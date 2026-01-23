Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026

Nhật Dương

23/01/2026, 10:30

Từ năm 2026, cách xác định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định mới, liên quan trực tiếp đến mức tiền lương làm căn cứ đóng và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động…

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp có điều chỉnh từ năm 2026. Ảnh: Nhật Dương.
Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp có điều chỉnh từ năm 2026. Ảnh: Nhật Dương.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chính thức thay đổi mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị định này, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thực hiện theo quy định tại Luật Việc làm.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng, hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng, hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định, là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ, thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ, nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày, thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần, thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương, là tiền lương mà đối tượng này được hưởng theo quy định của pháp luật.

Về tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương, thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng, và thực hiện đồng thời với việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc.

6 trường hợp người lao động được xem là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

18:00, 21/01/2026

6 trường hợp người lao động được xem là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Năm trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026

15:18, 14/01/2026

Năm trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 1/1/ 2026

11:46, 20/10/2025

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 1/1/ 2026

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm Nghị định 374/2025/NĐ-CP người lao động tiền lương đóng bảo hiểm

Đọc thêm

Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người...

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng điểm thi tài năng - TSA thay cho điểm học lực tính từ học bạ, được xem là yếu tố tác động đến quyết định đăng ký dự thi của nhiều thí sinh...

TP. Hồ Chí Minh: Huy động 3.400 tỷ đồng lo Tết cho công nhân và đoàn viên Công đoàn

TP. Hồ Chí Minh: Huy động 3.400 tỷ đồng lo Tết cho công nhân và đoàn viên Công đoàn

Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở...

Tổng giám đốc lĩnh án hơn 7 năm tù vì chiếm đoạt 38,9 tỷ đồng

Tổng giám đốc lĩnh án hơn 7 năm tù vì chiếm đoạt 38,9 tỷ đồng

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy