Vụ Bankland lừa đảo hơn 4.000 người: Xác minh, làm rõ việc mua bán căn hộ, shophouse, biệt thự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

6 bị can bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở TP Thủ Đức, TP.HCM); Nguyễn Thị Như (SN (1985, ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở TP Dĩ An, Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông).

Trước đó, hồi tháng 7/2024, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra ghi lời khai của bị hại làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu bồi thường dân sự để có căn cứ giải quyết triệt để vụ án.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội có công văn đến 106 đơn vị công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an các tỉnh, thành phố để đôn đốc các đơn vị được ủy thác tiến hành ghi lời khai của bị hại. Các đơn vị được ủy thác điều tra gửi lại kết quả. Do số lượng bị hại tương đối lớn, cơ quan điều tra đã lập danh sách cụ thể số bị hại thể hiện rõ số tiền đầu tư, tiền đã nhận và yêu cầu đề nghị dân sự.

Hiện nay, còn một số đơn vị được ủy thác chưa trả lời và cung cấp tài liệu liên quan, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục đôn đốc để thu thập tài liệu.

Theo kết luận, Vũ Đức Tĩnh là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland. Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập Công ty Bankland. Các bị can thỏa thuận việc Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Như giữ chức vụ Tổng giám đốc, Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường.

Các bị can còn tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư dự án, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào công ty, Tĩnh còn bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để thực hiện quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của công ty.

Tài liệu điều tra đến nay xác định có 4.736 bị hại nộp hơn 479 tỷ đồng vào công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh khai nhận sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi trong đó có các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) và tại TP Phú Quốc, Kiên Giang đứng tên Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.

Công an TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư rà soát, cung cấp các tài liệu liên quan đến việc mua bán bất động sản của các bị can này.

Tại Phú Quốc, qua rà soát xác định có Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.

Tiếp tục xác minh cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, các bất động sản này chưa được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, công ty chưa cung cấp các tài liệu đóng tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nên chưa xác định được các cá nhân trên đã đóng bao nhiêu tiền.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự… Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý các tài sản trên theo quy định pháp luật; ngăn chặn toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng, mua bán với các tài sản trên.

Đối với 2 căn hộ tại dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh do Ngô Minh Tuấn đứng tên, công an xác định tổng số tiền Tuấn đã thanh toán cho căn hộ V502 là hơn 7,4 tỷ đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng thì CTCP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho ông Tuấn là hơn 8,6 tỷ đồng. Còn căn hộ C132, công ty phải trả hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra yêu cầu công ty này chuyển tiền bộ số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước nhưng đến nay công ty chưa thực hiện.