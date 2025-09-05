Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng với hơn 507 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã giảm mạnh 59% so với tuần trước đó.

Trong tuần từ ngày 25/8 - 29/8/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng với hơn 507 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã giảm mạnh 59% so với tuần trước đó.

Động thái rút ròng diễn ra ở 11/20 quỹ, tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF. Trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với gần 134 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-251 tỷ đồng).

Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 117 tỷ đồng. Các quỹ ETF ngoại khác không có biến động về dòng tiền.

Áp lực rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF nội với hơn 373 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VNDiamond ETF (-201,3 tỷ đồng) và VFM VN30 ETF (-154 tỷ đồng). Tương tự, quỹ VFM VNMIDCAP ETF cũng bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs), nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 4,6 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 180 tỷ đồng.

Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 6,2 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 197,4 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 12,7 nghìn tỷ đồng (thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng)

Tại ngày 29/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bố vào thị trường Việt Nam đạt 66,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cuối năm 2024. Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 25/8 - 29/8/2025 là VHM, VIC, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày 3/9/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh hơn 254 tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là hơn 250 tỷ đồng với top bán ròng là HPG -21,5 tỷ đồng, SHB -7,6 tỷ đồng, SSI -16,9 tỷ đồng, VHM -33,2 tỷ đồng, VIC, -36,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và VFM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 20 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.