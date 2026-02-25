Trung Quốc tăng nhập gần 120% mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam

Trong tháng 1/2026, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhất của Việt Nam với 1,31 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước...

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 1/2026, danh mục điện thoại và linh kiện cùng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện là hai trong số những nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Về tình hình xuất khẩu chung của cả nước, tổng kim ngạch trong tháng 1 đạt 43,19 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước (tương ứng giảm 860 triệu USD). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, con số này tăng mạnh 29,7%, tương đương mức tăng thêm 9,88 tỷ USD, duy trì đà tích cực ngay từ đầu năm.

Trong đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 9,56 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước song tăng mạnh 57,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lớn nhất của Việt Nam với 3,79 tỷ USD, tăng 72,8%, tiếp đến là Trung Quốc đạt 1,46 tỷ USD, tăng 63,1%, EU (27 nước) đạt 944 triệu USD, tăng 12,5%, Hàn Quốc đạt 878 triệu USD, tăng 33,7% và Hồng Kông đạt 726 triệu USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mặt hàng điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 5,66 tỷ USD, tăng 39,6% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất nhóm hàng này của Việt Nam với 1,31 tỷ USD, tăng 117%; Hoa Kỳ đứng thứ hai với 1,04 tỷ USD, dù giảm 7,2%; EU (27 nước) đạt 900 triệu USD, tăng 6%; Hàn Quốc đạt 407 triệu USD, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Nhóm máy ảnh, máy quay phim và linh kiện ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 761 triệu USD, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện lớn nhất với 450 triệu USD, tăng 42,3%; Hoa Kỳ đạt 137 triệu USD, tăng 60,4%; EU(27 nước) đạt 48,5 triệu USD, tăng 15,9%; Hàn Quốc đạt 30,5 triệu USD, giảm 23,1%; Ấn Độ đạt 24,4 triệu USD, giảm 0,4%...so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch tháng 1/2026 đạt 44,97 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 16,63 tỷ USD, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 70,7% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng khoảng 2,36 tỷ USD và 6,88 tỷ USD.

Các thị trường cung cấp chủ yếu gồm: Trung Quốc với 5,89 tỷ USD (tăng 84,4%, tương ứng tăng 2,69 tỷ USD); Hàn Quốc với 4,15 tỷ USD (tăng 58,9%, tương ứng tăng 1,54 tỷ USD); Đài Loan với 2,75 tỷ USD (tăng 80,8%); Nhật Bản ghi nhận mức tăng 62,8% so với cùng kỳ năm trước.