Quảng Ninh đón cao điểm hè bằng hạ tầng du lịch đồng bộ

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã tạo nên bước đột phá về hạ tầng du lịch với mạng lưới kết nối đa phương thức gồm đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Các tuyến cao tốc như Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Điều này giúp Quảng Ninh trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch ngắn ngày của du khách miền Bắc.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đóng vai trò cửa ngõ quốc tế, góp phần mở rộng thị trường khách cao cấp từ châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á. Trong khi đó, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực, có thể đón cùng lúc hai tàu biển cỡ lớn với công suất tới 10.000 khách/ngày. Hạ Long từ đó trở thành điểm đến trong hành trình khám phá Đông Nam Á của nhiều “siêu tàu” hàng đầu thế giới như: Costa Serena, Celebrity Solstice, Noordam...

Trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh cũng không chỉ xoay quanh Vịnh Hạ Long, mà còn phát triển ở nhiều “vệ tinh” lân cận. Hiện, Bến cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư đồng bộ hiện đại, với đội ngũ trên 60 tàu chuyên nghiệp, liên tục đưa khách từ đất liền đi các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Thanh Lân... Dự kiến, mùa hè năm nay, sẽ có thêm 15 tàu mới được doanh nghiệp đầu tư và đi vào hoạt động, giúp việc di chuyển ra đảo ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.

Để cung cấp thêm trải nghiệm cho du khách, từ ngày 25/4 tới đây, những chiếc thuyền buồm ba vách truyền thống của ngư dân Quảng Ninh sẽ chính thức được đưa vào khai thác trên tuyến du lịch ven bờ vịnh Hạ Long.

Theo kế hoạch, tuyến tham quan ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12 km, xuất phát từ khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 rồi quay trở lại điểm ban đầu. Mỗi ngày dự kiến có 6 chuyến, vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 giờ. Trong giai đoạn đầu, tour sẽ được phục vụ miễn phí.

Ba chiếc thuyền được đưa vào khai thác lần này nằm trong dự án đóng mới 10 thuyền phục vụ du lịch, hướng tới việc bổ sung sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc bản địa cho vịnh Hạ Long. Theo đề án khai thác, doanh nghiệp cũng ưu tiên sử dụng lao động địa phương, nhân sự phục vụ trên thuyền sẽ mặc áo nâu sồng, đội mũ lá, góp phần tăng thêm nét văn hóa cho hành trình trải nghiệm.

Thuyền ba vách là thuyền buồm truyền thống của cư dân ven biển miền Bắc, đặc biệt là vùng đảo Hà Nam khu vực Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 20/4, chuyến tàu du lịch kết nối Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đã chính thức vận hành, đánh dấu bước chuyển mới trong liên kết không gian du lịch di sản giữa hai địa phương. Trong bối cảnh mùa du lịch biển 2026 đang bắt đầu, việc đưa tuyến tàu vào vận hành không chỉ tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch mà còn khẳng định hướng đi bền vững trong khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn.

Trong ngày đầu khai thác, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chuyến tàu Ambassador Signature – HP 6086 đã khởi hành đưa gần 40 du khách Úc, Hàn Quốc, Đài Loan... tham gia hành trình VHL6. Cùng thời điểm, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, tàu Âu Cơ 01-QN 8889 cũng đưa khoảng 40 du khách đến từ Anh, Úc, Mỹ, Nam Phi, New Zealand... tham quan theo hành trình VHL3.

Với dịch vụ lưu trú, bước vào mùa hè, lượng du khách được dự báo tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là nhóm khách gia đình, khách đoàn và khách MICE. Trong những ngày cao điểm, công suất phòng tại nhiều khách sạn ven biển có thể đạt từ 80% đến gần 100%. Ông Lê Tiến Thành, Giám đốc khách sạn FTE Hạ Long, cho biết: "Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, lượng khách đặt phòng trước đã đạt khoảng 50% công suất và dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào sát ngày nghỉ".

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, khách sạn đã xây dựng các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách. Trong đó, khách gia đình được chú trọng không gian sinh hoạt chung và khu vui chơi cho trẻ em; khách doanh nghiệp ưu tiên phòng hội nghị, hệ thống âm thanh, ánh sáng; khách quốc tế yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Việc phân khúc rõ ràng giúp nâng cao trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Ở phân khúc cao cấp, ông Jason Min, Giám đốc vận hành khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort, cho biết: Xu hướng du lịch hiện nay không chỉ tăng về số lượng mà còn mang tính chọn lọc cao. Do đó, bên cạnh hệ thống tiện ích cao cấp, đơn vị còn liên kết với các hãng tàu để xây dựng các hành trình trải nghiệm riêng. Sự kết hợp này góp phần mang đến những kỳ nghỉ mang dấu ấn cá nhân, giúp du khách khám phá văn hóa đặc trưng của vùng biển.

Đáng chú ý, dịp 30/4 – 1/5, hàng loạt gói combo kích cầu đã được tung ra. Các doanh nghiệp kết hợp lưu trú, du thuyền và trải nghiệm ẩm thực nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại khu vực vịnh, nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng như làng chài Cửa Vạn, Vung Viêng được phục dựng. Hoạt động hát giao duyên cũng được khôi phục, mang đến trải nghiệm văn hóa mới "níu chân" du khách.

Với thị trường du khách quốc tế, mới đây đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, đoàn công tác đã tiếp cận hơn 200 doanh nghiệp lữ hành, qua đó không chỉ giới thiệu các chính sách ưu đãi và hạ tầng du lịch đồng bộ, mà còn tập trung quảng bá chiều sâu giá trị của chương trình "Một hành trình, hai di sản”.

Theo kế hoạch, hãng tàu biển Thượng Hải sẽ đưa con tàu lớn nhất của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại cập cảng Hạ Long với hơn 5.000 du khách ngay trong mùa du lịch hè sắp tới. Bên cạnh việc đón khách đến, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, kỳ vọng Hạ Long sẽ trở thành điểm trung chuyển chiến lược để đưa du khách Việt Nam đi khám phá thế giới bằng tàu biển.