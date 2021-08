Các hãng gọi xe công nghệ tấp nập triển khai tiêm vaccine cho tài xế

Trong thông tin vừa phát ra, hãng gọi xe Gojek cho biết, đối tác tài xế Gojek đã được tiêm vaccine trong đợt tiêm chủng chính thức đầu tiên dành cho shipper. Cụ thể, ngày 2/8, các đối tác tài xế xe công nghệ 2 bánh chính thức bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19, theo chủ trương chung của chính quyền TP.HCM về việc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng cho các shipper.

Gojek cho biết, hàng nghìn đối tác tài xế của hãng đã được đăng ký trong danh sách và sẽ được tiêm vaccine trong đợt đầu tiên này. “Đây là kết quả của quá trình hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Gojek và các cơ quan chức năng của TP.HCM”, đại diện Gojek nói và cho biết, các đối tác tài xế được Gojek tập hợp danh sách, kiểm tra tính hợp lệ theo đúng hướng dẫn và biểu mẫu của cơ quan nhà nước, rồi được phân bổ về các được phường nơi đăng ký tạm trú để tiêm.

"Nếu đông đảo người giao hàng nghỉ việc và doanh nghiệp liên quan ngừng hoạt động sẽ dẫn đến khủng hoảng trong chuỗi cung ứng cho cuộc sống của nhân dân các địa phương đang giãn cách xã hội ở mức cao". Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).

Riêng trong sáng ngày 2/8, tại hai điểm chích tập trung ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú, phường 3, và trường tiểu học Phạm Văn Hai, phường 4 cùng ở Quận 11, đã có gần 200 đối tác tài xế Gojek được tiêm vaccine Covid-19. Trước đó, một số đối tác tài xế đã được tiêm chủng theo các chương trình dành cho người dân tại địa phương nơi cư trú.

Hãng gọi xe công nghệ lớn nhất – Grab cũng cho biết, nằm trong kế hoạch của các cơ quan chức năng nhằm triển khai tiêm vaccine cho nhóm đối tượng tài xế công nghệ, shipper, bắt đầu từ ngày 2/7/2021 một số đối tác tài xế Grab đã được tiêm vaccine phòng chống Covid-19, góp phần đảm bảo an toàn cho việc giao nhận, lưu thông hàng hoá thiết yếu để người dân thành phố yên tâm ở nhà.

Theo đại diện Grab, hãng sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác nhận thông tin đăng ký tiêm vaccine và sẽ thông báo đến các đối tác tài xế khi có cập nhật từ cơ quan chuyên ngành.

Now (ứng dụng đặt hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi thuộc Công ty Cổ phần Foody) cũng cho biết, các đối tác tài xế (shipper) của Now đã bắt đầu được tiêm vaccine phòng Covid-19 kể từ ngày 28/7. Hoạt động này nằm trong kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho nhóm đối tượng tài xế công nghệ của các cơ quan chức năng nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận, lưu thông hàng hoá thiết yếu cho người dân.

Now đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời thông báo đến các tài xế đăng ký tiêm chủng, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ điều phối tại điểm tiêm để đảm bảo tuân thủ quy tắc an toàn 5K.

Hiện tại, Now đã thiết lập Trung tâm Hỗ trợ trên ứng dụng NowDriver, mục hướng dẫn trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19 cùng số hotline 028 7109 9179 để có thể hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời nhất các thông tin liên quan cho các đối tác tài xế.

Đại diện Gojek Việt Nam thì cho biết đang tiếp tục lên danh sách các đối tác tài xế khác của Gojek cho các đợt tiêm chủng tiếp theo của thành phố. Các đối tác tài xế chưa nhận được thông tin tiêm trong đợt đầu tiên có thể tham gia các đợt đăng ký sau theo Gojek hoặc có thể đăng ký trực tiếp với địa phương nơi đang sinh sống để được tiêm chủng sớm nhất theo chủ trương của TP.HCM.

“Theo chính sách chung của Chính phủ và UBND Thành phố, các đối tác tài xế của Gojek trong danh sách đăng ký sẽ được miễn phí tiêm vaccine hoàn toàn”, thông báo của Gojek cho hay.

Liên quan đến hoạt động của shipper, cách đây ít hôm, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị cho lưu thông danh mục hàng hoá như trong điều kiện bình thường, tạo thuận lợi đối với đội ngũ giao hàng (shipper) và ưu tiên ở mức cao cho shipper về tiêm vaccine…

Hiệp hội này cho rằng, mặc dù hoạt động thương mại điện tử được thực hiện trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhưng với hàng hoá hữu hình không thể tách rời đội ngũ giao hàng. Do chưa đánh giá đầy đủ về vai trò của đội ngũ này trong thời gian qua dẫn đến tâm lý tiêu cực của nhiều người giao hàng và các doanh nghiệp quản lý họ.

Theo VECOM, nếu đông đảo người giao hàng nghỉ việc và doanh nghiệp liên quan ngừng hoạt động sẽ dẫn đến khủng hoảng trong chuỗi cung ứng cho cuộc sống của nhân dân các địa phương đang giãn cách xã hội ở mức cao.

Do vậy, trong văn bản của mình, VECOM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo theo hướng ưu tiên ở mức cao cho đội ngũ giao hàng khi tiêm vaccine lần 1 cũng như lần 2.