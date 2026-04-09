Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc

Hoàng Lan

09/04/2026, 17:37

Ngay sau cuộc họp chiều 9/4 do tân Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, các ngân hàng thương mại thống nhất giảm lãi suất tiền gửi và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một số ngân hàng cạnh tranh huy động vốn, khiến mặt bằng lãi suất trên thị trường tăng nóng trong thời gian qua...

Các ngân hàng đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh.

Chiều 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại.

Thông tin tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã triển khai nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hằng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.

Tỷ giá và thị trường ngoại tệ cũng được điều hành phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% cả năm để các tổ chức tín dụng thực hiện; yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, bảo đảm an toàn hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin về công tác điều hành 3 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước.

Tại cuộc họp, cơ quan quản lý cho biết thời gian gần đây, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị và quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của nhiều quốc gia. Trong nước, nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức lớn, qua đó đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đối với huy động vốn và cho vay, xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.

VNPAY và Shinhan Bank chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện (MOU), triển khai trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu quy trình từ bán hàng, quản lý doanh thu đến kê khai thuế.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…

Các tổ chức tín dụng đánh giá thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái tốt đến cuối quý I/2026, cải thiện hơn quý trước và tiếp tục đà này đến hết năm 2027.

Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC bán ra giảm mạnh 2% so với giá chốt phiên 8/4. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,9% đến 2%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp giảm 0,2% của giá vàng thế giới…

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

