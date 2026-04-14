Cảnh giác trước chiêu lừa mua nhà ở xã hội bằng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”

Công an TP Hà Nội vừa phát thông tin cảnh báo về
việc lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng
chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó có các dự án dành cho lực lượng vũ
trang vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng.
Các đối tượng liên tục sử dụng mạng xã hội để quảng
cáo, rao bán, tìm kiếm khách hàng mua các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất
chắc mua”; tự xưng có quan hệ, quen biết với lãnh
đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tại các dự án nhà ở xã hội đang triển
khai trên địa bàn thành phố để thực hiện hành vi “tư vấn”, “môi giới” qua đó tìm thủ đoạn để thu lợi
bất chính.
Nhiều trường hợp, người dân đã phải chi ra số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với mong muốn được giúp mua được căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng
không thực hiện được như cam kết, không hoàn trả đầy đủ, hoặc chỉ trả nhỏ giọt hoặc
tìm cách trì hoãn rồi bỏ trốn, khiến nhiều người dân thiệt hại nặng nề về
tài sản.
Mặc dù lực lượng công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo về
phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, song đến nay vẫn còn nhiều người
dân nhẹ dạ, cả tin vào những lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý và trở
thành nạn nhân của các đối tượng “cò mồi”.
Để chủ động phòng ngừa với các hành vi trên, Công an TP Hà Nội
đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn hoặc để các đối tượng
“môi giới” thực hiện các hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức
nhằm đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội như việc xác nhận
không đúng về điều kiện nhà ở, cư trú, nơi làm việc, mức thu nhập…
Chỉ thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua
căn hộ nhà ở xã hội thông qua chủ đầu tư khi có thông báo (được công
bố công khai tại Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố, Ủy ban nhân
dân cấp xã tại địa phương nơi có dự án, cơ quan ngôn luận của chính quyền địa
phương và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư, nếu có).
Tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất
kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán nhà ở xã hội trái phép, tự xưng
có "suất nội bộ", "suất ngoại giao"…
Mọi hành vi quảng cáo "suất nội bộ", "suất
ngoại giao", "suất chắc mua” nhà ở xã hội đều là hành
vi vi phạm pháp luật. Đối với các trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng “cò đất” để được “suất chắc mua” hoặc khi phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người
dân kịp thời trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, điều
tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, đối với các trường hợp đã, đang được hưởng
chính sách nhà ở xã hội, người dân cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử
dụng căn hộ; không chuyển nhượng trái phép, không lập vi bằng mua bán khi chưa
đủ điều kiện, tránh phát sinh hậu quả pháp lý trong quá trình thanh tra, kiểm
tra, hậu kiểm.
Trước đó, ngày 25/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an
TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
Lê Trung Tiến (SN: 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thuý (SN: 1987, là Giám đốc
nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của 06 đối tượng
liên quan đến việc môi giới và bán nhà ở xã hội để điều tra, xử lý làm rõ hành
vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.