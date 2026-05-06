Trang chủ Thị trường

Campuchia siết chặt thông quan, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Vũ Khuê

06/05/2026, 07:56

Kể từ đầu tháng 5/2026, cơ quan chức năng Campuchia đã chính thức áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới. Động thái này không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam…

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, từ ngày 02/05/2026, các cửa khẩu biên giới Campuchia đã thực hiện thắt chặt triệt để quy trình thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, trong đó có hàng hóa từ Việt Nam.

Cụ thể, chỉ những lô hàng đảm bảo đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ mới được phép đi qua cửa khẩu. Các loại giấy tờ bắt buộc kiểm tra bao gồm: chứng nhận xuất xứ (C/O), chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ chuyên ngành khác liên quan đến đặc thù của từng lô hàng.

Đáng chú ý, việc kiểm soát không chỉ dừng lại tại các trạm biên giới mà còn mở rộng vào nội địa. Hiện nay, lực lượng hải quan lưu động đã được triển khai tăng cường để kiểm tra gắt gao cả những phương tiện đã hoàn tất thủ tục thông quan và đang lưu thông vào sâu trong lãnh thổ Campuchia.

Bên cạnh áp lực về thủ tục hành chính, các doanh nghiệp vận tải và xuất khẩu còn phải đối mặt với "gọng kìm" về chi phí. Trong quý 1/2026, chi phí vận tải nói chung đã có sự điều chỉnh tăng đáng kể, một phần do biến động của giá nhiên liệu và việc điều chỉnh tăng các loại thuế, phí liên quan.

Song song đó, chính quyền Campuchia cũng siết chặt việc xử phạt đối với các xe vận tải quá khổ, quá tải trọng. Tình trạng này khiến nhiều đối tác vận tải phía Campuchia phải tạm dừng các hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam do đầu mối nhập khẩu chưa kịp thích ứng với mức thuế phí mới và các yêu cầu thủ tục khắt khe.

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết việc thắt chặt các biện pháp quản lý biên giới nằm trong chương trình hành động năm 2026 của Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia.

Đây là bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại và thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện từ phía doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa nhập khẩu và phân phối, đảm bảo chất lượng hàng hóa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh cơ chế tự giám sát, phát hiện sai phạm và nâng cao kỷ luật trong nội bộ cơ quan hải quan.

Chính sách mới này dự báo sẽ gây ra những biến động mạnh mẽ về nguồn cung và giá cả hàng hóa tiêu dùng tại thị trường Campuchia trong thời gian tới.

Đối với hàng hóa chính ngạch hai đầu, phía Campuchia thắt chặt kiểm tra nhưng vẫn cho thông quan bình thường dù thời gian kéo dài hơn. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này có nguy cơ sụt giảm, đặc biệt là đối với các mặt hàng đặc thù phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân vốn trước đây dựa vào sự linh hoạt tại các cửa khẩu phụ.

Đối với những lô hàng không đủ giấy tờ hiện đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: không thể thông quan nhưng cũng khó quay về Việt Nam do gánh nặng chi phí.

Trước tình hình trên, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia khuyến cáo các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch, nắm bắt sát sao tình hình biên giới để điều chỉnh phương án sản xuất và kinh doanh kịp thời. Đồng thời chuẩn hóa hồ sơ, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu có đầy đủ giấy tờ, kiểm soát tốt chất lượng hàng xuất khẩu và quy cách đóng gói để tránh các thiệt hại không đáng có.

Về lâu dài, doanh nghiệp cần chuyển đổi phương thức kinh doanh từ tiểu ngạch sang chính ngạch, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý ngày càng cao của nước bạn để phát triển bền vững.

chi phí vận tải tăng chính sách xuất khẩu chuyển đổi phương thức kinh doanh doanh nghiệp xuất khẩu gian lận thương mại hàng hóa chính ngạch kiểm soát biên giới Campuchia thủ tục thông quan hàng hóa thương vụ Việt Nam tại Campuchia tình hình biên giới

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 500 triệu USD. Động lực chính vẫn đến từ nhóm thép và phôi thép...

Dù đối mặt với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, ngành dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 2,9% trong quý 1/2026...

Việt Nam xếp thứ ba trong các nguồn cung cấp mặt bích bằng thép không gỉ sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là mặt hàng khá rủi ro khi Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh với một số nước...

Dù kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 có phần chững lại, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan. Diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành trước các biến động toàn cầu, đồng thời phản ánh sự phân hóa về nhu cầu giữa các nhóm hàng và khu vực thị trường...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

