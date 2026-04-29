Các ETF bất ngờ mua ròng cổ phiếu Việt Nam sau hơn 1 tháng rút ra

Trong tuần 20/4 - 24/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 469 tỷ đồng sau 7 tuần bị rút ròng liên tiếp trước đó. Trong đó, diễn biến vào ròng diễn ra ở 12/26 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 517 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VFMVN Diamond ETF (+581 tỷ đồng). Ngược lại, VFM VN30 ETF bị rút ròng gần 57 tỷ đồng. Hai quỹ VinaCapital VN100 ETF và quỹ SSIAM VN30 ETF đồng thời bị rút ròng hơn 2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng nhẹ gần 48 tỷ đồng đóng góp chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-229 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam ETF lại hút ròng hơn 196 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 730 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 26,3 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư mua vào 140 nghìn chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VnDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 5,3 tỷ đồng.

Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 577 tỷ đồng nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên gần 3.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 23/4, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 62,6 nghìn tỷ đồng, giảm -5,4% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ ngày 20/4 - 24/4 bao gồm các cổ phiếu GMD, MWG, PNJ, GAS, FPT, chủ yếu đến từ lực mua vào ở quỹ nội VEMVN Diamond ETF.

Riêng trong ngày 28/4/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 47 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục.

Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-160 nghìn cổ phiếu, -4,4 tỷ đồng), VIX (-121 nghìn cổ phiếu, -2 tỷ đồng), SSI (-89 nghìn cổ phiếu, -2,4 tỷ đồng), SHB (-77 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng), VCK (-63 nghìn cổ phiếu, -2,2 tỷ đồng). Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.