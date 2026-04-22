Huế “thắp sáng” di sản, mở rộng không gian kinh tế đêm
Nguyễn Thuấn
22/04/2026, 14:02
Việc khai thác di sản về đêm đang mang đến diện mạo mới cho du lịch Huế, khi các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa được tổ chức bài bản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để mở rộng không gian kinh tế đêm và nâng cao giá trị di sản...
Du khách đến Huế về đêm có thể hòa mình vào không gian văn
hóa đặc trưng, thưởng thức ẩm thực cung đình, tham gia các hoạt động trải nghiệm
truyền thống và tận hưởng những màn trình diễn nghệ thuật được lồng ghép tinh tế
trong các di tích.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ DỊCH VỤ VỀ ĐÊM
Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức
thành công chương trình “Dạ yến Hoàng cung” với quy mô 600 khách tại khu vực nền
Cung Khôn Thái, Đại Nội Huế. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho việc khai thác
kinh tế đêm tại khu di sản, gắn với các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival
Huế theo chủ trương của UBND thành phố.
Chương trình được tổ chức công phu, dẫn dắt du khách bước
vào hành trình khám phá không gian hoàng cung xưa một cách sống động. Ngay từ
khu vực Ngọ Môn, du khách được chào đón bằng nghi thức đổi gác trang nghiêm,
tái hiện nhịp sống kỷ cương của triều Nguyễn.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức tái hiện hoạt động của
Ngự thiện phòng trong phần chính của “Dạ yến Hoàng cung”. Xen kẽ hành trình ẩm
thực là các tiết mục Nhã nhạc cung đình Huế, góp phần tái hiện không gian văn
hóa hoàng cung một cách sinh động.
Ông Hoàng Việt Trung Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố
đô Huế cho biết, sau chương trình này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trải nghiệm và dịch vụ về đêm tại
các không gian di sản Huế. Trước mắt là chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” diễn
ra từ 20h các tối 25 đến 28/4/2026 tại Đại Nội Huế – điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ
“Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời mở cửa miễn phí phục vụ cộng đồng và du khách.
Trong chuỗi hoạt động, khu vực “Ẩm thực miền Kinh đô” tại Phủ
Nội Vụ sẽ đón khách từ ngày 24/4 đến 02/5/2026 với nhiều hình thức phục vụ linh
hoạt, gồm các đêm buffet (có bán vé) vào ngày 26, 28, 30/4 và 02/5, cùng thực
đơn set menu và gọi món vào các ngày còn lại. Đồng thời, vào các đêm 29/4 và
01/5/2026, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” tiếp tục được tổ chức tại Nhà hát
Duyệt Thị Đường.
"Dạ yến Hoàng cung" phục vụ tối đa 130 khách tham dự mỗi đêm, giá vé khách tham gia 1,7 triệu đồng/người. Trước khi bước vào dạ tiệc, du khách sẽ được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm đêm hoàng cung từ Lễ đổi gác tại Ngọ Môn, hiệu ứng khai hỏa thần công, trình diễn ánh sáng 3D mapping, đến các màn múa cung nữ, tái hiện lễ thiết triều và thao diễn Kinh binh...
Bên cạnh đó, không gian Điện Thái Hòa và khu vực phụ cận được mở rộng thành các điểm trải nghiệm như phiên chợ hoàng cung, trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, cùng các hoạt động công nghệ như thực tế ảo "Đi tìm Hoàng cung đã mất"...
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÊM BỀN VỮNG
Là vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa, Huế đang từng
bước chuyển mình mạnh mẽ khi mở rộng không gian trải nghiệm về đêm. Không chỉ
góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, các hoạt động này còn giúp kéo dài
thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Theo kế hoạch triển khai phương án kinh tế đêm tại khu di sản
gắn với các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế, các chương trình sắp
tới được kỳ vọng sẽ làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút và giữ chân du
khách, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả không gian di sản gắn với phát
triển kinh tế – xã hội và tạo nguồn lực bền vững cho công tác bảo tồn.
Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành các
thủ tục đầu tư cho một số dự án phát triển kinh tế đêm trong khu Quần thể di
tích Cố đô Huế. Trong đó, dự án chiếu sáng và trang trí nghệ thuật khu vực Quảng
trường Ngọ Môn cùng các tuyến trong Hoàng Thành được triển khai với nhiều hạng
mục như chiếu sáng công trình kiến trúc, cảnh quan sân vườn và hệ thống hạ tầng
chiếu sáng thông minh.
Song song, các hạng mục chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp cơ sở
vật chất cũng đang được đẩy nhanh tại các không gian như Phủ Nội Vụ, Nhà hát
Duyệt Thị Đường, vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ… nhằm phục vụ các hoạt động trải
nghiệm văn hóa về đêm. Các gian hàng tre (ki-ốt) cũng được thiết kế, lắp dựng để
tạo không gian cho hoạt động dịch vụ và giới thiệu sản phẩm làng nghề.
Giai đoạn đầu, các hoạt động sẽ tập trung tại khu vực từ Ngọ
Môn, Điện Thái Hòa, Phủ Nội Vụ, Điện Kiến Trung đến Duyệt Thị Đường, Cung Diên
Thọ, Vườn Cơ Hạ, Thái Bình Lâu, Vườn Thiệu Phương và Đông Khuyết Đài.
