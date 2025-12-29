Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết các thủ tục hành chính về cấp mới; gia hạn; cấp lại; thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Bao gồm: Ban hành văn bản trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại.

Giám đốc Sở Nội vụ gửi thông báo về việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép tới Bộ Nội vụ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép để theo dõi, quản lý. Đồng thời, gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

Cùng với đó, công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố danh sách doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước đối với hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật. Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định trên. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có).

Theo định tại Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp như: Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.