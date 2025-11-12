Cần Thơ thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đi qua các phường của thành phố Cần Thơ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 7.238 tỷ đồng. Dù đã khởi công, dự án vẫn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng sở, ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Chủ đầu tư) đã đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), đoạn qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và phường Thới An Đông (thành phố Cần Thơ).

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt vào tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư gần 7.238 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm hơn 5.556 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027. Năm 2025, dự án được giao 3.235 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, đã giải ngân được 1.297,688 tỷ đồng, đạt 40,11% (tính đến ngày 7/11).

Dự án được khởi công vào ngày 22/9/2025 và dự kiến hoàn thành 15/12/2027, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp cho biết đến giữa tháng 9/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới bàn giao được 39% tổng chiều dài mặt bằng (5.489/14.086m).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng diện tích đất quy hoạch phục vụ Dự án hơn 27,2 ha. Trong đó, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 6,9 ha (diện tích đất Nhà nước quản lý hơn 20,2 ha). Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng là 1.084 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đến nay đã có 725/867 trường hợp thông qua hội đồng bồi thường; trong đó, có 399/867 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: “Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0 - km7) là dự án hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với thành phố Cần Thơ. Dự án này sẽ góp phần vào phát triển kinh tế, cũng như đảm bảo dân sinh trong khu vực người dân bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh đó, ông Trương Cảnh Tuyên nhận định còn nhiều vấn đề thành phố cần quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các địa phương tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận; thành phố sẽ vận dụng tối đa những cơ chế chính sách Nhà nước cho phép để đảm bảo an sinh, an cư lạc nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo, yêu cầu tất cả các đơn vị có liên quan phải tập trung tháo dỡ các hạ tầng; các nhà thầu phải tập trung trang thiết bị, nhân lực để làm sao phải khởi động và triển khai thi công sớm đối với dự án này.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết chuyến đi khảo sát lần này nhằm chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người dân. Trên cơ sở đó, khi người dân đã đồng thuận, thành phố sẽ tiến hành triển khai.