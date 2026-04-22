Y tế xã, phường đến gần dân nhờ y học cổ truyền

Đã từng có thời, các trạm y tế xã, phường bị coi là nơi chỉ để tiêm chủng hay sơ cứu ban đầu. Thực tế đó đang dần thay đổi khi giờ đây người dân có thể theo dõi sức khỏe và người bệnh có thể yên tâm điều trị ngay tại khu vực dân cư…
Trước đây, y học cổ truyền thường được nhìn nhận như một
phương pháp điều trị bổ sung, được sử dụng song song với y học hiện đại. Tuy
nhiên, Nghị quyết 72 đã xác định rõ việc
phát huy tiềm năng và thế mạnh của y học cổ truyền là một giải pháp đột phá, là
chìa khóa để duy trì và phát huy tốt mô hình “chữa bệnh”, hơn nữa còn tăng cường
mô hình “phòng bệnh” chủ động.
Thực tế năm 2026 cho thấy, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học
cổ truyền tại TP.Hồ Chí Minh đã được triển khai rộng khắp, từ các bệnh viện chuyên
khoa, đa khoa đến trạm y tế phường, xã. Hiện có khoảng 75% trạm y tế
trên địa bàn thành phố đã triển khai hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Nhiều trạm y tế còn sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin, tư vấn
và giải đáp thắc mắc cho người dân.
Tại Trạm y tế phường An Hội Tây (TP.Hồ Chí Minh) những ngày này, khá
nhiều người dân đến sử dụng dịch vụ châm cứu, kết hợp sử dụng thuốc đông y. Ghi
nhận cho thấy chi phí điều trị hợp lý và người dân được hưởng bảo hiểm y
tế dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở địa phương khác. Tại Trạm y tế phường An Nhơn, ngay từ đầu giờ sáng, khu vực
y học cổ truyền cũng trong tình trạng đông bệnh nhân. Người dân vui vẻ xếp hàng
chờ đến lượt châm cứu, bấm huyệt.
Theo dược sĩ Trịnh Văn Tiến, Giám đốc trạm y tế phường An Nhơn,
sự thay đổi này là điều mà trước đây đội ngũ y tế cơ sở chưa từng hình dung rõ
rệt. “Hiện nay, nhân viên y tế không còn cảnh ngồi chờ bệnh nhân mà luôn trong
trạng thái bận rộn để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người
dân”, dược sĩ Tiến cho biết.
Tương tự, bác sĩ Phạm Khắc Thành, Giám đốc Trạm y tế phường
Gia Định, cho biết đơn vị xác định đẩy mạnh lĩnh vực y học cổ truyền do nhu cầu
khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn ngày càng lớn. Vào thời điểm cao
nhất, mỗi ngày trạm tiếp nhận khoảng 80 lượt bệnh nhân điều trị bằng y học cổ
truyền. Trung bình mỗi tháng đạt gần 2.000 lượt.
Các bệnh lý thường gặp chủ yếu thuộc nhóm cơ xương khớp như
thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy, đau
thần kinh tọa, viêm khớp gối... Bên cạnh đó, các bệnh lý như mất ngủ, đau đầu
cũng ngày càng phổ biến, không chỉ ở người cao tuổi mà cả người trẻ do áp lực
công việc và cuộc sống gia tăng.
Về phương pháp điều trị, trạm đang triển khai chủ yếu các kỹ
thuật như châm cứu, điện châm, xoa bóp - bấm huyệt kết hợp với vật lý trị liệu.
Nguyên tắc điều trị được đặt ra là trường hợp phù hợp với y học cổ truyền sẽ áp
dụng, còn những ca cần can thiệp y học hiện đại sẽ được chuyển tuyến hoặc phối
hợp điều trị.
Theo BSCKI. Cao Hoàng Thanh Liêm, Trưởng Khoa Đông y và Phục
hồi chức năng, trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, trên địa bàn phường có khoảng 10.000
người cao tuổi. Kể từ khi y học cổ truyền được lồng ghép vào khám định
kỳ, nhiều người cao tuổi thường xuyên quay trở lại trạm y tế để được bấm huyệt,
chiếu đèn điều trị các bệnh lý mạn tính.
Mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại giai đoạn 2025 - 2030 nhằm phát huy thế mạnh của y học cổ truyền trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% trạm y tế có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.
“Sau 3 tháng triển khai, bà con rất hưởng ứng nên chúng tôi sẽ nhân rộng đến các điểm trạm. Mục tiêu cuối cùng là để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ mà không cần đi xa, từng bước nâng cao chất lượng để thay đổi quan niệm trạm y tế chỉ là nơi tiêm vaccine hay thay bông băng”, BS. Cao Hoàng Thanh Liêm chia sẻ.
Trong khi đó, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Long đã suy giảm sức
khỏe sau trận đột quỵ vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, sau một liệu trình châm cứu,
bấm huyệt, vật lý trị liệu tại trạm y tế Long Biên, sức khỏe của ông đã có nhiều
cải thiện: "Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, cơ sở lại gần nhà, tiện đi lại.
Tôi quyết định điều trị theo phác đồ của trạm y tế, vì thấy hợp với thể trạng của
mình".
Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền Vũ Thị Minh Huyền, Phòng
khám đa khoa Sài Đồng - Trạm y tế Long Biên, cho biết mỗi ngày trạm điều trị
cho gần 30 bệnh nhân. "Chúng tôi đang áp dụng các phương pháp như: điện
châm, xoa bóp bấm huyệt, kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và tập vận động. Ngoài
ra, tùy từng đối tượng bệnh nhân, chúng tôi còn kết hợp thêm cứu ngải và thủy
châm. Thông thường, sau một đến hai đợt điều trị, bệnh nhân sẽ đỡ đau và vận động
tốt hơn," BS. Huyền cho biết.
Mới đây, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Trạm Y tế phường
Hà Đông cũng đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn trong công tác khám
bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Minh,
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, cho biết bệnh viện sẽ tư vấn, hỗ trợ
chuyên môn kỹ thuật để Trạm Y tế phường Hà Đông triển khai các dịch vụ khám, chữa
bệnh thuộc lĩnh vực y học cổ truyền.
Bệnh viện cũng hỗ trợ đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật chuyên
ngành y học cổ truyền phù hợp với điều kiện thực tế của hai đơn vị. Song song, bệnh viện
sẽ cử nhân lực chuyên môn tham gia khám bệnh luân phiên tại trạm y tế, trực
tiếp hướng dẫn thực hành, “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ của trạm
trong việc thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực y học cổ truyền, góp phần nâng
cao hiệu quả điều trị cho người dân trên địa bàn.
Có thể thấy, y học cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở đang từng
bước khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Khi
được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, lĩnh vực này sẽ tiếp tục
trở thành điểm tựa quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần xây dựng
hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân
dân trong tình hình mới.
