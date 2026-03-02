Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Thị trường tài sản số gần như phản ứng ngay lập tức với thông tin về chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel hôm thứ Bảy (28/2).
Theo dữ liệu từ trang CoinGecko, bitcoin có lúc giảm 3,8% xuống gần 63.000 USD,
khiến vốn hóa toàn bộ thị trường tiền số mất 128 tỷ USD.
“Hơn 128 tỷ USD vốn hóa đã bị xóa sổ chỉ trong vài phút, kéo
theo làn sóng bán giải chấp quy mô lớn. Khi lực bán suy yếu, giá phục hồi trở lại
chủ yếu do yếu tố kỹ thuật”, ông Hayden Hughes, đối tác điều hành của quỹ
Tokenize Capital, nhận xét.
Giá bitcoin có lúc tăng 2,2% lên 68.196 USD sau khi Iran xác
nhận lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã chết sau một cuộc không kích của
Mỹ và Israel, nhưng sau đó giảm về khoảng 67.000 USD vào lúc 7h30 sáng ngày 1/3
tại London. Theo dữ liệu từ sàn Deribit, các hợp đồng quyền chọn bán bitcoin
trong ngày với tổng giá trị 1,87 tỷ USD tập trung ở ngưỡng giá 60.000 USD, cho
thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá vẫn ở mức cao.
Dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com cho thấy vào khoảng 10h
sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, bitcoin giao dịch quanh mức 66.200 USD, giảm
2,2% so với 24h trước.
“Phải tới thứ Hai (2/3), khi thị trường chứng khoán Mỹ và
các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay mở cửa trở lại, thị trường tiền
số mới phản ánh đầy đủ tác động của diễn biến địa chính trị lần này”, ông
Hughes nói với hãng tin Bloomberg.
Theo ông Hughes, việc Iran mở các đợt trả đũa trên khắp vùng
Vịnh và rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz gia tăng cho thấy căng thẳng hiện
nay không còn giới hạn trong phạm vi khu vực mà đang gây ra tác động trên quy
mô toàn cầu. Ông cũng nhận định dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin sẽ là chỉ báo
quan trọng nhất cần theo dõi khi thị trường mở cửa trở lại.
“Tuần trước, nhóm quỹ này đã hút khoảng 1 tỷ USD trong ba
phiên liên tiếp. Nếu xu hướng đó đảo chiều, bitcoin có thể giảm xuống dưới mốc
63.000 USD”, ông Hughes cảnh báo.
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã mở các đợt
phản công nhằm vào nhiều địa điểm trong khu vực, trong đó có Israel, Qatar, Các
Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, đồng thời cảnh báo có thể tiếp
tục nhắm vào các căn cứ liên quan tới Mỹ tại Iraq.
Một số nhà quan sát cho rằng nhịp phục hồi nhẹ trong ngày Chủ
nhật cho thấy thị trường tiền số đang dần bỏ qua căng thẳng liên quan tới Iran.
Diễn biến này cũng phản ánh thực tế rằng giới giao dịch bắt đầu đặt cược vào khả
năng giá tiền số tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.
“Nhìn chung, giới giao dịch cho rằng xung đột với Iran sẽ
không gây ra tác động kinh tế tiêu cực quá lớn. Đồng thời, nhu cầu đối với quyền
chọn mua bitcoin cũng tăng rõ rệt trong những ngày gần đây”, ông Markus
Thielen, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty 10x Research, nhận định.
Ông Thielen cho rằng giới giao dịch cũng đang điều chỉnh vị
thế trước cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra
vào ngày 17-18/3.
Theo dữ liệu từ Deribit, các hợp đồng quyền chọn mua bitcoin
tập trung nhiều quanh mốc 75.000 USD, cho thấy một bộ phận nhà giao dịch vẫn kỳ
vọng giá có thể tăng lên vùng này.
“Thị trường đã sớm tính tới khả năng Mỹ tấn công Iran. Vì vậy,
khi sự việc xảy ra, nhiều nhà giao dịch không quá bất ngờ mà tranh thủ mua
vào lúc giá giảm hoặc đóng vị thế bán khống”, ông Richard Galvin, nhà đồng sáng
lập quỹ đầu cơ Digital Asset Capital Management, chỉ ra.