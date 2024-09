Cần làm rõ các nội dung về thiết kế, vận hành nhà máy điện hạt nhân

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử theo 5 chính sách bao gồm:

- Thúc đẩy sự phát triển và xã hội hoá ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh hạt nhân và phân cấp trong công tác quản lý nhà nước.

- Thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân;

- Tăng cường quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

-Ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và trách nhiệm dân sự với thiệt hại hạt nhân.