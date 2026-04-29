Cảnh báo: nhiều người dân vẫn tin vào các trào lưu chữa bệnh trên mạng xã hội!
Hoài Phương
29/04/2026, 15:12
Việc rất nhiều bệnh nhân nguy kịch hoặc thậm chí tử vong đã trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng “y học cổ truyền” hoặc “chữa bệnh tự nhiên”…
Mới đây, một cơ sở tại thôn Vĩnh Lộc (xã Chương Dương, Hà Nội)
quảng bá chữa "bách bệnh" trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người bệnh
tìm đến để chữa trị. Ghi nhận tại cơ sở này cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường
trong quy trình khám chữa bệnh, từ thủ thuật giác hơi hút máu đến việc cấp phát
thuốc không rõ nguồn gốc.
Trước những phản ánh của báo chí, UBND xã Chương
Dương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Y - Dược tư nhân để kiểm tra những
vấn đề liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của ông Văn Đình Tân.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã
ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại xã
Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cùng một số đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản ” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, để lấy lòng
tin của người dân, nhóm này thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản
để quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên
điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” rồi đăng lên mạng xã hội, quảng cáo tự nhận
mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc “gia truyền 4 đời”, cam kết sẽ chữa khỏi
hoàn toàn…
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều về trường hợp
một người đàn ông 42 tuổi mắc ung thư, tử vong sau khi tự ý rời bỏ điều trị
tại bệnh viện để áp dụng các phương pháp được lan truyền trên mạng xã hội. Theo
thông tin được chia sẻ trong các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, sau khi được chẩn
đoán, người đàn ông này không tiếp tục điều trị y khoa mà lựa chọn về nhà.
Ông vào các hội nhóm "chữa lành", chanh liều cao
và thực hiện chế độ được gọi là “thải độc tự nhiên”, bao gồm uống lượng lớn nước
chanh mỗi ngày (1 kg quả) kết hợp phơi nắng. Dù được người thân khuyên nhủ
nhưng bệnh nhân không nghe, kiên trì với phương pháp trên. Một ngày trước khi
qua đời, ông vẫn thông báo đang tiếp tục phơi nắng theo hướng dẫn và tử vong
vào sáng hôm sau.
Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện
K (Hà Nội), cho rằng một bộ phận bệnh nhân có xu hướng tìm đến những lời cam kết
“nhanh, rẻ, tiện, tự nhiên" thay vì điều trị chính thống. Hiện chưa có thống
kê chính thức tại Việt Nam về mức độ ảnh hưởng của thông tin sai lệch y tế trên
mạng xã hội, tuy nhiên xu hướng này được ghi nhận đang gia tăng.
Trong nhiều trường hợp, việc điều trị sai lệch có thể kéo
dài nhiều tháng, thậm chí không thành công, khiến bệnh nhân quay lại bệnh viện
khi tình trạng đã trở nặng, ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và
tăng chi phí đáng kể.
Bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt
nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cũng khẳng định hiện chưa có bằng
chứng khoa học nào cho thấy chanh hay các phương pháp “thải độc tự nhiên” có thể
điều trị ung thư. Đây là nhóm bệnh phức tạp, cần được điều trị theo phác đồ chuẩn,
bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc các liệu pháp hiện đại tùy từng loại
và giai đoạn bệnh.
Các bác sĩ cũng cảnh báo việc tự ý bỏ điều trị để theo đuổi
các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn,
làm mất cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm. Trong nhiều trường hợp, chỉ vài tháng
trì hoãn có thể khiến bệnh chuyển sang giai đoạn muộn, không còn khả năng can
thiệp hiệu quả.
Thậm chí, thời gian gần đây, mạng xã hội còn lan truyền những
chia sẻ gây tranh cãi về việc sử dụng nước tiểu như một “liệu pháp tự nhiên” để
chăm sóc sức khỏe. Tài khoản mạng xã hội tên Đ.T cho biết cho biết dùng nước tiểu
kỳ cọ, massage hằng ngày sẽ: "Làm sạch da, giúp làm mềm, giãn cơ, giải mỏi.
Giúp dẻo dai, ít bị đau nhức. Nước tiểu làm sạch da, tẩy da chết không có sữa tắm
nào sánh bằng". Dù biết rằng sẽ nhiều người phản ứng, song tài khoản khẳng
định sau 10 năm áp dụng phương pháp này, sức khỏe không bị ảnh hưởng.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước
và Oxy cao áp Việt Nam, đây là trào lưu nguy hiểm và chưa có bất kỳ bằng chứng
khoa học đáng tin cậy nào chứng minh việc sử dụng nước tiểu (niệu liệu pháp) có
thể chữa bệnh hay mang lại lợi ích sức khỏe.
Thực tế, nước tiểu được tạo ra từ quá trình lọc của thận,
trong đó khoảng 95% là nước, phần còn lại gồm urê, muối, creatinin, chất điện
giải và nhiều sản phẩm chuyển hóa mà cơ thể cần đào thải.
Một số người viện dẫn
việc urê có trong mỹ phẩm để cho rằng nước tiểu có thể dưỡng da. Tuy nhiên, urê
trong mỹ phẩm là dạng tổng hợp tinh khiết, được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ
và tạp chất. Việc tái sử dụng nước tiểu bằng cách uống hoặc bôi lên da không những
không có lợi mà còn đi ngược lại cơ chế sinh lý tự nhiên của hệ bài tiết.
Đáng chú ý, nước tiểu sau khi thải ra ngoài rất nhanh bị vi
khuẩn phân hủy, tạo thành amoniac - một chất có tính ăn mòn, có thể gây kích ứng
da và niêm mạc nếu tiếp xúc thường xuyên hoặc ở nồng độ cao. Đa số mẫu nước tiểu
đều phát hiện vi khuẩn sống với mật độ thấp, kể cả khi người đó không hề có triệu
chứng nhiễm trùng.
Các vi khuẩn như Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus… có thể hiện diện ở mức thấp nhưng vẫn đủ khả năng gây viêm kết mạc,
loét giác mạc, nhiễm trùng vết thương nếu tiếp xúc niêm mạc mắt hoặc vùng da hở.
Không chỉ dừng ở đó, nước tiểu còn có thể mang theo dấu vết
thuốc hoặc độc chất nếu người sử dụng đang điều trị bệnh. Việc uống lại nước tiểu
trong trường hợp này đồng nghĩa với việc đưa trở lại cơ thể những chất mà gan
và thận đã cố gắng đào thải, làm tăng gánh nặng cho các cơ quan này và thậm chí
ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, khẳng định
những trào lưu như uống nước tiểu, nhỏ chanh vào mắt, hay tự ý áp dụng các mẹo
chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thiếu kiến
thức y khoa có thể khiến người dân dễ tin vào thông tin sai lệch, từ đó gây hậu
quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.
Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ
Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận…
Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới
Khi chúng ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, các thương hiệu thực phẩm chức năng lập tức nắm cơ hội để "chạy đua" tới túi tiền của người tiêu dùng...
Từ phát hiện sớm đến điều trị ung thư đa mô thức
Trong bức tranh chung, sự phát triển của y học hiện đại đang từng bước biến ung thư thành một bệnh lý có thể kiểm soát lâu dài. Tuy nhiên, cần sự kết hợp đồng bộ giữa tiến bộ khoa học, hệ thống y tế và ý thức chủ động của mỗi người...
Y tế xã, phường đến gần dân nhờ y học cổ truyền
Đã từng có thời, các trạm y tế xã, phường bị coi là nơi chỉ để tiêm chủng hay sơ cứu ban đầu. Thực tế đó đang dần thay đổi khi giờ đây người dân có thể theo dõi sức khỏe và người bệnh có thể yên tâm điều trị ngay tại khu vực dân cư…
Đề phòng rối loạn điện giải những ngày nắng nóng
Những ngày gần đây, bệnh viện ở TP.HCM đón số bệnh nhân đến khám gia tăng khoảng 15% - 20%. Các bác sĩ ghi nhận xu hướng gia tăng các trường hợp mất nước, rối loạn điện giải, tụt huyết áp, cũng như các đợt cấp của bệnh tim mạch và thận…
