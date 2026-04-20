Dòng vốn ETF tiếp tục rút ròng mạnh ở Việt Nam

Trong tuần từ 13/4 - 17/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 212 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức rút ròng 139 tỷ đồng tuần trước.
Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 13/25 quỹ tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại.
Cụ thể, quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 209 tỷ đồng tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ngoại. Cụ thể, quỹ ETF ngoại ghi nhận ròng tiền rút ròng hơn 209 tỷ đồng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-233,5 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C vào ròng hơn 31 tỷ đồng.
Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 2 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFM VN30 ETF (-14,1 tỷ đồng) và quỹ Vina Capital VN100 ETF (-7,8 tỷ đồng). Trong khi đó, quỹ VFM VNMIDCAP ETF và quỹ VFMVN Diamond ETF lần lượt vào ròng 11 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 70 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.
Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 985 tỷ đồng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 3,3 nghìn tỷ đồng . Tính đến ngày 17/4, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 61,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2025.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 13/4 - 17/4 bao gồm các cổ phiếu VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, chủ yếu đền từ lực bán của quỹ Fubon FTSE Vietnam.
Riêng trong ngày hôm nay (20/4/2026): Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 23 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-75 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), VIX (-57 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng), SSI (-42 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-37 nghìn cổ phiếu, -600 triệu đồng), VCK (-126 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng).
Quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 14 tỷ đồng trong khi quỹ VFMVN Diamond ETF hút ròng hơn 3 tỷ đồng. Quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.
Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 27.385 tỷ đồng, tăng +3,1% so với tuần trước, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng chỉ tăng nhẹ +0,2%, lên 22.720 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường từ đầu tháng 4 đạt 27.247 tỷ đồng, giảm -19,5% với tháng 3/2026 nhưng vẫn tăng +6,6% so với tháng 4/2025. Kể từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 32.895 tỷ đồng, tăng +13,85% so với mức bình quân năm 2025.
Khối ngoại bán ròng -4.475 tỷ đồng, đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp, theo thống kê tháng 3 khối ngoại bán ròng -17.485 tỷ đồng, kể từ đầu tháng 4 khối ngoại đang bán ròng -6.753 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng -38.788 tỷ đồng (~1,49 tỷ USD).
Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng (~5,2 tỷ USD), đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.
Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: VIC (+1.400 tỷ đồng), HPG (+264 tỷ đồng), SSI (+245 tỷ đồng),… trong khi bán ròng đối với: VHM (-3.800 tỷ đồng), FPT (-1.176 tỷ đồng), BID (-173 tỷ đồng), … Tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng đối với các cổ phiếu như: SHB (+540 tỷ đồng), MWG (+171 tỷ đồng), KBC (+145 tỷ đồng), … trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: VIC (-137 tỷ đồng), VRE (-106 tỷ đồng), VHM (-96 tỷ đồng).
Tự doanh hôm nay mua ròng 1071.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 998.6 tỷ đồng.
Bối cảnh xung đột có tín hiệu tăng nhiệt với những diễn biến khá căng thẳng và vòng đàm phán mới chưa rõ có bắt đầu được hay không. Dòng tiền trở nên thận trọng hơn khiến giao dịch chậm lại trên diện rộng, dù vẫn có một số mã tăng rất tốt.
Mặc dù các trụ vẫn kéo VN-Index tăng mạnh, thị trường phân hóa tốt, nhưng sự thận trọng vẫn thể hiện rõ ở thanh khoản. Giao dịch hai sàn đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần khi nhà đầu tư chưa rõ xung đột có bùng phát trở lại sau khi hết thời gian ngừng bắn.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: