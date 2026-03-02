Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Thế giới

Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Đức Anh

02/03/2026, 13:47

Giới giao dịch tiền số đang dò tìm vùng đáy sau khi đà phục hồi trong ngày Chủ nhật (1/3) khá hạn chế. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Thị trường tài sản số gần như phản ứng ngay lập tức với thông tin về chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel hôm thứ Bảy (28/2). Theo dữ liệu từ trang CoinGecko, bitcoin có lúc giảm 3,8% xuống gần 63.000 USD, khiến vốn hóa toàn bộ thị trường tiền số mất 128 tỷ USD.

“Hơn 128 tỷ USD vốn hóa đã bị xóa sổ chỉ trong vài phút, kéo theo làn sóng bán giải chấp quy mô lớn. Khi lực bán suy yếu, giá phục hồi trở lại chủ yếu do yếu tố kỹ thuật”, ông Hayden Hughes, đối tác điều hành của quỹ Tokenize Capital, nhận xét.

Giá bitcoin có lúc tăng 2,2% lên 68.196 USD sau khi Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã chết sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhưng sau đó giảm về khoảng 67.000 USD vào lúc 7h30 sáng ngày 1/3 tại London. Theo dữ liệu từ sàn Deribit, các hợp đồng quyền chọn bán bitcoin trong ngày với tổng giá trị 1,87 tỷ USD tập trung ở ngưỡng giá 60.000 USD, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá vẫn ở mức cao.

Dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com cho thấy vào khoảng 10h sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, bitcoin giao dịch quanh mức 66.200 USD, giảm 2,2% so với 24h trước.

“Phải tới thứ Hai (2/3), khi thị trường chứng khoán Mỹ và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay mở cửa trở lại, thị trường tiền số mới phản ánh đầy đủ tác động của diễn biến địa chính trị lần này”, ông Hughes nói với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Hughes, việc Iran mở các đợt trả đũa trên khắp vùng Vịnh và rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz gia tăng cho thấy căng thẳng hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi khu vực mà đang gây ra tác động trên quy mô toàn cầu. Ông cũng nhận định dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin sẽ là chỉ báo quan trọng nhất cần theo dõi khi thị trường mở cửa trở lại.

“Tuần trước, nhóm quỹ này đã hút khoảng 1 tỷ USD trong ba phiên liên tiếp. Nếu xu hướng đó đảo chiều, bitcoin có thể giảm xuống dưới mốc 63.000 USD”, ông Hughes cảnh báo.

Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã mở các đợt phản công nhằm vào nhiều địa điểm trong khu vực, trong đó có Israel, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục nhắm vào các căn cứ liên quan tới Mỹ tại Iraq.

Một số nhà quan sát cho rằng nhịp phục hồi nhẹ trong ngày Chủ nhật cho thấy thị trường tiền số đang dần bỏ qua căng thẳng liên quan tới Iran. Diễn biến này cũng phản ánh thực tế rằng giới giao dịch bắt đầu đặt cược vào khả năng giá tiền số tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.

“Nhìn chung, giới giao dịch cho rằng xung đột với Iran sẽ không gây ra tác động kinh tế tiêu cực quá lớn. Đồng thời, nhu cầu đối với quyền chọn mua bitcoin cũng tăng rõ rệt trong những ngày gần đây”, ông Markus Thielen, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty 10x Research, nhận định.

Ông Thielen cho rằng giới giao dịch cũng đang điều chỉnh vị thế trước cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/3.

Theo dữ liệu từ Deribit, các hợp đồng quyền chọn mua bitcoin tập trung nhiều quanh mốc 75.000 USD, cho thấy một bộ phận nhà giao dịch vẫn kỳ vọng giá có thể tăng lên vùng này.

“Thị trường đã sớm tính tới khả năng Mỹ tấn công Iran. Vì vậy, khi sự việc xảy ra, nhiều nhà giao dịch không quá bất ngờ mà tranh thủ mua vào lúc giá giảm hoặc đóng vị thế bán khống”, ông Richard Galvin, nhà đồng sáng lập quỹ đầu cơ Digital Asset Capital Management, chỉ ra.

Từ khóa:

bitcoin căng thẳng Mỹ Iran thế giới thị trường tiền số tiền số xung đột Iran

