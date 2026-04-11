Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư song bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án, ký các hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng...

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra liên quan đến bị cáo Nguyễn Hữu Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long – Công ty Thăng Long).

Theo cáo buộc, dự án xây dựng Trung tâm Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2010, bị cáo Nguyễn Hữu Quân Chủ tịch Công ty Thăng Long, đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty TNHH BMC đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Cáo buộc thể hiện, bị cáo Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà chủ đầu tư trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2010-3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.

Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 28/9/2010-9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án), thu số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty H.L. thu về hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, bị cáo không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quân còn dùng một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua diện tích 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quân mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Rửa tiền.