Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Nhật Dương

29/12/2025, 10:26

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết các thủ tục hành chính về cấp mới; gia hạn; cấp lại; thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Bao gồm: Ban hành văn bản trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại.

Giám đốc Sở Nội vụ gửi thông báo về việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép tới Bộ Nội vụ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép để theo dõi, quản lý. Đồng thời, gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

Cùng với đó, công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố danh sách doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước đối với hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật. Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định trên. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có).

Theo định tại Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp như: Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động

16:39, 26/04/2025

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

10:19, 25/12/2025

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Giấy phép lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế tối đa 10 năm

14:57, 21/12/2025

Giấy phép lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế tối đa 10 năm

Từ khóa:

cho thuê lại lao động Hà Nội lao động Sở Nội vụ

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Như vậy, học sinh, giáo viên tại Hà Nội sẽ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1.1.2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4.1.2026) và làm bù vào thứ Bảy (ngày 10.1.2026)...

Hơn 23,8 triệu USD hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Hơn 23,8 triệu USD hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến ngày 25/12/2025, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ để khắc phục hậu quả thiên tai...

Thủ tướng Phạm Minh Chính :

Thủ tướng Phạm Minh Chính : "Văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch...

Đề xuất thay đổi cách tính phí bảo hiểm y tế theo lương cơ sở

Đề xuất thay đổi cách tính phí bảo hiểm y tế theo lương cơ sở

Cử tri tỉnh An Giang phản ánh đại đa số thu nhập của người dân không được tính bằng hệ số lương như công chức, vì thế việc tính phí tham gia bảo hiểm y tế theo hệ số lương này là chưa phù hợp và đề nghị Bộ Y tế xem xét thay đổi cách tính...

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

1

Masterise Homes chính thức ra mắt LUMIÈRE Essence Peak tại Trung tâm quốc tế Global Gate

Bất động sản

2

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

Tài chính

3

Lộ trình hoàn thành công tác giải tỏa “chợ cóc” tại Hà Nội

Bất động sản

4

Cổ phiếu chứng khoán nào đáng mua trong nhóm dẫn đầu?

Chứng khoán

5

Nợ gấp ba lần GDP làm trầm trọng rủi ro giảm phát ở Trung Quốc

Thế giới

