Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cảnh giác trước chiêu lừa mua nhà ở xã hội bằng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”

Đỗ Như

14/04/2026, 10:11

Nhiều người dân tại Hà Nội đã phải chi ra số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với mong muốn mua nhà ở xã hội bằng "suất ngoại giao", "suất nội bộ"... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như cam kết, không hoàn trả đầy đủ, hoặc chỉ trả nhỏ giọt, thậm chí ôm tiền bỏ trốn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công an TP Hà Nội vừa phát thông tin cảnh báo về việc lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó có các dự án dành cho lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng.

Các đối tượng liên tục sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán, tìm kiếm khách hàng mua các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất chắc mua”; tự xưng có quan hệ, quen biết với lãnh đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn thành phố để thực hiện hành vi “tư vấn”, “môi giới” qua đó tìm thủ đoạn để thu lợi bất chính.

Nhiều trường hợp, người dân đã phải chi ra số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với mong muốn được giúp mua được căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như cam kết, không hoàn trả đầy đủ, hoặc chỉ trả nhỏ giọt hoặc tìm cách trì hoãn rồi bỏ trốn, khiến nhiều người dân thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mặc dù lực lượng công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, song đến nay vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin vào những lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý và trở thành nạn nhân của các đối tượng “cò mồi”.

Để chủ động phòng ngừa với các hành vi trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn hoặc để các đối tượng “môi giới” thực hiện các hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội như việc xác nhận không đúng về điều kiện nhà ở, cư trú, nơi làm việc, mức thu nhập…

﻿﻿﻿Chỉ thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội thông qua chủ đầu tư khi có thông báo (được công bố công khai tại Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương nơi có dự án, cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư, nếu có).

Tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán nhà ở xã hội  trái phép, tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao"…

Mọi hành vi quảng cáo "suất nội bộ", "suất ngoại giao", "suất chắc mua” nhà ở xã hội  đều là hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng “cò đất” để được “suất chắc mua” hoặc khi phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp đã, đang được hưởng chính sách nhà ở xã hội, người dân cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng căn hộ; không chuyển nhượng trái phép, không lập vi bằng mua bán khi chưa đủ điều kiện, tránh phát sinh hậu quả pháp lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

Trước đó, ngày 25/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến (SN: 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thuý (SN: 1987, là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của 06 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán nhà ở xã hội để điều tra, xử lý làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ khóa:

lừa đảo nhà ở xã hội nhà ở xã hội suất nội bộ trục lợi chính sách

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Cơ hội an cư và đầu tư mới

Bất động sản

2

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu trượt mạnh khỏi ngưỡng 100 USD/thùng

Thế giới

4

Blum ra mắt không gian trải nghiệm phụ kiện nội thất gần 600m2 tại TP.HCM

Doanh nghiệp

5

Sắp diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại" cùng Rivea Residences

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy