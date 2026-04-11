Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

11/04/2026, 09:47

Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư song bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án, ký các hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng...

Bị cáo tại tòa.

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra liên quan đến bị cáo Nguyễn Hữu Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long – Công ty Thăng Long).

Theo cáo buộc, dự án xây dựng Trung tâm Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2010, bị cáo Nguyễn Hữu Quân Chủ tịch Công ty Thăng Long, đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty TNHH BMC đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long. 

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Cáo buộc thể hiện, bị cáo Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà chủ đầu tư trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2010-3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.

Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 28/9/2010-9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án), thu số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty H.L. thu về hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, bị cáo không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà  chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quân còn dùng một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua diện tích 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quân mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào cuối năm 2025. Tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung đề nghị làm rõ nguồn tiền bị cáo mua đất tại Thái Nguyên và một số nội dung khác. Kết quả điều tra bổ sung làm rõ nguồn tiền bị cáo góp vốn mua đất tại Thái nguyên là do tiền phạm tội mà có. Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng năm 2025.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

17:23, 01/11/2025

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

Khởi tố "Shark" Bình

16:01, 14/10/2025

Khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty bất động sản Đông Á

10:29, 07/10/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty bất động sản Đông Á

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày lễ 30/4, 1/5 năm nay. Như vậy lịch nghỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động...

Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...

Thị trường bưu chính đã chứng kiện sự tăng trưởng về sản lượng bưu gửi, mạng lưới phục vụ, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh thu. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử, bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng 10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025...

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

Đầu tư

2

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Sức khỏe

3

Siêu tàu phá băng hạt nhân “Lider”: quân bài chiến lược của Nga tại Bắc Cực

Kinh tế xanh

4

Tỷ suất sinh tại Mỹ xuống mức thấp kỷ lục

Thế giới

5

Triển khai nhãn carbon cho doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

