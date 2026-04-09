Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc
Hoàng Lan
09/04/2026, 17:37
Ngay sau cuộc họp chiều 9/4 do tân Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, các ngân hàng thương mại thống nhất giảm lãi suất tiền gửi và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một số ngân hàng cạnh tranh huy động vốn, khiến mặt bằng lãi suất trên thị trường tăng nóng trong thời gian qua...
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống
đốc Phạm Đức Ấn.
Tham dự cuộc họp có các Phó Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc các ngân hàng
thương mại.
Thông tin tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính
sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước
đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụ thể, cơ quan điều hành đã triển khai
nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường
và mục tiêu chính sách tiền tệ; chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hằng ngày với
khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền
tệ.
Tỷ giá và thị trường ngoại tệ cũng được điều
hành phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các
công cụ chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại
tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
điều hành bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu
tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% cả năm để các tổ chức tín dụng thực hiện; yêu
cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực
tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản
xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực
quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, bảo đảm an toàn hoạt động.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các
mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn
vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế.
Tại cuộc họp, cơ quan quản lý cho biết thời
gian gần đây, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng
địa chính trị và quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng
cao, tạo áp lực lên lạm phát của nhiều quốc gia. Trong nước, nhu cầu vốn phục vụ
mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức lớn, qua đó đặt ra nhiều thách thức đối với
công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Đối với huy động vốn và cho vay, xuất hiện
tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy
mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã
thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường
để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết
đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước
cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay,
việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải
pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các
ngân hàng thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.
Ngân hàng kỳ vọng thanh khoản ổn định đến hết năm 2027
14:09, 09/04/2026
Ngân hàng Nhà nước thực hiện "cú hút ròng" mạnh nhất 3 năm
Shinhan Bank và VNPAY ký kết hợp tác, triển khai giải pháp thanh toán - nộp thuế số cho hộ kinh doanh
VNPAY và Shinhan Bank chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện (MOU), triển khai trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu quy trình từ bán hàng, quản lý doanh thu đến kê khai thuế.
WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…
Giá vàng trong nước giảm gấp 10 lần so với giá vàng thế giới
Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC bán ra giảm mạnh 2% so với giá chốt phiên 8/4. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,9% đến 2%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp giảm 0,2% của giá vàng thế giới…
Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu
Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: