuyển sang trạng thái ròng dương.

"Trong đầu tư sự công bằng rất quan trọng, nhà đầu tư vào nước mình nếu thấy không được đối xử công bằng là họ cũng không muốn vào. Bên cạnh đó, chúng ta cứ mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu mở room được thì lợi thế cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Tuấn nhấn mạnh. 

Đồng quan điểm, Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI, cho biết đây không phải là vấn đề mới khi chúng ta đã chứng kiến xu hướng khối ngoại rút vốn từ giai đoạn 2024–2025. Tuy nhiên, cần nhìn nhận ở một số khía cạnh.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến tích cực, năm 2024 tăng 12% và năm 2025 tăng 41%. Những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn này có thể đã bỏ lỡ cơ hội.

Trong ngắn hạn, có thể ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn từ khu vực Đông Á, chẳng hạn như xu hướng rút vốn từ Thái Lan. Tuy nhiên, việc nhìn vào hành động của một vài quốc gia để đánh giá dòng vốn toàn cầu rời khỏi Việt Nam là chưa chính xác.

"Từ nay đến tháng 6, các quỹ toàn cầu đang tập trung mở tài khoản tại Việt Nam nhằm đón đầu quá trình nâng hạng thị trường. Dự kiến từ cuối năm nay sang năm sau, dòng vốn từ các thị trường lớn sẽ gia tăng rõ rệt", bà Ngọc Anh nhấn mạnh.

Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

16:30, 20/03/2026

Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề

13:56, 20/03/2026

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề

"Nhiều tổ chức tài chính lớn đã hoàn thành thủ tục, chuẩn bị tham gia thị trường Việt Nam"

13:52, 20/03/2026

VnEconomy

Từ khóa:

chính sách thuế công bằng trong đầu tư dòng vốn đầu tư nước ngoài dự báo dòng vốn 2026 Lê Anh Tuấn Nâng hạng thị trường mới nổi thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình kinh tế Việt Nam Tổng Giám đốc Dragon Capital xu hướng rút vốn

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

VN-Index về đáy 3 tháng, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ qua khớp lệnh, cá nhân và tổ chức

VN-Index về đáy 3 tháng, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ qua khớp lệnh, cá nhân và tổ chức "đua lệnh" mua

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.831,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.841,5 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy