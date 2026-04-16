Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Người bệnh tự chữa sai cách, bỏ lỡ thời cơ điều trị bệnh nền

Hoài Phương

16/04/2026, 11:53

Khi triệu chứng chỉ được hiểu biết chung chung nhưng lại tin tưởng vào mạng xã hội, người bệnh dễ "gán" mình vào một nhãn bệnh rồi tự dùng thuốc. Triệu chứng có thể bị che, bệnh nền vẫn còn và bỏ lỡ thời cơ điều trị là cái giá phải trả…

Người bệnh thường hoang mang là do họ chưa được giải thích cặn kẽ về bệnh tình cũng như lộ trình điều trị.
Người bệnh thường hoang mang là do họ chưa được giải thích cặn kẽ về bệnh tình cũng như lộ trình điều trị.

Nhiều năm sống chung với bệnh gout nhưng điều trị không đúng cách, anh Hà Xuân Hiếu, 39 tuổi bị tổn thương khớp gối nặng, suýt mất khả năng đi lại. Trong thời gian chịu đau, thay vì điều trị chuyên khoa, người bệnh lại tự áp dụng một số cách chữa dân gian. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà còn nặng thêm.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, người bệnh được xác định có tổn thương phức tạp ở khớp gối trái. Khớp bị biến dạng, gần như mất chức năng gấp duỗi. TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao, cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy trong khớp có nhiều tinh thể urat lắng đọng lâu ngày, gây viêm màng hoạt dịch và làm khớp bị kẹt.

Các bác sĩ nhận định, nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị hủy hoại sụn khớp vĩnh viễn, thậm chí có thể tàn phế hoặc phải thay khớp nhân tạo khi còn trẻ. Trước tình trạng này, ê-kíp điều trị đã chỉ định phẫu thuật nội soi khớp gối để xử lý đồng thời các tổn thương bên trong khớp.

Theo ê-kíp điều trị, việc can thiệp không chỉ giúp xử lý tổn thương hiện tại mà còn góp phần giảm nguy cơ phải thay khớp nhân tạo quá sớm. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát nồng độ axit uric trong máu và thay đổi lối sống.

Chữa gout sai cách, người đàn ông suýt mất khả năng đi lại.
Chữa gout sai cách, người đàn ông suýt mất khả năng đi lại.

Tương tự, ông Đ.M. (73 tuổi, Hà Nội) có tiền sử đái tháo đường gần 20 năm, từng phải đặt stent động mạch vành. Gần đây, khi đi khám, ông được phát hiện có nhiều biến chứng nghiêm trọng ở mắt, thận, thần kinh ngoại vi. Dù đang điều trị tích cực với insulin 4 mũi mỗi ngày cùng khoảng 10 loại thuốc khác, tình trạng bệnh của ông vẫn chưa được kiểm soát tốt.

Theo TS.BS. Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân đã tự ý ngừng thuốc hạ mỡ máu hơn một tháng để chuyển sang dùng các loại thảo dược được quảng cáo dành cho người rối loạn mỡ máu.

Theo bác sĩ Bảy, các khuyến cáo cập nhật năm 2026 của các hiệp hội chuyên ngành đều nhấn mạnh vai trò nền tảng của thuốc statin trong điều trị rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Hầu hết người bệnh trong độ tuổi 40 - 75 đều được chỉ định dùng statin với cường độ phù hợp theo mức độ nguy cơ tim mạch.

Đặc biệt, với những người đã mắc bệnh tim mạch xơ vữa như bệnh mạch vành, việc sử dụng statin liều cao là cần thiết nhằm giảm mạnh cholesterol xấu (LDL-C) và duy trì ở mức mục tiêu rất thấp.

TS.BS. Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, khám cho bệnh nhân.
TS.BS. Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, khám cho bệnh nhân.

Cũng vậy, một bệnh nhân nam 59 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, đau bụng dữ dội, buồn nôn, nhiễm toan ceton nặng và suy thận cấp. Người này được xác định mắc đái tháo đường type 2 đã 5 năm. Theo người nhà, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự ý ngừng thuốc theo đơn sau khi nghe lời khuyên “bỏ thuốc tây, chuyển sang thuốc nam gia truyền cho lành”.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ nhấn mạnh hiện y học đã có nhiều phác đồ và thuốc điều trị hiệu quả, giúp kiểm soát tốt đường huyết và mỡ máu, đồng thời phòng ngừa biến chứng tim mạch, thận và mắt. Bác sĩ Bảy khuyến cáo, việc điều trị các bệnh lý đi kèm là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt. Mọi thay đổi cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, không nên đánh đổi sức khỏe bằng những lựa chọn thiếu cơ sở khoa học.

Trước đó, chị Đ.T.T.M (45 tuổi, Mỗ Lao, Hà Nội) có biểu hiện tê tay, đau cổ tay. Cho rằng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bệnh nhân tự tìm kiếm thông tin theo “bác sĩ Google”, áp dụng đủ các giải pháp từ xoa bóp tay, ngâm nước ấm, cho đến chườm nóng, tập kéo căng tay…  Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng bệnh không những không đỡ, thậm chí cơn đau ngày càng trầm trọng hơn, bệnh nhân mới đến bệnh viện khám.

ThS.BS. Đỗ Vũ Anh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám và tư vấn cho người bệnh.
ThS.BS. Đỗ Vũ Anh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám và tư vấn cho người bệnh.

ThS.BS. Đỗ Vũ Anh, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thông tin những hội chứng chèn ép dây thần kinh ngoại biên như ống cổ tay hay ngón tay lò xo ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, nhưng rất nhiều bệnh nhân vẫn khăng khăng tự chữa tại nhà.

"Nhiều người thấy hàng xóm có triệu chứng giống mình dùng thuốc khỏi, họ liền mua theo mà không hiểu rằng thể trạng mỗi người là khác nhau. Thậm chí, không ít người quá tin tưởng vào các luồng thông tin trên mạng, tự biến mình thành bác sĩ cho chính mình", bác sĩ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.

Thực tế, trong bối cảnh mạng xã hội đã len lỏi sâu vào mọi khía cạnh của đời sống hiện đại, việc tìm kiếm thông tin y tế trên mạng đang thực sự là "con dao hai lưỡi". Sự nở rộ của các kênh mạng xã hội tư vấn sức khỏe không đến từ các bác sĩ được đào tạo chính quy, thậm chí là các kênh lừa đảo, đã đưa người bệnh vào một ma trận thông tin thật – giả.

Đây là thách thức buộc các bác sĩ phải thay đổi nhận thức. Tính cạnh tranh trên không gian mạng thúc đẩy các bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân toàn diện hơn, từ dịch vụ, thái độ đến kê đơn. Người bệnh thường hoang mang là do họ chưa được giải thích cặn kẽ về bệnh tình cũng như lộ trình điều trị. Bác sĩ cần dành thời gian tư vấn rõ ràng từng bước, từ dùng thuốc, tiêm đến phẫu thuật và phục hồi chức năng, để bệnh nhân an tâm.

Việc tìm kiếm thông tin y tế trên mạng đang thực sự là
Việc tìm kiếm thông tin y tế trên mạng đang thực sự là "con dao hai lưỡi".

Bên cạnh đó, xu hướng áp dụng các kỹ thuật y khoa hiện đại hiện cũng giúp đánh bay nỗi sợ dao kéo, nếu bệnh nhân được bác sĩ giải thích rõ. Do đó, việc đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe trên các kênh chính thống là vô cùng thiết thực. Đồng thời, việc các bác sĩ chính quy xây dựng các kênh truyền thông cá nhân để hướng tới cộng đồng cũng có thể được khuyến khích.

Tuy nhiên, điều này phải đi đôi với việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cung cấp dịch vụ y tế tiện lợi, hợp lý. Chỉ khi được tiếp cận luồng thông tin chuẩn xác, người dân mới hiểu đúng về bệnh, chủ động đi khám sớm, từ đó có nhiều lựa chọn hơn và hài lòng hơn với quyết định bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Người mắc bệnh tự miễn cần tuân thủ phác đồ điều trị

Từ khóa:

biến chứng sức khỏe sức khỏe thông tin y tế tự điều trị tư vấn sức khỏe Vneconomy

Đọc thêm

Viện dưỡng lão thông minh “nở rộ” tại châu Á

Viện dưỡng lão thông minh “nở rộ” tại châu Á

Giữa tháng 3 vừa qua, một trung tâm dưỡng lão ứng dụng robot đã được khai trương tại Khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town), Trung Quốc. Cơ sở rộng 1.100m2, gồm 4 tầng, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh từ 23 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu...

Mối liên quan giữa giấc ngủ và sức khỏe tim mạch

Mối liên quan giữa giấc ngủ và sức khỏe tim mạch

Theo một nghiên cứu mới công bố trên Journal of the American Heart Association, những người trung niên và lớn tuổi có xu hướng hoạt động nhiều vào buổi tối có thể có sức khỏe tim mạch kém hơn so với những người không quá tập trung hoạt động vào buổi sáng hay buổi tối...

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Phòng bệnh mới đã đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu cao hơn: Chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Điều này đòi hỏi người dân phải chuyển dịch tư duy: Từ tiêm chủng cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời"...

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có diễn tiến nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết. Điều nguy hiểm là nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thông thường...

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Những tư duy dung nạp “maxxing” (tối đa hóa) các dưỡng chất đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các influencer trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định rằng việc “nạp đầy” một số dưỡng chất nhất định chính là chìa khóa cho một hệ tiêu hóa được “lột xác”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy